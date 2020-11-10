Жеребьёвка Кубка России

«Урал», «Спартак», «Арсенал», «Уфа», «Химки», «Ахмат», «Сочи», «Тамбов», «СКА-Хабаровск» и «Крылья Советов» попали в первую корзину.

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Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвки 1/8 финала Кубка России. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.

