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Олимпик Донецк
1:1
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
28' Желтая карточка
Fabricio Alvarenga
35' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
0:1
56' Гол
Кравчук Юрий
1:1
76' Гол
Романовский Даниэль
79' Желтая карточка
Клименчук Егор
90' Желтая карточка
Кравчук Андрей
90'+3
12
Алими
Бетим
42
Пасич
Евгений
6
Драме
Иссьяр
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
21
Кравчук
Андрей
22
Бенито
14
Романовский
Даниэль
89
Политыло
Сергей
18
Fabricio
Alvarenga
33
Каргбо
Ибрагим
12
Костик
Орест
21
Oleksandr
Romanchuk
22
Махмутович
Энес
5
Кравчук
Юрий
24
Якимец
Владимир
29
Artur
Remenyak
96
Рафаэль
да
Сильва
25
Чирьяк
Фране
19
Казлаускас
Донатас
30
Ньярко
Эрнест
13
Ныч
Назарий
Олимпик Донецк
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 8 (2) 0.67
2. Бенито 3 0.25
3. Политыло Сергей 3 (1) 0.25
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.17
5. Каргбо Ибрагим 1 0.08
6. Романовский Даниэль 1 0.08
7. Зотько Иван 1 (1) 0.08
8. Чогадзе Темур 0 0
9. Лебеденко Орест 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравчук Юрий 2 0.17
2. Рафаэль да Сильва 1 0.08
3. Шина Алвес 1 0.08
4. Грисьо Максим 1 0.08
5. Maroine Mihoubi 1 0.08
6. Maks Juraj Celic 1 0.08
7. Ныч Назарий 1 0.08
8. Чирьяк Фране 0 0
9. Кошман Игорь 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бенито 5 0
2. Бабенко Руслан 4 0
3. Политыло Сергей 3 0
4. Снурницын Игорь 3 0
5. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
6. Fabricio Alvarenga 2 0
7. Захеди Шахаб 2 0
8. Драме Иссьяр 2 0
9. Кичак Артём 1 0
10. Завийский Тарас 1 0
11. Романовский Даниэль 1 0
12. Кравчук Андрей 1 0
Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 6 1
2. Maroine Mihoubi 5 1
3. Рафаэль да Сильва 5 0
4. Шина Алвес 2 1
5. Казлаускас Донатас 3 0
6. Клименчук Егор 3 0
7. Богунов Ярослав 2 0
8. Кошман Игорь 2 0
9. Махмутович Энес 2 0
10. Кравчук Юрий 2 0
11. Луис Филипе 1 0
12. Чирьяк Фране 1 0
13. Захаркив Юрий 1 0
14. Борзенко Сергей 1 0
15. Borislav Topic II 1 0
16. Якимец Владимир 1 0
17. Ныч Назарий 1 0
18. Oleksandr Romanchuk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Львов 0 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк
Львов Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов
Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Львов 1:5 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:0 Львов Премьер-лига Олимпик Донецк 0:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Львов 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Львов Премьер-лига Олимпик Донецк 4:0 Львов Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Десна Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
4. Ворскла Заявка 12 5 4 3 16 - 9 19
5. Заря Заявка 11 4 5 2 21 - 10 17
6. Олимпик Донецк Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
7. Колос Ковалёвка Заявка 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Александрия Заявка 12 4 4 4 19 - 16 16
9. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 11 2 3 6 8 - 22 9
12. Львов Заявка 12 2 3 7 8 - 26 9
13. Днепр-1 Заявка 12 2 2 8 15 - 24 8
14. Рух Львов Заявка 12 0 6 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Десна Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
6. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
7. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
8. Заря Заявка 6 2 3 1 10 - 5 9
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Львов Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
10. Днепр-1 Заявка 5 1 1 3 8 - 12 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
13. Минай Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Rafael получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Fabricio Alvarenga получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Олимпик Донецк 88.1% (133)
X 7.9% (12)
Львов 4% (6)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.10 3.70 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 1.66 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.05 6.10
  4.23 1.40 8.86

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.25 2.65 1.47 2.85 1.42 1.87 1.92 2.17 1.69 1.40 2.05 1.79 2.03 1.18 4.75 1.10 6.80 1.17 4.70 1.07 8.40 1.04 9.60 1.03 10.00 0.00 17.00
9.70 1.02 8.50 1.03 3.55 1.25 2.81 1.40 1.97 1.87 1.53 2.40 1.34 2.98 1.14 4.80 1.10 5.50 1.02 9.70
4.38 1.19 3.66 1.25 2.93 1.39 2.05 1.78 2.69 1.45 2.19 1.68 1.64 2.24 1.38 2.93 1.47 2.68 1.26 3.71 1.51 2.48 1.40 2.83 1.32 3.41 1.10 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.37 3.05 1.04 10.00 1.22 4.20 1.14 5.30
2.99 1.36 2.00 1.76 1.44 2.65
3.05 1.34 2.54 1.49 2.00 1.81 1.59 2.30 1.41 2.77 1.25 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.33 3.10
2.77 1.41 1.72 2.05 1.30 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.33
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Где смотреть матч Олимпик Донецк 1:1 Львов онлайн

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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:1 Львов

Исход игры
Олимпик Донецк
88.1% (133)
Ничья
7.9% (12)
Львов
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (59)
Меньше
59.86% (88)
Обе команды забьют
Да
48.3% (71)
Нет
51.7% (76)
Популярный счёт
2:1 Олимпик Донецк
32.5% (49)
1:0 Олимпик Донецк
31.1% (47)
2:0 Олимпик Донецк
17.9% (27)
1:1 Ничья
7.9% (12)
3:1 Олимпик Донецк
3.3% (5)
1:2 Львов
2% (3)
3:2 Олимпик Донецк
1.3% (2)
0:1 Львов
1.3% (2)
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