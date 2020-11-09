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Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги наций 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Допуск России на Олимпиаду 2020 0:0 онлайн-трансляция Вручение премии Золотой мяч 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка чемпионата Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция
Прогнозы на матч Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция
Исход игры
Жеребьёвка Кубка России
100% (2)
Ничья
0% (0)
онлайн-трансляция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (1)
Меньше
50% (1)
Обе команды забьют
Да
50% (1)
Нет
50% (1)
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