Олимпик Донецк
1:1
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Львов
28' Желтая карточкаFabricio Alvarenga
35' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
0:1
56' ГолКравчук Юрий
1:1
76' ГолРомановский Даниэль
79' Желтая карточкаКлименчук Егор
90' Желтая карточкаКравчук Андрей
12
Алими
Бетим
22
Бенито
12
Костик
Орест
25
Чирьяк
Фране
13
Ныч
Назарий
- Основной состав
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaly Shumsky
Ход матча
56'
0:1
76'
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|8 (2)
|0.67
|2.
|Бенито
|3
|0.25
|3.
|Политыло Сергей
|3 (1)
|0.25
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.17
|5.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0.08
|6.
|Романовский Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.08
|8.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|9.
|Лебеденко Орест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравчук Юрий
|2
|0.17
|2.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.08
|3.
|Шина Алвес
|1
|0.08
|4.
|Грисьо Максим
|1
|0.08
|5.
|Maroine Mihoubi
|1
|0.08
|6.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.08
|7.
|Ныч Назарий
|1
|0.08
|8.
|Чирьяк Фране
|0
|0
|9.
|Кошман Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенито
|5
|0
|2.
|Бабенко Руслан
|4
|0
|3.
|Политыло Сергей
|3
|0
|4.
|Снурницын Игорь
|3
|0
|5.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|6.
|Fabricio Alvarenga
|2
|0
|7.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|8.
|Драме Иссьяр
|2
|0
|9.
|Кичак Артём
|1
|0
|10.
|Завийский Тарас
|1
|0
|11.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|12.
|Кравчук Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|6
|1
|2.
|Maroine Mihoubi
|5
|1
|3.
|Рафаэль да Сильва
|5
|0
|4.
|Шина Алвес
|2
|1
|5.
|Казлаускас Донатас
|3
|0
|6.
|Клименчук Егор
|3
|0
|7.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|8.
|Кошман Игорь
|2
|0
|9.
|Махмутович Энес
|2
|0
|10.
|Кравчук Юрий
|2
|0
|11.
|Луис Филипе
|1
|0
|12.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|13.
|Захаркив Юрий
|1
|0
|14.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|15.
|Borislav Topic II
|1
|0
|16.
|Якимец Владимир
|1
|0
|17.
|Ныч Назарий
|1
|0
|18.
|Oleksandr Romanchuk
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|Львов
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк
Львов Последние 20 матчей: +2 =5 -13Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов
Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 9
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 10
|17
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Александрия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 22
|9
|12.
|Львов
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 26
|9
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 24
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|13.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:1 Львов
Исход игры
Олимпик Донецк
88.1% (133)
Ничья
7.9% (12)
Львов
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (59)
Меньше
59.86% (88)
Обе команды забьют
Да
48.3% (71)
Нет
51.7% (76)
Популярный счёт
2:1 Олимпик Донецк
32.5% (49)
1:0 Олимпик Донецк
31.1% (47)
2:0 Олимпик Донецк
17.9% (27)
1:1 Ничья
7.9% (12)
3:1 Олимпик Донецк
3.3% (5)
1:2 Львов
2% (3)
3:2 Олимпик Донецк
1.3% (2)
0:1 Львов
1.3% (2)
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