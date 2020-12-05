Генчлербирлиги
2:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Аланьяспор
1:0
41' ГолОздемир Берат
72' Желтая карточкаПолома Пьер-Ив
2:0
75' ГолКандеяш Даниэл
78' Желтая карточкаСио Жованни
81' Желтая карточкаТуре Зарго
15
Туре
Зарго
13
Сио
Жованни
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cagdas Atan
Ход матча
41'
1:0
72'
75'
2:0
78'
81'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|3
|0.3
|2.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.1
|3.
|Станку Богдан
|1
|0.1
|4.
|Йилмаз Сефа
|1
|0.1
|5.
|Анжело Диего
|1
|0.1
|6.
|Оздемир Берат
|1
|0.1
|7.
|Фурман Доминик
|0
|0
|8.
|Айте Флойд
|0
|0
|9.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|6
|0.6
|2.
|Бабакар Хоума
|3
|0.3
|3.
|Барейро Адам
|3
|0.3
|4.
|Колкер Стивен
|2
|0.2
|5.
|Бакасетас Тасос
|1
|0.1
|6.
|Кутлу Беркан
|1
|0.1
|7.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.1
|8.
|Учан Салих
|1
|0.1
|9.
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0.1
|10.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|11.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полома Пьер-Ив
|4
|0
|2.
|Сио Жованни
|3
|0
|3.
|Да Мотта Роберт
|3
|0
|4.
|Йилдырым Мурат
|2
|0
|5.
|Кандеяш Даниэл
|2
|0
|6.
|Йоханссон Маттиас
|0
|1
|7.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|8.
|Туре Зарго
|1
|0
|9.
|Анжело Диего
|1
|0
|10.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Учан Салих
|3
|0
|2.
|Давидсон
|3
|0
|3.
|Мубандже Жак-Франсуа
|2
|0
|4.
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|5.
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|6.
|Бабакар Хоума
|1
|0
|7.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|8.
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|9.
|Сиопис Манолис
|1
|0
|10.
|Аксой Фатих
|1
|0
|11.
|Кутлу Беркан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Аланьяспор
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +4 =5 -11Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|0:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 17
|19
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|6.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|9.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 10
|14
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 9
|12
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Кайсериспор
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|2:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|0:2 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|3.
|Касымпаша
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Малатьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|9.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|12.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Генчлербирлиги
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Кайсериспор
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аланьяспор
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 13
|9
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Кайсериспор
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|7.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|14.
|Хатайспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 6
|4
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Генчлербирлиги
|2:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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