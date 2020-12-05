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Генчлербирлиги
2:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Аланьяспор
0'
1:0
41' Гол
Оздемир Берат
72' Желтая карточка
Полома Пьер-Ив
2:0
75' Гол
Кандеяш Даниэл
78' Желтая карточка
Сио Жованни
81' Желтая карточка
81' Желтая карточка
Туре Зарго
83'
89
Нордфельдт
Кристоффер
2
Йоханссон
Маттиас
4
Кызылдаг
Арда
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
23
Да
Мотта
Роберт
8
Дикмен
Сонер
21
Кандеяш
Даниэл
5
Оздемир
Берат
13
Сио
Жованни
9
Станку
Богдан
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
3
Гюлай
Ахмет
8
Учан
Салих
26
Сиопис
Манолис
91
Давидсон
11
Бакасетас
Тасос
19
Пектемек
Мустафа
10
Бабакар
Хоума
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

41'
Оздемир Берат
(Кандеяш Даниэл)
1:0
46'
 
Барейро Адам
Пектемек Мустафа
63'
Алтыпармак Гёкхан
Станку Богдан
 
63'
 
Бекироглу Эфкан
Сиопис Манолис
72'
Полома Пьер-Ив
 
75'
Кандеяш Даниэл
2:0
78'
Сио Жованни
 
78'
Йилдырым Мурат
Оздемир Берат
 
79'
 
Кутлу Беркан
Учан Салих
79'
 
Кутлу Беркан
Учан Салих
81'
 
81'
Туре Зарго
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 3 0.3
2. Йилдырым Мурат 1 0.1
3. Станку Богдан 1 0.1
4. Йилмаз Сефа 1 0.1
5. Анжело Диего 1 0.1
6. Оздемир Берат 1 0.1
7. Фурман Доминик 0 0
8. Айте Флойд 0 0
9. Полома Пьер-Ив 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давидсон 6 0.6
2. Бабакар Хоума 3 0.3
3. Барейро Адам 3 0.3
4. Колкер Стивен 2 0.2
5. Бакасетас Тасос 1 0.1
6. Кутлу Беркан 1 0.1
7. Пектемек Мустафа 1 0.1
8. Учан Салих 1 0.1
9. Мубандже Жак-Франсуа 1 0.1
10. Караджа Эфеджан 0 0
11. Цавелас Георгиос 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Полома Пьер-Ив 4 0
2. Сио Жованни 3 0
3. Да Мотта Роберт 3 0
4. Йилдырым Мурат 2 0
5. Кандеяш Даниэл 2 0
6. Йоханссон Маттиас 0 1
7. Нордфельдт Кристоффер 1 0
8. Туре Зарго 1 0
9. Анжело Диего 1 0
10. Дикмен Сонер 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Учан Салих 3 0
2. Давидсон 3 0
3. Мубандже Жак-Франсуа 2 0
4. Цавелас Георгиос 1 0
5. Караджа Эфеджан 1 0
6. Бабакар Хоума 1 0
7. Хуанфран Морено 1 0
8. Бакасетас Тасос 1 0
9. Сиопис Манолис 1 0
10. Аксой Фатих 1 0
11. Кутлу Беркан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 50% (3) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Аланьяспор 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига
Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:1 Генчлербирлиги Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 0:2 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2. Галатасарай Заявка 10 6 2 2 16 - 7 20
3. Фенербахче Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
4. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 20 - 17 19
5. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
6. Касымпаша Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
7. Истанбул Башакшехир Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 3 5 2 17 - 11 14
9. Гёзтепе 0:1 Заявка 10 3 5 2 15 - 10 14
10. Хатайспор Заявка 7 3 3 1 7 - 9 12
11. Коньяспор Заявка 9 3 3 3 10 - 7 12
12. Малатьяспор Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
13. Ризеспор Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
14. Трабзонспор Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
15. Кайсериспор 1:0 Заявка 10 3 2 5 6 - 11 11
16. Антальяспор Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
18. Эрзурумспор Заявка 9 2 3 4 11 - 15 9
19. Генчлербирлиги 2:0 Заявка 10 2 2 6 8 - 16 8
20. Денизлиспор Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
21. Анкарагюджю Заявка 8 0 2 6 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 0:2 Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
3. Касымпаша Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Малатьяспор Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
7. Хатайспор Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Истанбул Башакшехир Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
9. Галатасарай Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Коньяспор Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
11. Гёзтепе 0:1 Заявка 5 2 1 2 12 - 8 7
12. Фенербахче Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Антальяспор Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Ризеспор Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
15. Трабзонспор Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
16. Генчлербирлиги 2:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17. Кайсериспор 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Эрзурумспор Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Денизлиспор Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
21. Сивасспор Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Галатасарай Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аланьяспор 0:2 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Бешикташ Заявка 5 3 0 2 12 - 13 9
5. Сивасспор Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Кайсериспор 1:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
7. Гёзтепе 0:1 Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Эрзурумспор Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
9. Истанбул Башакшехир Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
10. Трабзонспор Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Газишехир Газиантеп Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
12. Ризеспор Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Коньяспор Заявка 5 1 2 2 2 - 2 5
14. Хатайспор Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
15. Денизлиспор Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
16. Касымпаша Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Генчлербирлиги 2:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Антальяспор Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
20. Малатьяспор Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
21. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Оздемир Берат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генчлербирлиги
Ничья
Аланьяспор
4.25
3.96
7.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.40 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 3.35 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.96 1.78

Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Аланьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 9.90 1.02 4.60 1.44 3.15 1.33 1.35 3.15 1.88 1.92 1.66 2.23 1.07 8.40 1.20 4.30 1.06 8.80 1.06 8.70 1.05 9.30 1.01 15.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.35 1.20 3.45 1.31 2.21 1.74 1.73 2.09 1.45 2.67 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 2.15 1.70 1.13 5.80 1.16 4.80 1.11 6.50
3.38 1.32 2.31 1.61 1.55 2.45 1.19 4.55 1.14 5.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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