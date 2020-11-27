Висла Плоцк
0:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Краковия
0:1
12' ГолЛосаж Флорьян
34' Желтая карточкаЖезничак Якуб
42' Желтая карточкаСиплак Михал
74' Желтая карточкаПищек Филип
76' Желтая карточкаЗбозень Дамьян
77' Желтая карточкаОбрадович Милан
90' Красная карточкаРодин Матай
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
88
Родин
Матай
14
Фиолич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Коцыля ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
12'
0:1
34'
42'
74'
76'
77'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.2
|2.
|Урига Алан
|2
|0.2
|3.
|Расак Дамиан
|2
|0.2
|4.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.1
|5.
|Жезничак Якуб
|1
|0.1
|6.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.1
|7.
|Михальски Дамян
|1
|0.1
|8.
|Коцыля Давид
|1
|0.1
|9.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|10.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|11.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.18
|2.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2 (1)
|0.18
|3.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.18
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.18
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.09
|6.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.09
|7.
|Фиолич Иван
|1
|0.09
|8.
|Шимонович Давид
|1
|0.09
|9.
|Ривалдиньо
|1
|0.09
|10.
|Пищек Филип
|1
|0.09
|11.
|Яблонски Давид
|1
|0.09
|12.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|13.
|Сиплак Михал
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|3
|0
|2.
|Михальски Дамян
|3
|0
|3.
|Жезничак Якуб
|2
|0
|4.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|5.
|Урига Алан
|2
|0
|6.
|Лагатор Душан
|2
|0
|7.
|Обрадович Милан
|1
|0
|8.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|9.
|Лесняк Филип
|1
|0
|10.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|11.
|Расак Дамиан
|1
|0
|12.
|Коцыля Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|2.
|Альварес Маркос
|2
|0
|3.
|Фиолич Иван
|2
|0
|4.
|Сиплак Михал
|2
|0
|5.
|Шимонович Давид
|2
|0
|6.
|Ханка Серджу
|2
|0
|7.
|Пищек Филип
|2
|0
|8.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|9.
|Родин Матай
|0
|1
|10.
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|11.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|12.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|13.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|14.
|Садикович Дамир
|1
|0
|15.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|16.
|Маркес Иван
|1
|0
|17.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Краковия
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск
Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия
Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|4.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|5.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|11.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|15.
|Пяст
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Легия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|9.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|11.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|12.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
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