Денизлиспор
0:1
Перерыв
Стадион: Денизли Ататюрк
Газишехир Газиантеп
0:1
26' ГолОзер Кенан
44' Желтая карточкаКана-Бийик Жан-Армель
15
Йылмаз
Огуз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
26'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суботич Невен
|1
|0.13
|2.
|Родальега Уго
|1
|0.13
|3.
|Мешанович Мурис
|1
|0.13
|4.
|Сако Хади
|1
|0.13
|5.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.13
|6.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|7.
|Нияз Реджеп
|0
|0
|8.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|9.
|Оздемир Озер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демир Мухаммет
|3
|0.33
|2.
|Максим Александру
|3 (3)
|0.33
|3.
|Озер Кенан
|2
|0.22
|4.
|Андре Филипе
|2
|0.22
|5.
|Миральяс Кевин
|1
|0.11
|6.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.11
|7.
|Соялп Фуркан
|1
|0.11
|8.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|9.
|Шахин Дженк
|0
|0
|10.
|Джейлан Огуз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сако Хади
|1
|1
|2.
|Юмлу Мустафа
|2
|0
|3.
|Бакалорц Марвин
|2
|0
|4.
|Муравски Радослав
|2
|0
|5.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|6.
|Родальега Уго
|1
|0
|7.
|Лопеш Тьягу
|1
|0
|8.
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|4
|1
|2.
|Миральяс Кевин
|3
|1
|3.
|Нуха Дико
|2
|0
|4.
|Жефферсон IV
|2
|0
|5.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|6.
|Ветрих Амедей
|1
|0
|7.
|Демир Мухаммет
|1
|0
|8.
|Максим Александру
|1
|0
|9.
|Вурал Гюрай
|1
|0
|10.
|Соуза Андре
|1
|0
|11.
|Ольковски Павел
|1
|0
|12.
|Джилободжи Папи
|1
|0
|13.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|14.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|15.
|Джейлан Огуз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Газишехир Газиантеп
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =5 -12Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор
Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +7 =11 -2Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|2:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 3
|17
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 11
|13
|7.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 7
|11
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|15.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|18.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Генчлербирлиги
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|20.
|Денизлиспор
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2