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Подбескидзе
2:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
12' Желтая карточка
Гулдан Любомир
0:0
13' Не забитый пенальти
Lukasz Sierpina
1:0
23' Гол
Mateusz Marzec
47' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
58' Желтая карточка
Marko Roginic
1:1
72' Гол
Сирк Рок
2:1
74' Гол
Уббинк Корнелис
76' Желтая карточка
Aleksander Komor
78' Желтая карточка
Дражич Деян
84'
40
Пешкович
Михал
8
Karol
Danielak
3
Aleksander
Komor
20
Башлай
Дмитрий
22
Kacper
Gach
21
Кочиш
Гергё
19
Michal
Rzuchowski
50
Maksymilian
Sitek
17
Mateusz
Marzec
11
Lukasz
Sierpina
95
Marko
Roginic
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
8
Пореба
Лукаш
4
Башкиров
Евгений
21
Беднарчик
Якуб
18
Стажиньски
Филип
17
Шиш
Патрик
9
Сирк
Рок
Подбескидзе
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 5 0.5
2. Новак Томаш 1 0.1
3. Уббинк Корнелис 1 0.1
4. Michal Rzuchowski 1 0.1
5. Karol Danielak 1 0.1
6. Aleksander Komor 1 0.1
7. Mateusz Marzec 1 0.1
8. Maksymilian Sitek 1 0.1
9. Lukasz Sierpina 0 0
10. Кочиш Гергё 0 0
11. Bartosz Jaroch 0 0
12. Marko Roginic 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гулдан Любомир 2 0.2
2. Балич Саша 2 0.2
3. Сирк Рок 2 0.2
4. Шимич Лоренцо 2 0.2
5. Стажиньски Филип 1 (1) 0.1
6. Бохар Дамьян 1 0.1
7. Живец Саша 1 0.1
8. Ходына Кацпер 1 0.1
9. Шиш Патрик 1 0.1
10. Пореба Лукаш 0 0
11. Дражич Деян 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 3 0
2. Aleksander Komor 1 1
3. Marko Roginic 2 0
4. Kacper Gach 2 0
5. Новак Томаш 1 0
6. Lukasz Sierpina 1 0
7. Модельски Филип 1 0
8. Michal Rzuchowski 1 0
9. Рундич Милан 1 0
10. Rafal Figiel 1 0
11. Кочиш Гергё 1 0
12. Bartosz Jaroch 1 0
13. Башлай Дмитрий 1 0
14. Уббинк Корнелис 1 0
15. Maksymilian Sitek 1 0
16. Martín Iván1 1 0
17. Filip Laskowski 1 0
18. Szymon Mroczko 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Балич Саша 3 0
2. Сирк Рок 3 0
3. Шимич Лоренцо 3 0
4. Гулдан Любомир 2 0
5. Вуйцицки Якуб 2 0
6. Дражич Деян 2 0
7. Зубровски Якуб 2 0
8. Шиш Патрик 1 0
9. Йончи Доминик 1 0
10. Пореба Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3) 0 10% (1)
 Заглембе Любин 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 0 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец
Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже
Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Подбескидзе 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:2 Подбескидзе Экстракласса
Подбескидзе 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Подбескидзе 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 3:0 Заглембе Любин Второй дивизион Заглембе Любин 3:1 Подбескидзе Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 10 17
4. Лехия Гданьск 10 5 1 4 17 - 15 16
5. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
6. Заглембе Любин 1:2 10 4 3 3 13 - 11 15
7. Шлёнск 10 4 2 4 15 - 12 14
8. Ягеллония 10 4 2 4 14 - 15 14
9. Краковия 10 3 5 2 14 - 13 14
10. Варта Познань 10 4 1 5 8 - 10 13
11. Лех 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк 9 2 3 4 12 - 17 9
14. Подбескидзе 2:1 10 2 3 5 12 - 23 9
15. Пяст 10 2 2 6 9 - 15 8
16. Сталь Мелец 10 1 3 6 10 - 22 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Mateusz Marzec бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Lukasz Sierpina пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    12'
    Гулдан Любомир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Подбескидзе
Ничья
Заглембе Любин
3.78
5.26
28.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 3.75 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.10 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 3.68 1.99
  1.23 5.26 28.49

Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 8.90 1.04 2.95 1.37 2.85 1.39 1.42 2.75 1.76 2.06 1.55 2.45 1.77 1.97 1.16 4.90 1.10 6.25 1.03 9.90 1.05 9.40
10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50 1.05 7.50
6.91 1.12 2.73 1.49 2.25 1.69 1.75 2.15 1.48 2.75 1.35 3.34 1.54 2.56 1.52 2.62 1.49 2.75 1.59 2.45 1.36 3.30 1.13 6.51 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 2.05 1.77 1.37 2.95 1.14 5.10 1.02 11.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.24 4.05
1.88 2.00 1.55 2.53 1.23 4.33 1.62 2.37 1.25 4.10 1.13 6.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35 1.29 3.40
2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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