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Ракув
1:0
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
34' Желтая карточка
Цебуля Марчин
73' Желтая карточка
Ласковски Адриан
75' Желтая карточка
Спыхала Матеуш
76' Желтая карточка
Сапала Игор
77' Желтая карточка
Иванов Роберт
79' Желтая карточка
Шелонговски Даниэль
1:0
90' Пенальти
Гутковский Владислав
90'+3
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
17
Шварц
Петр
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
20
Полетанович
Марко
23
Кун
Патрик
77
Цебуля
Марчин
11
Иви
Лопес
9
Завада
Оскар
33
Белица
Даниэль
13
Куздра
Якуб
5
Килиба
Бартош
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
10
Ласковски
Адриан
2
Гжесик
Ян
17
Чижички
Матеуш
11
Якубовски
Михал
9
Кузимски
Матеуш
Ракув
3-4-2-1
Варта Познань
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.45
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.45
3. Тиянич Давид 4 0.36
4. Цебуля Марчин 3 0.27
5. Шварц Петр 2 (2) 0.18
6. Петрашек Томаш 2 0.18
7. Кун Патрик 1 0.09
8. Завада Оскар 1 0.09
9. Шелонговски Даниэль 1 0.09
10. Тудор Фран 0 0
11. Бартл Даниэл 0 0
12. Вилюш Мацей 0 0
13. Полетанович Марко 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 3 0.27
2. Тралка Лукаш 1 0.09
3. Гжесик Ян 1 0.09
4. Купчак Матеуш 1 0.09
5. Килиба Бартош 1 0.09
6. Лавничак Алекс 1 0.09
7. Ласковски Адриан 0 0
8. Куздра Якуб 0 0
9. Чижички Матеуш 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Кун Патрик 3 0
3. Петрашек Томаш 3 0
4. Сапала Игор 3 0
5. Цебуля Марчин 2 0
6. Гутковский Владислав 2 0
7. Невулис Анджей 1 0
8. Иви Лопес 1 0
9. Тудор Фран 1 0
10. Шелонговски Даниэль 1 0
11. Пёнтковски Камиль 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Ласковски Адриан 4 0
2. Якубовски Михал 2 1
3. Кузимски Матеуш 3 0
4. Спыхала Матеуш 1 1
5. Тралка Лукаш 2 0
6. Куздра Якуб 2 0
7. Чижички Матеуш 2 0
8. Лавничак Алекс 2 0
9. Родригез Марио 1 0
10. Кьельб Якуб 1 0
11. Иванов Роберт 1 0
12. Килиба Бартош 1 0
13. Гжесик Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5) 25% (6) 8.33% (2) 12.5% (3)
 Варта Познань 0 12.5% (1) 0 50% (4) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец
Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин
Варта Познань Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань
Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры

Последние игры между собой

Ракув: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Ракув 3:0 Варта Познань Первый дивизион Варта Познань 0:2 Ракув Первый дивизион Варта Познань 1:2 Ракув Второй дивизион Ракув 3:1 Варта Познань Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
2. Легия Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Заглембе Любин Заявка 11 5 3 3 15 - 12 18
5. Шлёнск Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
6. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
7. Лехия Гданьск Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
8. Погонь Щецин Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
9. Ягеллония Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
10. Варта Познань Заявка 11 4 1 6 8 - 11 13
11. Лех Заявка 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков Заявка 11 2 4 5 16 - 16 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
15. Подбескидзе Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
16. Пяст Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
3. Шлёнск Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
5. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Лехия Гданьск Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Легия Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 6 3 0 3 6 - 5 9
5. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
7. Погонь Щецин Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Заглембе Любин Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
11. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
12. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
13. Лех Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Цебуля Марчин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Завада Оскар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 1.67 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.50 6.80

Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Варта Познань» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Варта Познань» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Варта Познань», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.80 1.95 9.20 1.04 1.12 5.55 2.95 1.37 1.09 6.50 1.80 2.01 1.59 2.37 1.04 9.00 1.17 4.70 1.07 7.50 1.04 9.40 1.03 10.00
10.75 1.01 9.90 1.03 3.98 1.23 3.12 1.36 2.18 1.76 1.62 2.30 1.43 2.74 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 2.06 1.76 1.03 10.00 1.14 5.10 1.03 10.00
3.26 1.34 2.15 1.70 1.53 2.56
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
3.00 1.39 1.83 1.98 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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