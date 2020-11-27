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Висла Плоцк
0:1
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
0:1
12' Гол
Лосаж Флорьян
34' Желтая карточка
Жезничак Якуб
42' Желтая карточка
Сиплак Михал
74' Желтая карточка
Пищек Филип
76' Желтая карточка
Збозень Дамьян
77' Желтая карточка
Обрадович Милан
90' Красная карточка
Родин Матай
90'+4
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
25
Жезничак
Якуб
18
Урига
Алан
7
Томасик
Пётр
94
Лагатор
Душан
27
Ертсен
Торгиль
23
Лесняк
Филип
6
Расак
Дамиан
10
Меребашвили
Георгий
37
Mateusz
Lewandowski2
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
44
Шимонович
Давид
3
Сиплак
Михал
4
Ханка
Серджу
14
Фиолич
Иван
22
Лосаж
Флорьян
19
Садикович
Дамир
7
Ривалдиньо
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Висла Плоцк
4-1-4-1
Краковия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.2
2. Урига Алан 2 0.2
3. Расак Дамиан 2 0.2
4. Тушински Патрик 1 (1) 0.1
5. Жезничак Якуб 1 0.1
6. Ертсен Торгиль 1 0.1
7. Михальски Дамян 1 0.1
8. Коцыля Давид 1 0.1
9. Шеридан Силлиан 0 0
10. Збозень Дамьян 0 0
11. Павляк Александр 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосаж Флорьян 2 0.18
2. Ван Амерсфоорт Пелле 2 (1) 0.18
3. Ханка Серджу 2 (1) 0.18
4. Вестеницки Томаш 2 0.18
5. Альварес Маркос 1 0.09
6. Хавьер Тиаго 1 0.09
7. Фиолич Иван 1 0.09
8. Шимонович Давид 1 0.09
9. Ривалдиньо 1 0.09
10. Пищек Филип 1 0.09
11. Яблонски Давид 1 0.09
12. Рыпэ Корнел 0 0
13. Сиплак Михал 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 3 0
2. Михальски Дамян 3 0
3. Жезничак Якуб 2 0
4. Збозень Дамьян 2 0
5. Урига Алан 2 0
6. Лагатор Душан 2 0
7. Обрадович Милан 1 0
8. Шеридан Силлиан 1 0
9. Лесняк Филип 1 0
10. Гарсия Анхель 1 0
11. Расак Дамиан 1 0
12. Коцыля Давид 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
2. Альварес Маркос 2 0
3. Фиолич Иван 2 0
4. Сиплак Михал 2 0
5. Шимонович Давид 2 0
6. Ханка Серджу 2 0
7. Пищек Филип 2 0
8. Лосаж Флорьян 2 0
9. Родин Матай 0 1
10. Гардавски Михаэль 1 0
11. Хавьер Тиаго 1 0
12. Рыпэ Корнел 1 0
13. Вестеницки Томаш 1 0
14. Садикович Дамир 1 0
15. Феррарессо Диего 1 0
16. Маркес Иван 1 0
17. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Краковия 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск
Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия
Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Краковия 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Краковия Экстракласса Висла Плоцк 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Краковия Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Висла Плоцк Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже 1:1 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
4. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
5. Погонь Щецин 1:1 Заявка 9 4 4 1 11 - 6 16
6. Лехия Гданьск Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
7. Заглембе Любин Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
8. Шлёнск Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9. Ягеллония Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
10. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 8 - 10 13
11. Лех Заявка 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков Заявка 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Подбескидзе Заявка 10 2 3 5 12 - 23 9
15. Пяст Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
16. Сталь Мелец Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
2. Шлёнск Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
4. Ракув Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Лехия Гданьск Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6. Легия Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
7. Погонь Щецин 1:1 Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
8. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
9. Гурник Забже 1:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Подбескидзе Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
15. Висла Краков Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
16. Сталь Мелец Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже 1:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
5. Погонь Щецин 1:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
8. Ягеллония Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
9. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
11. Лех Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
12. Пяст Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Заглембе Любин Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Шлёнск Заявка 5 1 0 4 6 - 8 3
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Урига Алан уходит с поля. Milan Obradovic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    34'
    Жезничак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Лосаж Флорьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 38.00 5.00 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.60 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.12 2.51
  30.77 5.73 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Плоцк» – «Краковия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Плоцк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краковия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Плоцк» – «Краковия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.20 1.04 6.80 1.08 1.85 1.90 2.30 1.62 1.91 1.89 1.12 5.55 1.33 3.10 1.09 6.50 1.09 6.70 1.02 11.00 1.01 13.50 1.03 10.00
8.40 1.03 6.40 1.09 2.99 1.37 2.31 1.61 1.74 2.21 1.37 3.10 1.27 3.62 1.08 6.55 1.06 7.10
1.73 2.19 2.96 1.43 1.77 2.12 1.98 1.91 1.78 2.12 2.03 1.85 1.43 2.97 1.29 3.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.71 2.14 1.97 1.77 1.08 7.00 1.02 11.00
2.62 1.49 1.75 2.08 1.37 3.10
2.85 1.47 2.21 1.71 1.81 2.09 1.51 2.69 1.19 4.96
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
2.38 1.58 1.64 2.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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