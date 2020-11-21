Генчлербирлиги
1:5
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Фенербахче
0:1
14' ГолЯндаш Мерт Хакан
1:1
31' ГолАнжело Диего
1:2
38' ПенальтиПеротти Диего
1:3
47' ГолСоса Хосе
52' Желтая карточкаПолома Пьер-Ив
54' Желтая карточкаСио Жованни
56' Желтая карточкаПелкас Димитрис
1:4
69' ГолПеротти Диего
1:5
72' ГолТуфан Озан
79' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
15
Туре
Зарго
11
Айте
Флойд
13
Сио
Жованни
37
Новак
Филип
20
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mert Nobre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
- Нападающий
-
57 Eyup Akcan
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
14'
31'
1:1
38'
1:2
47'
1:3
52'
54'
56'
69'
1:4
72'
1:5
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|2
|0.25
|2.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.13
|3.
|Станку Богдан
|1
|0.13
|4.
|Йилмаз Сефа
|1
|0.13
|5.
|Анжело Диего
|1
|0.13
|6.
|Фурман Доминик
|0
|0
|7.
|Айте Флойд
|0
|0
|8.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.33
|2.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.33
|3.
|Туфан Озан
|2
|0.22
|4.
|Саматта Мбвана
|2
|0.22
|5.
|Пелкас Димитрис
|1
|0.11
|6.
|Сиссе Паписс
|1
|0.11
|7.
|Азиз Сердар
|1
|0.11
|8.
|Валенсия Эннер
|1
|0.11
|9.
|Генюл Гёкхан
|1
|0.11
|10.
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.11
|11.
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Да Мотта Роберт
|3
|0
|2.
|Кандеяш Даниэл
|2
|0
|3.
|Сио Жованни
|2
|0
|4.
|Полома Пьер-Ив
|2
|0
|5.
|Йоханссон Маттиас
|0
|1
|6.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|7.
|Йилдырым Мурат
|1
|0
|8.
|Анжело Диего
|1
|0
|9.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гюмюш Синан
|2
|1
|2.
|Густаво Диас
|3
|0
|3.
|Лемос Маурисио
|1
|1
|4.
|Азиз Сердар
|2
|0
|5.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|6.
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|7.
|Эркин Джанер
|1
|0
|8.
|Соса Хосе
|1
|0
|9.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|10.
|Туфан Озан
|1
|0
|11.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|12.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|13.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Фенербахче
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|25% (4)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =5 -10Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор
Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги
Фенербахче Последние 20 матчей: +10 =7 -3Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор
Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Фенербахче: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:2 Фенербахче Кубок Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 6:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 3
|17
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 11
|13
|7.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 7
|11
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|15.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|18.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров