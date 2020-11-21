Брагантино
4:0
Конец матча
Байя
1:0
4' ГолClaudinho III
2:0
11' ГолClaudinho III
16' Желтая карточкаRodriguinho I
3:0
21' ГолИтало Хосе
4:0
53' ГолHelio Junio
60' Желтая карточкаHelio Junio
63' Желтая карточкаGilberto IV
70' Желтая карточкаAnderson IV
84' Желтая карточкаArtur Guimaraes
36
Кандидо
Луан
37
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
26
Gregore
70
Fessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Helio JunioПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
17 Weverton3
-
24 Cesar Haydar
-
28 Tomas Cuello
-
18 Chrigor
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
4'
1:0
11'
2:0
16'
21'
3:0
53'
4:0
60'
63'
69'
70'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|10 (1)
|0.45
|2.
|Alerrandro
|5
|0.23
|3.
|Итало Хосе
|3
|0.14
|4.
|Leo Ortiz
|3
|0.14
|5.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.09
|6.
|Raul González II
|1
|0.05
|7.
|Рикардо Риллер
|1
|0.05
|8.
|Bruno Tubarao
|1
|0.05
|9.
|Luis Phelipe
|1
|0.05
|10.
|Уртадо Хан
|1
|0.05
|11.
|Helio Junio
|1
|0.05
|12.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|13.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|14.
|Силва Адерлан
|0
|0
|15.
|Matheus Jesus
|0
|0
|16.
|Робиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|5 (1)
|0.23
|2.
|Rodriguinho I
|4 (2)
|0.18
|3.
|Jose Elber
|3
|0.14
|4.
|Daniel XII
|3
|0.14
|5.
|Clayson
|2 (1)
|0.09
|6.
|Росси
|2
|0.09
|7.
|Saldanha
|2
|0.09
|8.
|Jose Ferreira
|2
|0.09
|9.
|Marco Antonio2
|1
|0.05
|10.
|Эрнандо
|1
|0.05
|11.
|Nino Paraiba
|1
|0.05
|12.
|Зе Карлос
|1
|0.05
|13.
|Fessin
|1
|0.05
|14.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|15.
|Gregore
|0
|0
|16.
|Ronaldo VI
|0
|0
|17.
|Matheus Bahia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|4.
|Matheus Jesus
|3
|0
|5.
|Claudinho III
|3
|0
|6.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|7.
|Weverson2
|1
|1
|8.
|Силва Адерлан
|2
|0
|9.
|Artur Guimaraes
|2
|0
|10.
|Leo Ortiz
|2
|0
|11.
|Helio Junio
|2
|0
|12.
|Bruno Tubarao
|2
|0
|13.
|Morato
|0
|1
|14.
|Thonny Anderson
|0
|1
|15.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|16.
|Уртадо Хан
|1
|0
|17.
|Tomas Cuello
|1
|0
|18.
|Кандидо Луан
|1
|0
|19.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|20.
|Luis Phelipe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|7
|1
|2.
|Росси
|5
|1
|3.
|Ronaldo VI
|6
|0
|4.
|Jose Ferreira
|2
|1
|5.
|Nino Paraiba
|3
|0
|6.
|Anderson IV
|3
|0
|7.
|Gilberto IV
|3
|0
|8.
|Daniel XII
|3
|0
|9.
|Mendes Elias II
|3
|0
|10.
|Juninho Capixaba
|3
|0
|11.
|Lucas Fonseca
|2
|0
|12.
|Rodriguinho I
|2
|0
|13.
|Marco Antonio2
|2
|0
|14.
|Jose Elber
|0
|1
|15.
|Saldanha
|1
|0
|16.
|Зе Карлос
|1
|0
|17.
|Alesson Batista
|1
|0
|18.
|Fernando Edson
|1
|0
|19.
|Ramon1
|1
|0
|20.
|Matheus Bahia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|Байя
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|0
|10.71% (3)
|39.29% (11)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино
Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе
Байя Последние 20 матчей: +7 =3 -10Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар
Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|21
|12
|2
|7
|37 - 26
|38
|2.
|Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 17
|36
|3.
|Интернасьональ
|21
|10
|6
|5
|32 - 20
|36
|4.
|Фламенго
|21
|10
|6
|5
|34 - 30
|36
|5.
|Палмейрас
|20
|9
|7
|4
|28 - 20
|34
|6.
|Сантос
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|9
|3
|26 - 19
|33
|8.
|Флуминенсе
|21
|9
|5
|7
|29 - 24
|32
|9.
|Байя
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|10.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|7
|4
|10
|18 - 21
|25
|12.
|Спорт Ресифи
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|13.
|Форталеза
|21
|6
|7
|8
|20 - 19
|25
|14.
|Коринтианс
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|15.
|Сеара
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|9
|7
|19 - 27
|24
|17.
|Васко да Гама
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Ботафого Рибейрао
|20
|3
|11
|6
|20 - 25
|20
|19.
|Куритиба
|21
|5
|5
|11
|19 - 28
|20
|20.
|Гойяс
|19
|2
|6
|11
|21 - 34
|12
Победитель
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