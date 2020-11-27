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Гурник Забже
1:1
Перерыв

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
16' Гол
Журавски Мачей
30' Красная карточка
Матыня Хуберт
1:1
31' Пенальти
Хименес Хесус
84
Чуды
Мартин
5
Эвангелу
Стефанос
2
Висневски
Пшемыслав
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
15
Norbert
Wojtuszek
8
Манне
Аласана
17
Bartosz
Nowak
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
9
Хименес
Хесус
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
54
Журавски
Мачей
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
28
Подставски
Томаш
18
Кухарчик
Михал
20
Горгон
Александр
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
Гурник Забже
3-5-2
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 8 (4) 0.73
2. Bartosz Nowak 3 0.27
3. Alex Sobczyk 1 0.09
4. Бохневич Павел 1 0.09
5. Манне Аласана 1 0.09
6. Сцисляк Даниэль 1 0.09
7. Кравчик Пётр 1 0.09
8. Прохазка Роман 0 0
9. Янжа Эрик 0 0
10. Баинович Филип 0 0
11. Павловски Дариуш 0 0
12. Висневски Пшемыслав 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 3 0.33
2. Журавски Мачей 1 0.11
3. Фронччак Адам 1 0.11
4. Бенедычак Адриан 1 0.11
5. Триантафиллопулос Константинос 1 0.11
6. Кухарчик Михал 1 (1) 0.11
7. Ковальчик Себастьян 1 (1) 0.11
8. Дабровски Дамьян 0 0
9. Дрыгас Камил 0 0
10. Подставски Томаш 0 0
11. Захович Лука 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 4 0
2. Янжа Эрик 2 0
3. Кой Михал 2 0
4. Масурас Яннис 2 0
5. Висневски Пшемыслав 2 0
6. Прохазка Роман 1 0
7. Alex Sobczyk 1 0
8. Wojciech Hajda 1 0
9. Norbert Wojtuszek 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 3 1
2. Горгон Александр 3 0
3. Дабровски Дамьян 3 0
4. Штек Давид 2 0
5. Смолиньски Кацпер 2 0
6. Фронччак Адам 1 0
7. Мата Луиш 1 0
8. Козловски Кацпер 1 0
9. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2)
 Погонь Щецин 0 12.5% (1) 0 25% (2) 37.5% (3) 25% (2)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 5
Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:4 Гурник Забже Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:3 Погонь Щецин First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже 1:1 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
4. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
5. Погонь Щецин 1:1 Заявка 9 4 4 1 11 - 6 16
6. Лехия Гданьск Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
7. Заглембе Любин Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
8. Шлёнск Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9. Ягеллония Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
10. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 8 - 10 13
11. Лех Заявка 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков Заявка 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Подбескидзе Заявка 10 2 3 5 12 - 23 9
15. Пяст Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
16. Сталь Мелец Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
2. Шлёнск Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
4. Ракув Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Лехия Гданьск Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6. Легия Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
7. Погонь Щецин 1:1 Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
8. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
9. Гурник Забже 1:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Подбескидзе Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
15. Висла Краков Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
16. Сталь Мелец Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже 1:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
5. Погонь Щецин 1:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
8. Ягеллония Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
9. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
11. Лех Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
12. Пяст Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Заглембе Любин Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Шлёнск Заявка 5 1 0 4 6 - 8 3
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Погонь Щецин
2.36
3.20
7.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.68 3.05 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 2.85 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.20 3.20

Самый высокий коэффициент на матч «Гурник Забже» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гурник Забже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гурник Забже» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 7.50 1.06 3.05 1.35 2.50 1.53 2.03 1.78 4.50 1.18 1.40 2.80 1.85 1.90 1.12 6.00 1.23 3.90 1.02 11.50 1.05 8.50
8.60 1.03 6.95 1.07 3.26 1.32 2.48 1.54 1.83 2.08 1.42 2.88 1.29 3.46 1.10 6.05 1.07 6.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.83 1.99 1.35 3.05 1.11 6.10 1.07 7.50
2.72 1.46 1.82 1.99 1.41 2.91
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.63 2.18 1.27 3.70
2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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