Газишехир Газиантеп
2:2
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Малатьяспор
1:0
19' ГолМиральяс Кевин
44' Желтая карточкаДемир Мухаммет
45' Желтая карточкаОзер Кенан
45' Желтая карточкаМаксим Александру
45' Желтая карточкаДжейлан Огуз
48' Вторая желтая карточкаДжейлан Огуз
1:1
49' ГолБюйюк Адем
51' Желтая карточкаАскуа Африйе
52' Желтая карточкаТошка Алин
65' Желтая карточкаКанатсизкуш Кубилай
2:1
74' ГолКана-Бийик Жан-Армель
84' Желтая карточкаХафез Карим
2:2
89' ГолТопали Етмир
17
Джейлан
Огуз
28
Соуза
Андре
29
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
45
Хафез
Карим
99
Бюйюк
Адем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
19'
1:0
44'
45'
45'
48'
49'
1:1
51'
52'
74'
84'
89'
2:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демир Мухаммет
|3
|0.3
|2.
|Максим Александру
|3 (3)
|0.3
|3.
|Миральяс Кевин
|2
|0.2
|4.
|Озер Кенан
|2
|0.2
|5.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.2
|6.
|Андре Филипе
|2
|0.2
|7.
|Соялп Фуркан
|1
|0.1
|8.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|9.
|Шахин Дженк
|0
|0
|10.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|11.
|Джилободжи Папи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|3 (2)
|0.33
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|2
|0.22
|3.
|Тетте Бенджамин
|1
|0.11
|4.
|Кайя Семих
|1
|0.11
|5.
|Явру Зеки
|1
|0.11
|6.
|Аскуа Африйе
|1
|0.11
|7.
|Топали Етмир
|1
|0.11
|8.
|Хафез Карим
|0
|0
|9.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|10.
|Лукоки Джоди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|4
|1
|2.
|Миральяс Кевин
|3
|1
|3.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|4.
|Демир Мухаммет
|2
|0
|5.
|Максим Александру
|2
|0
|6.
|Нуха Дико
|2
|0
|7.
|Тошка Алин
|2
|0
|8.
|Жефферсон IV
|2
|0
|9.
|Озер Кенан
|1
|0
|10.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|11.
|Ветрих Амедей
|1
|0
|12.
|Вурал Гюрай
|1
|0
|13.
|Соуза Андре
|1
|0
|14.
|Ольковски Павел
|1
|0
|15.
|Джилободжи Папи
|1
|0
|16.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хафез Карим
|3
|0
|2.
|Бюйюк Адем
|2
|0
|3.
|Лукоки Джоди
|2
|0
|4.
|Шебаке Иссам
|2
|0
|5.
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|6.
|Йылдыз Ахмед
|2
|0
|7.
|Аскуа Африйе
|1
|0
|8.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|9.
|Сантос Уоллес
|1
|0
|10.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|11.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Малатьяспор
|20% (2)
|30% (3)
|0
|30% (3)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +9 =10 -1Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор Последние 20 матчей: +7 =3 -10Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор
Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Малатьяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 3
|20
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|4.
|Истанбул Башакшехир
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 11
|13
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 9
|12
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|15.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|20.
|Денизлиспор
|0:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Малатьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Истанбул Башакшехир
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Касымпаша
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Денизлиспор
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|7.
|Истанбул Башакшехир
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Хатайспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 6
|4
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Денизлиспор
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Антальяспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.20
|3.48
|3.25
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