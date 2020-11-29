Ракув
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: ГКС
Варта Познань
29
Шумски
Якуб
17
Шварц
Петр
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
13
Куздра
Якуб
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Куздра ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.5
|2.
|Тиянич Давид
|4
|0.4
|3.
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|0.4
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0.3
|5.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.2
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.2
|7.
|Кун Патрик
|1
|0.1
|8.
|Завада Оскар
|1
|0.1
|9.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.1
|10.
|Тудор Фран
|0
|0
|11.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|12.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|13.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|3
|0.3
|2.
|Тралка Лукаш
|1
|0.1
|3.
|Гжесик Ян
|1
|0.1
|4.
|Купчак Матеуш
|1
|0.1
|5.
|Килиба Бартош
|1
|0.1
|6.
|Лавничак Алекс
|1
|0.1
|7.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|8.
|Куздра Якуб
|0
|0
|9.
|Чижички Матеуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Кун Патрик
|3
|0
|3.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|4.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|5.
|Сапала Игор
|2
|0
|6.
|Невулис Анджей
|1
|0
|7.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|8.
|Иви Лопес
|1
|0
|9.
|Тудор Фран
|1
|0
|10.
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Якубовски Михал
|2
|1
|2.
|Ласковски Адриан
|3
|0
|3.
|Кузимски Матеуш
|3
|0
|4.
|Тралка Лукаш
|2
|0
|5.
|Куздра Якуб
|2
|0
|6.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|7.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|8.
|Спыхала Матеуш
|0
|1
|9.
|Родригез Марио
|1
|0
|10.
|Кьельб Якуб
|1
|0
|11.
|Килиба Бартош
|1
|0
|12.
|Гжесик Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|Варта Познань
|0
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец
Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин
Варта Познань Последние 20 матчей: +10 =2 -8Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань
Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры
Последние игры между собой
Ракув: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|6.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|9.
|Варта Познань
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|11.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 16
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Пяст
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Ракув
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|7.
|Легия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Варта Познань
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|13.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|14.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
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