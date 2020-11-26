  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Химки
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 4 0.24
2. Корян Аршак 3 (1) 0.18
3. Ломовицкий Александр 3 0.18
4. Кухарчук Илья 2 0.12
5. Идову Брайн 2 0.12
6. Трошечкин Александр 2 0.12
7. Конате Мохамед II 1 0.06
8. Глушаков Денис 1 0.06
9. Данилкин Егор 1 0.06
10. Алиев Камран 1 0.06
11. Боженов Кирилл 1 0.06
12. Дядюн Владимир 0 0
13. Полярус Артём 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.18
2. Ткачёв Сергей 2 0.12
3. Панченко Кирилл 2 0.12
4. Кадири Мохаммед 2 0.12
5. Лесовой Даниил 2 (1) 0.12
6. Ковалёв Юрий 1 0.06
7. Кангва Кингс 1 0.06
8. Луценко Евгений 1 0.06
9. Хлусевич Даниил 1 0.06
10. Джорджевич Лука 1 0.06
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 7 0
2. Идову Брайн 4 1
3. Кухарчук Илья 5 0
4. Тихий Дмитрий 5 0
5. Боженов Кирилл 3 1
6. Дядюн Владимир 4 0
7. Глушаков Денис 3 0
8. Мирзов Резиуан 3 0
9. Полярус Артём 3 0
10. Куат Исламбек 3 0
11. Данилкин Егор 3 0
12. Ломовицкий Александр 3 0
13. Конате Мохамед II 3 0
14. Казанцев Данил 1 1
15. Мурнин Андрей 2 0
16. Гапон Евгений 2 0
17. Филин Александр 2 0
18. Логашов Арсений 1 0
19. Корян Аршак 1 0
20. Лантратов Илья 1 0
21. Алиев Камран 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Чаушич Горан 4 0
5. Хлусевич Даниил 4 0
6. Беляев Максим 3 0
7. Панченко Кирилл 3 0
8. Костадинов Георги 3 0
9. Довбня Александр Евгеньевич 3 0
10. Сокол Артём 3 0
11. Лесовой Даниил 1 1
12. Григалава Гиа 2 0
13. Громыко Валерий 2 0
14. Денисов Александр 1 0
15. Комбаров Кирилл 1 0
16. Бурлак Тарас 1 0
17. Луценко Евгений 1 0
18. Джорджевич Лука 1 0
19. Горбатенко Игорь 1 0
20. Ткачёв Сергей 1 0
21. Ковалёв Юрий 1 0
22. Злобин Николай 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Рассказов Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 5% (1) 25% (5) 10% (2) 35% (7) 10% (2) 15% (3)
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин
Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор
Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал Тула: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал Тула 1:1 Химки Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Сочи Заявка 17 7 6 4 25 - 22 27
8. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Сочи Заявка 8 4 4 0 14 - 8 16
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Химки 55.9% (33)
    X 37.3% (22)
    Арсенал Тула 6.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.30
    3.40
    3.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.40 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.25 3.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.38 3.40
      2.29 3.31 3.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    8.40 1.05 6.60 1.11 2.85 1.42 2.18 1.73 1.84 2.02 1.65 2.31 1.31 3.50 1.22 4.30 1.07 7.40 1.06 8.20 1.01 14.50 0.00 21.00
    8.40 1.08 6.80 1.11 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.34 1.31 3.52 1.23 4.30 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
    1.84 2.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.10
    2.62 1.49 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.70 1.06 9.00
    2.58 1.53 2.12 1.77 1.63 2.33 1.41 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
    3.32 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.25
    Где смотреть матч Химки - Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Химки - Арсенал Тула

    Исход игры
    Химки
    55.9% (33)
    Ничья
    37.3% (22)
    Арсенал Тула
    6.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (23)
    Меньше
    59.65% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (42)
    Нет
    26.32% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (19)
    2:1 Химки
    30.5% (18)
    1:0 Химки
    18.6% (11)
    1:2 Арсенал Тула
    6.8% (4)
    2:0 Химки
    3.4% (2)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный