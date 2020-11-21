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  3. Бразилия
Брагантино
4:0
Второй тайм: 84'
Байя
0'
1:0
4' Гол
Claudinho III
2:0
11' Гол
Claudinho III
16' Желтая карточка
Rodriguinho I
3:0
21' Гол
Итало Хосе
4:0
53' Гол
Helio Junio
60' Желтая карточка
Helio Junio
63' Желтая карточка
Gilberto IV
70' Желтая карточка
Anderson IV
84'
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
4
Лижжер
Морейра
36
Кандидо
Луан
7
Artur
Guimaraes
35
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
37
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
10
Claudinho
III
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
26
Gregore
5
Mendes
Elias
II
70
Fessin
10
Rodriguinho
I
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Брагантино
4-4-2
Байя
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 10 (1) 0.45
2. Alerrandro 5 0.23
3. Итало Хосе 3 0.14
4. Leo Ortiz 3 0.14
5. Эвангелиста Лукас 2 0.09
6. Raul González II 1 0.05
7. Рикардо Риллер 1 0.05
8. Bruno Tubarao 1 0.05
9. Luis Phelipe 1 0.05
10. Уртадо Хан 1 0.05
11. Helio Junio 1 0.05
12. Artur Guimaraes 0 0
13. Лижжер Морейра 0 0
14. Силва Адерлан 0 0
15. Matheus Jesus 0 0
16. Робиньо 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 5 (1) 0.23
2. Rodriguinho I 4 (2) 0.18
3. Jose Elber 3 0.14
4. Daniel XII 3 0.14
5. Clayson 2 (1) 0.09
6. Росси 2 0.09
7. Saldanha 2 0.09
8. Jose Ferreira 2 0.09
9. Marco Antonio2 1 0.05
10. Эрнандо 1 0.05
11. Nino Paraiba 1 0.05
12. Зе Карлос 1 0.05
13. Fessin 1 0.05
14. Juninho Capixaba 0 0
15. Gregore 0 0
16. Ronaldo VI 0 0
17. Matheus Bahia 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 8 0
2. Эдимар Куритиба 4 0
3. Эвангелиста Лукас 3 0
4. Matheus Jesus 3 0
5. Claudinho III 3 0
6. Бруно Фабрисио 1 1
7. Weverson2 1 1
8. Силва Адерлан 2 0
9. Leo Ortiz 2 0
10. Helio Junio 2 0
11. Bruno Tubarao 2 0
12. Morato 0 1
13. Thonny Anderson 0 1
14. Коррея Уйллиан 1 0
15. Artur Guimaraes 1 0
16. Уртадо Хан 1 0
17. Tomas Cuello 1 0
18. Кандидо Луан 1 0
19. Leonardo Realpe 1 0
20. Luis Phelipe 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 7 1
2. Росси 5 1
3. Ronaldo VI 6 0
4. Jose Ferreira 2 1
5. Nino Paraiba 3 0
6. Anderson IV 3 0
7. Gilberto IV 3 0
8. Daniel XII 3 0
9. Mendes Elias II 3 0
10. Juninho Capixaba 3 0
11. Lucas Fonseca 2 0
12. Rodriguinho I 2 0
13. Marco Antonio2 2 0
14. Jose Elber 0 1
15. Saldanha 1 0
16. Зе Карлос 1 0
17. Alesson Batista 1 0
18. Fernando Edson 1 0
19. Ramon1 1 0
20. Matheus Bahia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 12% (3) 12% (3) 16% (4) 24% (6) 8% (2) 28% (7)
 Байя 3.57% (1) 17.86% (5) 28.57% (8) 0 10.71% (3) 39.29% (11)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино
Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе
Байя Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар
Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Байя 2:1 Брагантино Серия A Байя 3:2 Брагантино Серия B Брагантино 1:0 Байя Серия B Байя 3:2 Брагантино Серия B
Брагантино 2:0 Байя Серия B Брагантино 2:0 Байя Серия B Байя 1:1 Брагантино Серия B Брагантино 3:0 Байя Серия B Байя 1:1 Брагантино Серия B Брагантино 4:0 Байя Серия B Байя 2:2 Брагантино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 21 12 2 7 37 - 26 38
2. Сан-Паулу 18 10 6 2 29 - 17 36
3. Интернасьональ 21 10 6 5 32 - 20 36
4. Фламенго 21 10 6 5 34 - 30 36
5. Палмейрас 20 9 7 4 28 - 20 34
6. Сантос 21 9 7 5 30 - 24 34
7. Гремио 20 8 9 3 26 - 19 33
8. Флуминенсе 21 9 5 7 29 - 24 32
9. Байя 0:4 22 8 4 10 28 - 34 28
10. Брагантино 4:0 22 6 8 8 29 - 28 26
11. Атлетико Паранаэнсе 21 7 4 10 18 - 21 25
12. Спорт Ресифи 21 7 4 10 19 - 28 25
13. Форталеза 21 6 7 8 20 - 19 25
14. Коринтианс 21 6 7 8 24 - 29 25
15. Сеара 20 6 6 8 25 - 30 24
16. Атлетико Гойяненсе 21 5 9 7 19 - 27 24
17. Васко да Гама 20 6 5 9 22 - 26 23
18. Ботафого Рибейрао 20 3 11 6 20 - 25 20
19. Куритиба 21 5 5 11 19 - 28 20
20. Гойяс 19 2 6 11 21 - 34 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Итало Хосе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Rodriguinho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Claudinho бьет в цель!
  • 8'
    Lucas Fonseca уходит с поля. Виейра Андерсон Мартинс выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Claudinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брагантино
Ничья
Байя
2.22
7.77
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.08 3.40 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.77 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.30 3.44
  2.22 3.37 3.49

Самый высокий коэффициент на матч «Брагантино» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брагантино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брагантино» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
11.00 1.02 7.90 1.06 3.35 1.30 2.60 1.49 2.11 1.73 8.20 1.05 1.44 2.65 3.75 1.25 1.12 5.60 1.66 2.13 1.02 11.50 1.08 7.00 1.07 7.50 1.01 12.60
9.30 1.06 7.60 1.09 3.38 1.33 2.62 1.50 1.88 2.02 1.47 2.72 1.33 3.38 1.14 5.85 1.11 6.70 1.03 12.75
3.49 1.32 2.95 1.43 2.67 1.50 2.14 1.75 1.87 2.00 1.66 2.30 1.45 2.85 5.08 1.18 3.61 1.30 2.43 1.58 1.99 1.87 1.72 2.17 1.46 2.79 1.28 3.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
1.85 1.95 1.38 2.90 1.11 6.00 2.15 1.65 1.44 2.65 1.03 10.00
2.77 1.44 1.86 1.94 1.42 2.88 1.12 6.05 1.09 7.40
2.98 1.42 2.44 1.59 1.89 1.97 1.55 2.54 1.40 3.10 1.28 3.74 1.15 5.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Брагантино 4:0 Байя онлайн

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