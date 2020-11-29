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Легия
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Пяст
0' 2'
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
14
Карбовник
Михал
24
Мартинш
Андре
22
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
34
Малярчик
Петр
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
Храпек
Михал
18
Соколовски
Патрик
19
Милевски
Себастиан
16
Стечик
Доминик
70
Сверчок
Якуб
Легия
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 8 0.8
2. Младенович Филип 2 0.2
3. Вшолек Павел 1 0.1
4. Юранович Йосип 1 0.1
5. Лопеш Рафаэл 1 0.1
6. Слиш Бартош 1 0.1
7. Скибицки Кацпер 1 0.1
8. Лима Лукас II 0 0
9. Енджейчик Артур 0 0
10. Капустка Бартош 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 3 (2) 0.3
2. Сверчок Якуб 2 (1) 0.2
3. Алвеш Тьягу 1 0.1
4. Червински Якуб 1 0.1
5. Милевски Себастиан 1 0.1
6. Стечик Доминик 1 0.1
7. Голубек Якуб 0 0
8. Бадья Херард 0 0
9. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 3 0
2. Левчук Игор 2 0
3. Енджейчик Артур 2 0
4. Лима Лукас II 2 0
5. Слиш Бартош 2 0
6. Антолич Домагой 1 0
7. Лопеш Рафаэл 1 0
8. Пекхарт Томаш 1 0
9. Цежняк Радослав 1 0
10. Капустка Бартош 1 0
11. Юранович Йосип 1 0
12. Роша Луис 1 0
13. Росолек Мацей 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 3 0
2. Киркесков Миккель 2 0
3. Сверчок Якуб 2 0
4. Жиро Михал 2 0
5. Червински Якуб 2 0
6. Йодловец Томаш 1 0
7. Храпек Михал 1 0
8. Голубек Якуб 1 0
9. Кончковски Мартин 1 0
10. Гук Томаш 1 0
11. Вида Кристофер 1 0
12. Соколовски Патрик 1 0
13. Милевски Себастиан 1 0
14. Стечик Доминик 1 0
15. Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 6.67% (1) 33.33% (5) 0 33.33% (5) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Пяст 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия
Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия
Пяст Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст
Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Легия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Легия 1:1 Пяст Экстракласса Легия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Легия Экстракласса Легия 0:1 Пяст Экстракласса
Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Легия Кубок Пяст 1:3 Легия Экстракласса Пяст 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
2. Легия Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Заглембе Любин Заявка 11 5 3 3 15 - 12 18
5. Шлёнск Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
6. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
7. Лехия Гданьск Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
8. Погонь Щецин Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
9. Ягеллония Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
10. Варта Познань Заявка 11 4 1 6 8 - 11 13
11. Лех Заявка 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков Заявка 11 2 4 5 16 - 16 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
15. Подбескидзе Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
16. Пяст Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
3. Шлёнск Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
5. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Лехия Гданьск Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Легия Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 6 3 0 3 6 - 5 9
5. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
7. Погонь Щецин Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Заглембе Любин Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
11. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
12. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
13. Лех Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Пяст
1.67
3.90
5.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.67 3.75 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.75 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.88 5.20
  1.66 3.90 5.78

Самый высокий коэффициент на матч «Легия» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Легия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Легия» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.00 1.02 7.70 1.06 3.25 1.30 2.55 1.51 2.07 1.73 1.84 1.99 1.44 2.75 1.30 3.35 1.12 5.80 1.10 6.50 1.02 11.50
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.00
3.52 1.32 2.68 1.51 2.14 1.76 1.87 2.03 1.66 2.32 1.46 2.87 1.31 3.62 1.12 7.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.84 1.94 1.37 2.95 1.10 6.10
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83
3.01 1.43 2.47 1.59 1.92 1.96 1.57 2.52 1.41 3.08
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.60
2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Легия 0:0 Пяст онлайн

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