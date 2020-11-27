Висла Плоцк
0:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Казимеж Гурски
Краковия
0:1
12' ГолЛосаж Флорьян
34' Желтая карточкаЖезничак Якуб
42' Желтая карточкаСиплак Михал
74' Желтая карточкаПищек Филип
75' Желтая карточкаЗбозень Дамьян
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
88
Родин
Матай
14
Фиолич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Коцыля ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
12'
0:1
34'
42'
74'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.2
|2.
|Урига Алан
|2
|0.2
|3.
|Расак Дамиан
|2
|0.2
|4.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.1
|5.
|Жезничак Якуб
|1
|0.1
|6.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.1
|7.
|Михальски Дамян
|1
|0.1
|8.
|Коцыля Давид
|1
|0.1
|9.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|10.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|11.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.18
|2.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2 (1)
|0.18
|3.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.18
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.18
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.09
|6.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.09
|7.
|Фиолич Иван
|1
|0.09
|8.
|Шимонович Давид
|1
|0.09
|9.
|Ривалдиньо
|1
|0.09
|10.
|Пищек Филип
|1
|0.09
|11.
|Яблонски Давид
|1
|0.09
|12.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|13.
|Сиплак Михал
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|3
|0
|2.
|Михальски Дамян
|3
|0
|3.
|Жезничак Якуб
|2
|0
|4.
|Урига Алан
|2
|0
|5.
|Лагатор Душан
|2
|0
|6.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|1
|0
|8.
|Лесняк Филип
|1
|0
|9.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|10.
|Расак Дамиан
|1
|0
|11.
|Коцыля Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|2.
|Альварес Маркос
|2
|0
|3.
|Фиолич Иван
|2
|0
|4.
|Сиплак Михал
|2
|0
|5.
|Шимонович Давид
|2
|0
|6.
|Ханка Серджу
|2
|0
|7.
|Пищек Филип
|2
|0
|8.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|9.
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|10.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|11.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|12.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|13.
|Садикович Дамир
|1
|0
|14.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|15.
|Маркес Иван
|1
|0
|16.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Краковия
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск
Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия
Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Краковия
|1:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|6.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|7.
|Заглембе Любин
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|10.
|Варта Познань
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|11.
|Лех
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|0:1
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Подбескидзе
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|15.
|Пяст
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|16.
|Сталь Мелец
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Шлёнск
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Краковия
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Легия
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Погонь Щецин
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|8.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Подбескидзе
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Лех
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Висла Плоцк
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|15.
|Висла Краков
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|16.
|Сталь Мелец
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Висла Краков
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Ягеллония
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|9.
|Краковия
|1:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Висла Плоцк
|0:1
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|11.
|Лех
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|12.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Заглембе Любин
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Шлёнск
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
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