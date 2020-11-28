  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Газишехир Газиантеп
2:2
Конец матча

Стадион:
Малатьяспор
0'
1:0
19' Гол
Миральяс Кевин
44' Желтая карточка
Демир Мухаммет
45' Желтая карточка
Озер Кенан
45' Желтая карточка
Максим Александру
45' Желтая карточка
Джейлан Огуз
48' Вторая желтая карточка
Джейлан Огуз
1:1
49' Гол
Бюйюк Адем
51' Желтая карточка
Аскуа Африйе
52' Желтая карточка
Тошка Алин
65' Желтая карточка
Канатсизкуш Кубилай
2:1
74' Гол
Кана-Бийик Жан-Армель
84' Желтая карточка
Хафез Карим
2:2
89' Гол
Топали Етмир
90'+12
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
17
Джейлан
Огуз
27
Миральяс
Кевин
28
Соуза
Андре
44
Максим
Александру
16
Ольковски
Павел
7
Озер
Кенан
10
Демир
Мухаммет
1
Дамлу
Абдулсамед
29
Шебаке
Иссам
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
45
Хафез
Карим
55
Ндайишимийе
Юссуф
6
Аскуа
Африйе
19
Тетте
Бенджамин
99
Бюйюк
Адем
90
Канатсизкуш
Кубилай
9
Булут
Умут
Газишехир Газиантеп
3-5-2
Малатьяспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 3 0.3
2. Максим Александру 3 (3) 0.3
3. Миральяс Кевин 2 0.2
4. Озер Кенан 2 0.2
5. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.2
6. Андре Филипе 2 0.2
7. Соялп Фуркан 1 0.1
8. Вурал Гюрай 0 0
9. Шахин Дженк 0 0
10. Джейлан Огуз 0 0
11. Джилободжи Папи 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 3 (2) 0.33
2. Канатсизкуш Кубилай 2 0.22
3. Тетте Бенджамин 1 0.11
4. Кайя Семих 1 0.11
5. Явру Зеки 1 0.11
6. Аскуа Африйе 1 0.11
7. Топали Етмир 1 0.11
8. Хафез Карим 0 0
9. Куэва Кристиан 0 0
10. Лукоки Джоди 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 4 1
2. Миральяс Кевин 3 1
3. Джейлан Огуз 2 1
4. Демир Мухаммет 2 0
5. Максим Александру 2 0
6. Нуха Дико 2 0
7. Тошка Алин 2 0
8. Жефферсон IV 2 0
9. Озер Кенан 1 0
10. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
11. Ветрих Амедей 1 0
12. Вурал Гюрай 1 0
13. Соуза Андре 1 0
14. Ольковски Павел 1 0
15. Джилободжи Папи 1 0
16. Соялп Фуркан 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Кожуль Звонимир 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Хафез Карим 3 0
2. Бюйюк Адем 2 0
3. Лукоки Джоди 2 0
4. Шебаке Иссам 2 0
5. Тетте Бенджамин 2 0
6. Йылдыз Ахмед 2 0
7. Аскуа Африйе 1 0
8. Сукуи Фернандо 1 0
9. Сантос Уоллес 1 0
10. Канатсизкуш Кубилай 1 0
11. Дамлу Абдулсамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 26.67% (4)
 Малатьяспор 20% (2) 30% (3) 0 30% (3) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор
Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Малатьяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
2. Фенербахче Заявка 9 6 2 1 17 - 9 20
3. Галатасарай Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
4. Истанбул Башакшехир 2:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
6. Бешикташ Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 3 4 2 17 - 11 13
8. Хатайспор Заявка 7 3 3 1 7 - 9 12
9. Коньяспор Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
10. Ризеспор Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
11. Касымпаша Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12. Малатьяспор Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
13. Трабзонспор Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
14. Гёзтепе Заявка 8 2 5 1 14 - 9 11
15. Сивасспор Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16. Антальяспор Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
17. Эрзурумспор Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
18. Кайсериспор Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Генчлербирлиги Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
20. Денизлиспор 0:2 Заявка 9 1 2 6 5 - 15 5
21. Анкарагюджю Заявка 8 0 2 6 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
2. Аланьяспор Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Малатьяспор Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Истанбул Башакшехир 2:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Хатайспор Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Касымпаша Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Галатасарай Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Гёзтепе Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
10. Коньяспор Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
11. Ризеспор Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12. Бешикташ Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
13. Фенербахче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
14. Антальяспор Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
15. Трабзонспор Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
16. Кайсериспор Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
17. Эрзурумспор Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Денизлиспор 0:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Генчлербирлиги Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
21. Сивасспор Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Аланьяспор Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Галатасарай Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
4. Сивасспор Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Бешикташ Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
6. Эрзурумспор Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
7. Истанбул Башакшехир 2:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8. Трабзонспор Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
9. Газишехир Газиантеп Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Коньяспор Заявка 4 1 2 1 2 - 1 5
11. Ризеспор Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Хатайспор Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
13. Кайсериспор Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Гёзтепе Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Касымпаша Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Генчлербирлиги Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Денизлиспор 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Антальяспор Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
20. Малатьяспор Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
21. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Джейлан Огуз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Максим Александру получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Озер Кенан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Демир Мухаммет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Миральяс Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.48 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Газишехир Газиантеп» – «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Газишехир Газиантеп» – «Малатьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.70 1.02 8.80 1.04 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.85 1.59 2.36 1.39 2.90 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.34 3.26 1.22 4.30
Где смотреть матч Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный