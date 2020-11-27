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Висла Плоцк
0:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Краковия
0'
0:1
12' Гол
Лосаж Флорьян
34' Желтая карточка
Жезничак Якуб
42' Желтая карточка
Сиплак Михал
74' Желтая карточка
Пищек Филип
75' Желтая карточка
Збозень Дамьян
78'
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
25
Жезничак
Якуб
18
Урига
Алан
7
Томасик
Пётр
94
Лагатор
Душан
27
Ертсен
Торгиль
23
Лесняк
Филип
6
Расак
Дамиан
10
Меребашвили
Георгий
37
Mateusz
Lewandowski2
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
44
Шимонович
Давид
3
Сиплак
Михал
4
Ханка
Серджу
14
Фиолич
Иван
22
Лосаж
Флорьян
19
Садикович
Дамир
7
Ривалдиньо
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Висла Плоцк
4-1-4-1
Краковия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.2
2. Урига Алан 2 0.2
3. Расак Дамиан 2 0.2
4. Тушински Патрик 1 (1) 0.1
5. Жезничак Якуб 1 0.1
6. Ертсен Торгиль 1 0.1
7. Михальски Дамян 1 0.1
8. Коцыля Давид 1 0.1
9. Шеридан Силлиан 0 0
10. Збозень Дамьян 0 0
11. Павляк Александр 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосаж Флорьян 2 0.18
2. Ван Амерсфоорт Пелле 2 (1) 0.18
3. Ханка Серджу 2 (1) 0.18
4. Вестеницки Томаш 2 0.18
5. Альварес Маркос 1 0.09
6. Хавьер Тиаго 1 0.09
7. Фиолич Иван 1 0.09
8. Шимонович Давид 1 0.09
9. Ривалдиньо 1 0.09
10. Пищек Филип 1 0.09
11. Яблонски Давид 1 0.09
12. Рыпэ Корнел 0 0
13. Сиплак Михал 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 3 0
2. Михальски Дамян 3 0
3. Жезничак Якуб 2 0
4. Урига Алан 2 0
5. Лагатор Душан 2 0
6. Шеридан Силлиан 1 0
7. Збозень Дамьян 1 0
8. Лесняк Филип 1 0
9. Гарсия Анхель 1 0
10. Расак Дамиан 1 0
11. Коцыля Давид 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
2. Альварес Маркос 2 0
3. Фиолич Иван 2 0
4. Сиплак Михал 2 0
5. Шимонович Давид 2 0
6. Ханка Серджу 2 0
7. Пищек Филип 2 0
8. Лосаж Флорьян 2 0
9. Гардавски Михаэль 1 0
10. Хавьер Тиаго 1 0
11. Рыпэ Корнел 1 0
12. Вестеницки Томаш 1 0
13. Садикович Дамир 1 0
14. Феррарессо Диего 1 0
15. Маркес Иван 1 0
16. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Краковия 0 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск
Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия
Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Краковия 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Краковия Экстракласса Висла Плоцк 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Краковия Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Висла Плоцк Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 10 17
4. Краковия 1:0 11 4 5 2 15 - 13 17
5. Лехия Гданьск 10 5 1 4 17 - 15 16
6. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
7. Заглембе Любин 10 4 3 3 13 - 11 15
8. Шлёнск 10 4 2 4 15 - 12 14
9. Ягеллония 10 4 2 4 14 - 15 14
10. Варта Познань 10 4 1 5 8 - 10 13
11. Лех 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк 0:1 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Подбескидзе 10 2 3 5 12 - 23 9
15. Пяст 10 2 2 6 9 - 15 8
16. Сталь Мелец 10 1 3 6 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин 6 3 3 0 9 - 5 12
2. Шлёнск 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Краковия 1:0 6 3 2 1 9 - 6 11
4. Ракув 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Лехия Гданьск 5 3 0 2 12 - 8 9
6. Легия 5 3 0 2 8 - 8 9
7. Погонь Щецин 5 2 3 0 7 - 3 9
8. Ягеллония 5 2 2 1 10 - 7 8
9. Гурник Забже 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Подбескидзе 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Лех 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Висла Плоцк 0:1 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Пяст 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Варта Познань 5 1 1 3 2 - 6 4
15. Висла Краков 4 1 0 3 5 - 9 3
16. Сталь Мелец 4 1 0 3 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань 5 3 0 2 6 - 4 9
5. Лехия Гданьск 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Висла Краков 6 1 4 1 10 - 5 7
7. Погонь Щецин 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Ягеллония 5 2 0 3 4 - 8 6
9. Краковия 1:0 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Висла Плоцк 0:1 5 1 2 2 9 - 12 5
11. Лех 5 1 1 3 10 - 10 4
12. Пяст 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Заглембе Любин 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Шлёнск 5 1 0 4 6 - 8 3
15. Сталь Мелец 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе 5 0 2 3 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Урига Алан уходит с поля. Milan Obradovic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    34'
    Жезничак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Лосаж Флорьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Краковия
3.04
4.62
2.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 4.30 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.60 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.12 2.51
  15.98 4.62 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Плоцк» – «Краковия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Плоцк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краковия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Плоцк» – «Краковия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.20 1.04 6.80 1.08 1.85 1.90 2.30 1.62 1.91 1.89 1.12 5.55 1.33 3.10 1.09 6.50 1.09 6.70 1.02 11.00 1.01 13.50 1.03 10.00
8.40 1.03 6.40 1.09 2.99 1.37 2.31 1.61 1.74 2.21 1.37 3.10 1.27 3.62 1.08 6.55 1.06 7.10
3.38 1.35 2.96 1.43 1.77 2.12 1.98 1.91 1.78 2.12 2.03 1.85 1.43 2.97 1.29 3.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.71 2.14 1.97 1.77 1.08 7.00 1.02 11.00
2.62 1.49 1.75 2.08 1.37 3.10
2.85 1.47 2.21 1.71 1.81 2.09 1.51 2.69 1.19 4.96
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
2.38 1.58 1.64 2.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Висла Плоцк 0:1 Краковия онлайн

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