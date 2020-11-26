Химки
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Стадион: Арена Химки
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мирзов Резиуан
|4
|0.24
|2.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.18
|3.
|Ломовицкий Александр
|3
|0.18
|4.
|Кухарчук Илья
|2
|0.12
|5.
|Идову Брайн
|2
|0.12
|6.
|Трошечкин Александр
|2
|0.12
|7.
|Конате Мохамед II
|1
|0.06
|8.
|Глушаков Денис
|1
|0.06
|9.
|Данилкин Егор
|1
|0.06
|10.
|Алиев Камран
|1
|0.06
|11.
|Боженов Кирилл
|1
|0.06
|12.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|13.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.18
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.12
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.12
|4.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.12
|5.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.12
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.06
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.06
|8.
|Луценко Евгений
|1
|0.06
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.06
|10.
|Джорджевич Лука
|1
|0.06
|11.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|12.
|Сокол Артём
|0
|0
|13.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|7
|0
|2.
|Идову Брайн
|4
|1
|3.
|Кухарчук Илья
|5
|0
|4.
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|6.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|7.
|Глушаков Денис
|3
|0
|8.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|9.
|Полярус Артём
|3
|0
|10.
|Куат Исламбек
|3
|0
|11.
|Данилкин Егор
|3
|0
|12.
|Ломовицкий Александр
|3
|0
|13.
|Конате Мохамед II
|3
|0
|14.
|Казанцев Данил
|1
|1
|15.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|16.
|Гапон Евгений
|2
|0
|17.
|Филин Александр
|2
|0
|18.
|Логашов Арсений
|1
|0
|19.
|Корян Аршак
|1
|0
|20.
|Лантратов Илья
|1
|0
|21.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Кингс
|4
|1
|3.
|Кангва Эванс
|4
|1
|4.
|Чаушич Горан
|4
|0
|5.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|6.
|Беляев Максим
|3
|0
|7.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|8.
|Костадинов Георги
|3
|0
|9.
|Довбня Александр Евгеньевич
|3
|0
|10.
|Сокол Артём
|3
|0
|11.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|12.
|Григалава Гиа
|2
|0
|13.
|Громыко Валерий
|2
|0
|14.
|Денисов Александр
|1
|0
|15.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|16.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|17.
|Луценко Евгений
|1
|0
|18.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|19.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|20.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|21.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|22.
|Злобин Николай
|1
|0
|23.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|24.
|Рассказов Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|5% (1)
|25% (5)
|10% (2)
|35% (7)
|10% (2)
|15% (3)
|Арсенал Тула
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +8 =4 -8ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин
Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =5 -10Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор
Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал Тула: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|37 - 13
|35
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 17
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 16
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|7.
|Сочи
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 22
|27
|8.
|Ахмат
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|9.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 19
|24
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|11.
|Химки
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 28
|19
|12.
|Урал
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 29
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 27
|12
|16.
|Ротор
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|7 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 8
|21
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|14 - 8
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 18
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Химки - Арсенал Тула
Исход игры
Химки
55.9% (33)
Ничья
37.3% (22)
Арсенал Тула
6.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (23)
Меньше
59.65% (34)
Обе команды забьют
Да
73.68% (42)
Нет
26.32% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (19)
2:1 Химки
30.5% (18)
1:0 Химки
18.6% (11)
1:2 Арсенал Тула
6.8% (4)
2:0 Химки
3.4% (2)
0:0 Ничья
3.4% (2)
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