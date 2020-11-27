Гурник Забже
1:1
Перерыв
Стадион: Эрнест Поль
Погонь Щецин
0:1
16' ГолЖуравски Мачей
30' Красная карточкаМатыня Хуберт
1:1
31' ПенальтиХименес Хесус
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Мата ЛуишНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
16'
30'
31'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|8 (4)
|0.73
|2.
|Bartosz Nowak
|3
|0.27
|3.
|Alex Sobczyk
|1
|0.09
|4.
|Бохневич Павел
|1
|0.09
|5.
|Манне Аласана
|1
|0.09
|6.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.09
|7.
|Кравчик Пётр
|1
|0.09
|8.
|Прохазка Роман
|0
|0
|9.
|Янжа Эрик
|0
|0
|10.
|Баинович Филип
|0
|0
|11.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|12.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|3
|0.33
|2.
|Журавски Мачей
|1
|0.11
|3.
|Фронччак Адам
|1
|0.11
|4.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.11
|5.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.11
|6.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.11
|7.
|Ковальчик Себастьян
|1 (1)
|0.11
|8.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|9.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|10.
|Подставски Томаш
|0
|0
|11.
|Захович Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|4
|0
|2.
|Янжа Эрик
|2
|0
|3.
|Кой Михал
|2
|0
|4.
|Масурас Яннис
|2
|0
|5.
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|6.
|Прохазка Роман
|1
|0
|7.
|Alex Sobczyk
|1
|0
|8.
|Wojciech Hajda
|1
|0
|9.
|Norbert Wojtuszek
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|1
|2.
|Горгон Александр
|3
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Штек Давид
|2
|0
|5.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|6.
|Фронччак Адам
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|9.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|Погонь Щецин
|0
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|25% (2)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +10 =3 -7Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =7 -4Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 5
Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:4 Гурник Забже Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:3 Погонь Щецин First League
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|4.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|5.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|11.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|15.
|Пяст
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Легия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|9.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|11.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|12.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
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