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Денизлиспор
0:1
Перерыв

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
0:1
26' Гол
Озер Кенан
44' Желтая карточка
Кана-Бийик Жан-Армель
29
Пантилимон
Костел
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
15
Йылмаз
Огуз
21
Бергдич
Закария
6
Бакалорц
Марвин
10
Айсатти
Исмаил
8
Муравски
Радослав
9
Сако
Хади
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
3
Джилободжи
Папи
6
Тошка
Алин
16
Ольковски
Павел
Ветрих
Амедей
7
Озер
Кенан
44
Максим
Александру
27
Миральяс
Кевин
10
Демир
Мухаммет
Денизлиспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1

Ход матча

26'
0:1
Озер Кенан
(Демир Мухаммет)
44'
 
Кана-Бийик Жан-Армель
45'
 
Акташ Кубилай
Кана-Бийик Жан-Армель

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суботич Невен 1 0.13
2. Родальега Уго 1 0.13
3. Мешанович Мурис 1 0.13
4. Сако Хади 1 0.13
5. Йылмаз Огуз 1 0.13
6. Лопеш Тьягу 0 0
7. Нияз Реджеп 0 0
8. Сагаль Анхело 0 0
9. Оздемир Озер 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 3 0.33
2. Максим Александру 3 (3) 0.33
3. Озер Кенан 2 0.22
4. Андре Филипе 2 0.22
5. Миральяс Кевин 1 0.11
6. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.11
7. Соялп Фуркан 1 0.11
8. Вурал Гюрай 0 0
9. Шахин Дженк 0 0
10. Джейлан Огуз 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Сако Хади 1 1
2. Юмлу Мустафа 2 0
3. Бакалорц Марвин 2 0
4. Муравски Радослав 2 0
5. Йылмаз Огуз 2 0
6. Родальега Уго 1 0
7. Лопеш Тьягу 1 0
8. Фабиано Лейсманн 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 4 1
2. Миральяс Кевин 3 1
3. Нуха Дико 2 0
4. Жефферсон IV 2 0
5. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
6. Ветрих Амедей 1 0
7. Демир Мухаммет 1 0
8. Максим Александру 1 0
9. Вурал Гюрай 1 0
10. Соуза Андре 1 0
11. Ольковски Павел 1 0
12. Джилободжи Папи 1 0
13. Акташ Кубилай 1 0
14. Кожуль Звонимир 1 0
15. Джейлан Огуз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Газишехир Газиантеп 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор
Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +7 =11 -2
Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Суперлига Газишехир Газиантеп 0:1 Денизлиспор Первая лига Турции
  • До матча
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