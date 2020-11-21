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Генчлербирлиги
1:2
Перерыв

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
14' Гол
Яндаш Мерт Хакан
1:1
31' Гол
Анжело Диего
1:2
38' Пенальти
Перотти Диего
89
Нордфельдт
Кристоффер
3
Пехливан
Халиль
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
39
Полома
Пьер-Ив
23
Да
Мотта
Роберт
5
Оздемир
Берат
21
Кандеяш
Даниэл
7
Фурман
Доминик
11
Айте
Флойд
13
Сио
Жованни
1
Байиндыр
Алтай
3
Лемос
Маурисио
4
Азиз
Сердар
26
Тиссеран
Марсель
37
Новак
Филип
20
Густаво
Диас
5
Соса
Хосе
14
Пелкас
Димитрис
8
Яндаш
Мерт
Хакан
11
Перотти
Диего
9
Сиссе
Паписс
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Яндаш Мерт Хакан
(Пелкас Димитрис)
31'
Анжело Диего
(Фурман Доминик)
1:1
38'
1:2
Перотти Диего

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 2 0.25
2. Йилдырым Мурат 1 0.13
3. Станку Богдан 1 0.13
4. Йилмаз Сефа 1 0.13
5. Анжело Диего 1 0.13
6. Айте Флойд 0 0
7. Полома Пьер-Ив 0 0
8. Фурман Доминик 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соса Хосе 2 (2) 0.22
2. Саматта Мбвана 2 0.22
3. Перотти Диего 2 (2) 0.22
4. Сиссе Паписс 1 0.11
5. Валенсия Эннер 1 0.11
6. Пелкас Димитрис 1 0.11
7. Генюл Гёкхан 1 0.11
8. Азиз Сердар 1 0.11
9. Туфан Озан 1 0.11
10. Яндаш Мерт Хакан 1 0.11
11. Эркин Джанер 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Кандеяш Даниэл 2 0
2. Да Мотта Роберт 2 0
3. Йоханссон Маттиас 0 1
4. Нордфельдт Кристоффер 1 0
5. Йилдырым Мурат 1 0
6. Сио Жованни 1 0
7. Полома Пьер-Ив 1 0
8. Анжело Диего 1 0
9. Дикмен Сонер 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Гюмюш Синан 2 1
2. Густаво Диас 3 0
3. Лемос Маурисио 1 1
4. Азиз Сердар 2 0
5. Валенсия Эннер 2 0
6. Эркин Джанер 1 0
7. Соса Хосе 1 0
8. Генюл Гёкхан 1 0
9. Туфан Озан 1 0
10. Пелкас Димитрис 1 0
11. Тиссеран Марсель 1 0
12. Кадыоглу Ферди 1 0
13. Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 60% (3) 0 0 20% (1) 0 20% (1)
 Фенербахче 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор
Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги
Фенербахче Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор
Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Фенербахче: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче Суперлига
Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:2 Фенербахче Кубок Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 6:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Кубок
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Перотти Диего из команды Фенербахче забивает с точки!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Анжело Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Яндаш Мерт Хакан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генчлербирлиги
Ничья
Фенербахче
6.00
6.80
1.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 24.00 5.90 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 6.50 1.66
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.35 1.58

Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 11.00 1.01 11.00 1.03 3.55 1.27 6.80 1.10 2.03 1.79 1.79 2.03 1.70 2.15 4.60 1.19 1.25 3.75 1.92 1.87 1.07 7.50 1.27 3.70 1.02 14.00 1.07 8.40
12.75 1.00 12.25 1.01 4.55 1.18 3.95 1.25 2.35 1.66 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.19 4.30 1.06 6.75 1.05 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.18 1.66 2.35 1.58 1.17 4.60 1.45 2.70 1.03 12.00
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.82 1.44 2.65 1.30 3.15
5.00 1.17 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.27
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
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