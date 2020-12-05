Коньяспор
2:0
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Эрзурумспор
12' Красная карточкаУчар Мурат
1:0
14' ПенальтиДемирок Угур
54' Желтая карточкаКардеш Гёкхан
2:0
63' ГолХаджиахметович Амир
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
10
Уртадо
Паоло
88
Даци
Эрдон
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Даци ЭрдонНападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Учар МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Тейку АдольфЗащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
Ход матча
12'
14'
1:0
54'
63'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 9
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|5 (1)
|0.5
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.2
|3.
|Скубич Нейц
|1
|0.1
|4.
|Чагиран Муса
|1
|0.1
|5.
|Евтович Марко
|1
|0.1
|6.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.1
|7.
|Демирок Угур
|1 (1)
|0.1
|8.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|9.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|10.
|Милошевич Дени
|0
|0
|11.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|12.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новиковас Арвидас
|4 (2)
|0.4
|2.
|Гомеш Рикарду
|2
|0.2
|3.
|Каракуллукчу Олтан
|2
|0.2
|4.
|Сиссоко Ибраим II
|1
|0.1
|5.
|Канак Каан
|1
|0.1
|6.
|Мухаммед Рашад
|1
|0.1
|7.
|Башсан Эмрах
|0
|0
|8.
|Обертан Габриэль
|0
|0
|9.
|Швехлен Лео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|2.
|Евтович Марко
|3
|0
|3.
|Кравец Артём
|2
|0
|4.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|5.
|Милошевич Дени
|2
|0
|6.
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|7.
|Чалык Ахмет
|2
|0
|8.
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|9.
|Демирбаг Адиль
|2
|0
|10.
|Мия Фарук
|2
|0
|11.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|12.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|13.
|Скубич Нейц
|1
|0
|14.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|15.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мина Артуро
|4
|0
|2.
|Садику Армандо
|1
|1
|3.
|Учар Мурат
|1
|1
|4.
|Канак Каан
|2
|0
|5.
|Хатипоглу Хасан
|2
|0
|6.
|Доналд Митчелл
|1
|0
|7.
|Эрдоган Каяджан
|1
|0
|8.
|Кардеш Гёкхан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|0
|10% (1)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|50% (5)
|Эрзурумспор
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор
Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче
Эрзурумспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Эрзурумспор 3:2 Анкара Демирспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе
Эрзурумспор 6:2 Каракопру Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Галатасарай Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Эрзурумспор 4:1 Умраньеспор Алтай 0:1 Эрзурумспор Гиресунспор 0:2 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:2 Адана Демирспор Османлыспор 1:3 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:0 Эскишехирспор Акхисар 0:0 Эрзурумспор Эрзурумспор 1:3 Фатих Карагюмрюк
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эрзурумспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 17
|19
|5.
|Коньяспор
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 7
|15
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|8.
|Истанбул Башакшехир
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|11.
|Малатьяспор
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|12.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 9
|12
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|18.
|Эрзурумспор
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|3.
|Касымпаша
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Малатьяспор
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Коньяспор
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 8
|8
|10.
|Истанбул Башакшехир
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|11.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Эрзурумспор
|0:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 13
|9
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|7.
|Истанбул Башакшехир
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Эрзурумспор
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Коньяспор
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Хатайспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 6
|4
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|20.
|Малатьяспор
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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