Брагантино
4:0
Второй тайм: 84'
Байя
1:0
4' ГолClaudinho III
2:0
11' ГолClaudinho III
16' Желтая карточкаRodriguinho I
3:0
21' ГолИтало Хосе
4:0
53' ГолHelio Junio
60' Желтая карточкаHelio Junio
63' Желтая карточкаGilberto IV
70' Желтая карточкаAnderson IV
36
Кандидо
Луан
37
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
26
Gregore
70
Fessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Helio JunioПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
17 Weverton3
-
24 Cesar Haydar
-
28 Tomas Cuello
-
18 Chrigor
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
4'
1:0
11'
2:0
16'
21'
3:0
53'
4:0
60'
63'
69'
70'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|10 (1)
|0.45
|2.
|Alerrandro
|5
|0.23
|3.
|Итало Хосе
|3
|0.14
|4.
|Leo Ortiz
|3
|0.14
|5.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.09
|6.
|Raul González II
|1
|0.05
|7.
|Рикардо Риллер
|1
|0.05
|8.
|Bruno Tubarao
|1
|0.05
|9.
|Luis Phelipe
|1
|0.05
|10.
|Уртадо Хан
|1
|0.05
|11.
|Helio Junio
|1
|0.05
|12.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|13.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|14.
|Силва Адерлан
|0
|0
|15.
|Matheus Jesus
|0
|0
|16.
|Робиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|5 (1)
|0.23
|2.
|Rodriguinho I
|4 (2)
|0.18
|3.
|Jose Elber
|3
|0.14
|4.
|Daniel XII
|3
|0.14
|5.
|Clayson
|2 (1)
|0.09
|6.
|Росси
|2
|0.09
|7.
|Saldanha
|2
|0.09
|8.
|Jose Ferreira
|2
|0.09
|9.
|Marco Antonio2
|1
|0.05
|10.
|Эрнандо
|1
|0.05
|11.
|Nino Paraiba
|1
|0.05
|12.
|Зе Карлос
|1
|0.05
|13.
|Fessin
|1
|0.05
|14.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|15.
|Gregore
|0
|0
|16.
|Ronaldo VI
|0
|0
|17.
|Matheus Bahia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|4.
|Matheus Jesus
|3
|0
|5.
|Claudinho III
|3
|0
|6.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|7.
|Weverson2
|1
|1
|8.
|Силва Адерлан
|2
|0
|9.
|Leo Ortiz
|2
|0
|10.
|Helio Junio
|2
|0
|11.
|Bruno Tubarao
|2
|0
|12.
|Morato
|0
|1
|13.
|Thonny Anderson
|0
|1
|14.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|15.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|16.
|Уртадо Хан
|1
|0
|17.
|Tomas Cuello
|1
|0
|18.
|Кандидо Луан
|1
|0
|19.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|20.
|Luis Phelipe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|7
|1
|2.
|Росси
|5
|1
|3.
|Ronaldo VI
|6
|0
|4.
|Jose Ferreira
|2
|1
|5.
|Nino Paraiba
|3
|0
|6.
|Anderson IV
|3
|0
|7.
|Gilberto IV
|3
|0
|8.
|Daniel XII
|3
|0
|9.
|Mendes Elias II
|3
|0
|10.
|Juninho Capixaba
|3
|0
|11.
|Lucas Fonseca
|2
|0
|12.
|Rodriguinho I
|2
|0
|13.
|Marco Antonio2
|2
|0
|14.
|Jose Elber
|0
|1
|15.
|Saldanha
|1
|0
|16.
|Зе Карлос
|1
|0
|17.
|Alesson Batista
|1
|0
|18.
|Fernando Edson
|1
|0
|19.
|Ramon1
|1
|0
|20.
|Matheus Bahia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|24% (6)
|8% (2)
|28% (7)
|Байя
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|0
|10.71% (3)
|39.29% (11)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино
Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе
Байя Последние 20 матчей: +7 =3 -10Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар
Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|21
|12
|2
|7
|37 - 26
|38
|2.
|Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 17
|36
|3.
|Интернасьональ
|21
|10
|6
|5
|32 - 20
|36
|4.
|Фламенго
|21
|10
|6
|5
|34 - 30
|36
|5.
|Палмейрас
|20
|9
|7
|4
|28 - 20
|34
|6.
|Сантос
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|9
|3
|26 - 19
|33
|8.
|Флуминенсе
|21
|9
|5
|7
|29 - 24
|32
|9.
|Байя
|0:4
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|10.
|Брагантино
|4:0
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|7
|4
|10
|18 - 21
|25
|12.
|Спорт Ресифи
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|13.
|Форталеза
|21
|6
|7
|8
|20 - 19
|25
|14.
|Коринтианс
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|15.
|Сеара
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|9
|7
|19 - 27
|24
|17.
|Васко да Гама
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Ботафого Рибейрао
|20
|3
|11
|6
|20 - 25
|20
|19.
|Куритиба
|21
|5
|5
|11
|19 - 28
|20
|20.
|Гойяс
|19
|2
|6
|11
|21 - 34
|12
Победитель
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