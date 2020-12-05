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Коньяспор
2:0
Конец матча

Стадион:
Эрзурумспор
0'
12' Красная карточка
Учар Мурат
1:0
14' Пенальти
Демирок Угур
54' Желтая карточка
Кардеш Гёкхан
2:0
63' Гол
Хаджиахметович Амир
90'+6
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
15
Демирок
Угур
12
Хауберт
Гильерме
8
Евтович
Марко
42
Бардакчи
Абдулкерим
11
Милошевич
Дени
10
Уртадо
Паоло
18
Хаджиахметович
Амир
88
Даци
Эрдон
33
Эрдоган
Каяджан
77
Учар
Мурат
23
Кардеш
Гёкхан
5
Хатипоглу
Хасан
6
Канак
Каан
11
Новиковас
Арвидас
13
Бумаль
Майега
Петрус
9
Мухаммед
Рашад
4
Обертан
Габриэль
3
Сиссоко
Ибраим
II
91
Гомеш
Рикарду
Коньяспор
4-2-3-1
Эрзурумспор
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Учар Мурат
14'
Демирок Угур
1:0
18'
 
Челик Осман
Сиссоко Ибраим II
46'
 
Акдаг Ибрахим
Обертан Габриэль
54'
 
Кардеш Гёкхан
63'
Хаджиахметович Амир
2:0
67'
 
Башсан Эмрах
Гомеш Рикарду
74'
Шенгелия Леван
Милошевич Дени
 
79'
Чалык Ахмет
Бардакчи Абдулкерим
 
79'
Шахинер Омер Али
Даци Эрдон
 
87'
 
Шишманоглу Эмер
Новиковас Арвидас
87'
 
Доналд Митчелл
Мухаммед Рашад
87'
Гючтекин Огуз
Евтович Марко
 
87'
Ahmet Karademir
Уртадо Паоло
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 9
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 5 (1) 0.5
2. Шенгелия Леван 2 0.2
3. Скубич Нейц 1 0.1
4. Чагиран Муса 1 0.1
5. Евтович Марко 1 0.1
6. Хаджиахметович Амир 1 0.1
7. Демирок Угур 1 (1) 0.1
8. Улудаг Алпер 0 0
9. Шахинер Омер Али 0 0
10. Милошевич Дени 0 0
11. Бардакчи Абдулкерим 0 0
12. Хауберт Гильерме 0 0
Эрзурумспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новиковас Арвидас 4 (2) 0.4
2. Гомеш Рикарду 2 0.2
3. Каракуллукчу Олтан 2 0.2
4. Сиссоко Ибраим II 1 0.1
5. Канак Каан 1 0.1
6. Мухаммед Рашад 1 0.1
7. Башсан Эмрах 0 0
8. Обертан Габриэль 0 0
9. Швехлен Лео 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Улудаг Алпер 4 0
2. Евтович Марко 3 0
3. Кравец Артём 2 0
4. Шехич Ибрагим 2 0
5. Милошевич Дени 2 0
6. Бардакчи Абдулкерим 2 0
7. Чалык Ахмет 2 0
8. Чикалеши Сокол 2 0
9. Демирбаг Адиль 2 0
10. Мия Фарук 2 0
11. Эдуок Самуэль 2 0
12. Хауберт Гильерме 2 0
13. Скубич Нейц 1 0
14. Шахинер Омер Али 1 0
15. Шенгелия Леван 1 0
Эрзурумспор
# Игрок      
1. Мина Артуро 4 0
2. Садику Армандо 1 1
3. Учар Мурат 1 1
4. Канак Каан 2 0
5. Хатипоглу Хасан 2 0
6. Доналд Митчелл 1 0
7. Эрдоган Каяджан 1 0
8. Кардеш Гёкхан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 0 10% (1) 0 10% (1) 30% (3) 50% (5)
 Эрзурумспор 0 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор
Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче
Эрзурумспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Эрзурумспор 3:2 Анкара Демирспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе
Эрзурумспор 6:2 Каракопру Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Галатасарай Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Эрзурумспор 4:1 Умраньеспор Алтай 0:1 Эрзурумспор Гиресунспор 0:2 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Адана Демирспор Османлыспор 1:3 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:0 Эскишехирспор Акхисар 0:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:3 Фатих Карагюмрюк

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эрзурумспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эрзурумспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:2 Эрзурумспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 10 7 2 1 20 - 5 23
2. Галатасарай Заявка 10 6 2 2 16 - 7 20
3. Фенербахче Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
4. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 20 - 17 19
5. Коньяспор 2:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 7 15
6. Гёзтепе Заявка 10 3 6 1 16 - 10 15
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
8. Истанбул Башакшехир 1:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
9. Касымпаша Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
10. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 3 5 2 17 - 11 14
11. Малатьяспор 1:1 Заявка 10 3 4 3 11 - 13 13
12. Хатайспор Заявка 7 3 3 1 7 - 9 12
13. Ризеспор Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
14. Трабзонспор Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
15. Антальяспор Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
16. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
17. Кайсериспор Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
18. Эрзурумспор 0:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
20. Денизлиспор Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
21. Анкарагюджю Заявка 8 0 2 6 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
3. Касымпаша Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Малатьяспор 1:1 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Коньяспор 2:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
8. Хатайспор Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Гёзтепе Заявка 5 2 2 1 13 - 8 8
10. Истанбул Башакшехир 1:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
11. Галатасарай Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Фенербахче Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Антальяспор Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Ризеспор Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
15. Трабзонспор Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
16. Генчлербирлиги Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Кайсериспор Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Эрзурумспор 0:2 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Денизлиспор Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
21. Сивасспор Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Галатасарай Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аланьяспор Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Бешикташ Заявка 5 3 0 2 12 - 13 9
5. Сивасспор Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Гёзтепе Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
7. Истанбул Башакшехир 1:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Эрзурумспор 0:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
9. Трабзонспор Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Газишехир Газиантеп Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Ризеспор Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Коньяспор 2:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 2 5
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Хатайспор Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
15. Денизлиспор Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
16. Касымпаша Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Генчлербирлиги Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Антальяспор Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
20. Малатьяспор 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
21. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 18'
    Сиссоко Ибраим II уходит с поля. Челик Осман выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Демирок Угур из команды Коньяспор забивает с точки!
  • 12'
    УДАЛЕНИЕ! - Учар Мурат увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 9.00 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.44 4.70

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.70 1.04 6.70 1.08 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.40 2.95 1.29 3.46 1.09 6.15 1.07 6.70 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.79 2.02 1.40 2.95 1.11 6.55 1.08 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
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