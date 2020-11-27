Гурник Забже
2:1
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Погонь Щецин
0:1
16' ГолЖуравски Мачей
31' Красная карточкаМатыня Хуберт
1:1
32' ПенальтиХименес Хесус
2:1
60' ГолBartosz Nowak
89' Желтая карточкаБенедычак Адриан
90' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
90' Желтая карточкаЭвангелу Стефанос
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Мата ЛуишНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
16'
31'
32'
1:1
60'
2:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|8 (4)
|0.73
|2.
|Bartosz Nowak
|4
|0.36
|3.
|Alex Sobczyk
|1
|0.09
|4.
|Бохневич Павел
|1
|0.09
|5.
|Манне Аласана
|1
|0.09
|6.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.09
|7.
|Кравчик Пётр
|1
|0.09
|8.
|Прохазка Роман
|0
|0
|9.
|Янжа Эрик
|0
|0
|10.
|Баинович Филип
|0
|0
|11.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|12.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|3
|0.33
|2.
|Журавски Мачей
|1
|0.11
|3.
|Фронччак Адам
|1
|0.11
|4.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.11
|5.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.11
|6.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.11
|7.
|Ковальчик Себастьян
|1 (1)
|0.11
|8.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|9.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|10.
|Подставски Томаш
|0
|0
|11.
|Захович Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|4
|0
|2.
|Янжа Эрик
|2
|0
|3.
|Кой Михал
|2
|0
|4.
|Масурас Яннис
|2
|0
|5.
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|6.
|Прохазка Роман
|1
|0
|7.
|Эвангелу Стефанос
|1
|0
|8.
|Alex Sobczyk
|1
|0
|9.
|Wojciech Hajda
|1
|0
|10.
|Norbert Wojtuszek
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|1
|2.
|Горгон Александр
|3
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Штек Давид
|2
|0
|5.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|6.
|Фронччак Адам
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|9.
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|10.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|11.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|Погонь Щецин
|0
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +10 =3 -7Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =7 -4Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 5
Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:4 Гурник Забже Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:3 Погонь Щецин First League
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|11.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|15.
|Пяст
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|7.
|Легия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|9.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|11.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|12.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гурник Забже» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гурник Забже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гурник Забже» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров