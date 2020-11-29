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Ракув
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Варта Познань
0' 12'
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
17
Шварц
Петр
27
Бартл
Даниэл
20
Полетанович
Марко
43
Тиянич
Давид
23
Кун
Патрик
77
Цебуля
Марчин
11
Иви
Лопес
9
Завада
Оскар
33
Белица
Даниэль
13
Куздра
Якуб
5
Килиба
Бартош
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
10
Ласковски
Адриан
2
Гжесик
Ян
17
Чижички
Матеуш
11
Якубовски
Михал
9
Кузимски
Матеуш
Ракув
3-4-2-1
Варта Познань
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.5
2. Тиянич Давид 4 0.4
3. Гутковский Владислав 4 (1) 0.4
4. Цебуля Марчин 3 0.3
5. Шварц Петр 2 (2) 0.2
6. Петрашек Томаш 2 0.2
7. Кун Патрик 1 0.1
8. Завада Оскар 1 0.1
9. Шелонговски Даниэль 1 0.1
10. Тудор Фран 0 0
11. Бартл Даниэл 0 0
12. Вилюш Мацей 0 0
13. Полетанович Марко 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 3 0.3
2. Тралка Лукаш 1 0.1
3. Гжесик Ян 1 0.1
4. Купчак Матеуш 1 0.1
5. Килиба Бартош 1 0.1
6. Лавничак Алекс 1 0.1
7. Ласковски Адриан 0 0
8. Куздра Якуб 0 0
9. Чижички Матеуш 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Кун Патрик 3 0
3. Петрашек Томаш 3 0
4. Гутковский Владислав 2 0
5. Сапала Игор 2 0
6. Невулис Анджей 1 0
7. Цебуля Марчин 1 0
8. Иви Лопес 1 0
9. Тудор Фран 1 0
10. Пёнтковски Камиль 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Якубовски Михал 2 1
2. Ласковски Адриан 3 0
3. Кузимски Матеуш 3 0
4. Тралка Лукаш 2 0
5. Куздра Якуб 2 0
6. Чижички Матеуш 2 0
7. Лавничак Алекс 2 0
8. Спыхала Матеуш 0 1
9. Родригез Марио 1 0
10. Кьельб Якуб 1 0
11. Килиба Бартош 1 0
12. Гжесик Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5) 26.09% (6) 8.7% (2) 8.7% (2)
 Варта Познань 0 12.5% (1) 0 50% (4) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец
Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин
Варта Познань Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань
Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры

Последние игры между собой

Ракув: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Ракув 3:0 Варта Познань Первый дивизион Варта Познань 0:2 Ракув Первый дивизион Варта Познань 1:2 Ракув Второй дивизион Ракув 3:1 Варта Познань Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув 0:0 Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Заглембе Любин Заявка 11 5 3 3 15 - 12 18
5. Шлёнск Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
6. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
7. Лехия Гданьск Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
8. Погонь Щецин Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
9. Варта Познань 0:0 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
10. Ягеллония Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
11. Лех Заявка 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков Заявка 11 2 4 5 16 - 16 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
15. Подбескидзе Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
16. Пяст Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
2. Шлёнск Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Ракув 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
4. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
5. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Лехия Гданьск Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Легия Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Варта Познань 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув 0:0 Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
5. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
7. Погонь Щецин Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Заглембе Любин Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
11. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
12. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
13. Лех Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Варта Познань
1.47
4.50
8.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.50 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.20 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.50 6.80

Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Варта Познань» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Варта Познань» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Варта Познань», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.20 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 2.02 1.80 1.80 2.01 1.59 2.37 1.38 2.90 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 9.40 1.03 10.00
10.75 1.01 9.90 1.03 3.98 1.23 3.12 1.36 2.18 1.76 1.62 2.30 1.43 2.74 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.06 1.76 1.45 2.65 1.14 5.10
3.26 1.34 2.15 1.70 1.53 2.56
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
3.00 1.39 1.83 1.98 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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