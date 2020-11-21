  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Орландо Сити
1:1
Итог после пенальти

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
5' Пенальти
Нани Луиш
1:1
8' Гол
Шано Максим
70' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
71' Желтая карточка
Карлос Антонио
77' Желтая карточка
Тейшейра Руан
87' Красная карточка
Тейшейра Руан
88' Желтая карточка
Маккей-Стивен Гари
90' Желтая карточка
Янссон Робин
90' Желтая карточка
Перея Андрес
103' Желтая карточка
Гальесе Педро
120' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
121' Красная карточка
Гальесе Педро
1:1
121' Не забитый пенальти
Моралес Максимильяно
2:1
121' Пенальти
Акинделе Тешо
2:2
121' Пенальти
Медина Хесус
3:2
121' Пенальти
Перея Андрес
3:3
121' Пенальти
Роча Тони
4:3
121' Пенальти
Карлос Антонио
4:4
121' Пенальти
Тажури-Шради Исмаэль
5:4
121' Пенальти
Урсо Жуниор
5:5
121' Пенальти
Кастельянос Валентин
5:5
122' Не забитый пенальти
Нани Луиш
5:6
122' Пенальти
Асеведо Николас
6:6
122' Пенальти
Янссон Робин
6:6
122' Не забитый пенальти
Тораринссон Гудмундур
7:6
122' Пенальти
Мишель Бенжи
6:5
Пен' Пенальти
 120'
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
9
Мюллер
Крис
11
Урсо
Жуниор
20
Росель
Ориоль
10
Перейра
Маурисио
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
17
Маккей-Стивен
Гари
11
Кастельянос
Валентин
Орландо Сити
4-4-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Ход матча

5'
Нани Луиш
1:0
8'
1:1
Шано Максим
(Медина Хесус)
70'
 
Кастельянос Валентин
71'
Карлос Антонио
 
77'
Тейшейра Руан
 
83'
Акинделе Тешо
Дайк Дэрил
 
83'
Перея Андрес
Росель Ориоль
 
87'
Тейшейра Руан
 
88'
 
Маккей-Стивен Гари
90'
Янссон Робин
 
90'
Миллер Камаль
Мюллер Крис
 
90'
 
Ибеага Себастьен
Тиннерхольм Антон
90'
 
Асеведо Николас
Паркс Китон
90'
 
Тажури-Шради Исмаэль
Маккей-Стивен Гари
90'
Перея Андрес
 
101'
Шлегель Родриго
Смит Кайл
 
103'
Гальесе Педро
 
106'
Мишель Бенжи
Перейра Маурисио
 
115'
 
Роча Тони
Ринг Александр
115'
 
Тораринссон Гудмундур
Матаррита Рональд
120'
 
Скалли Джозеф
Калленс Александр
120'
 
Ибеага Себастьен
121'
Гальесе Педро
 
121'
1:1
Моралес Максимильяно
121'
Акинделе Тешо
2:1
121'
2:2
Медина Хесус
121'
Перея Андрес
3:2
121'
3:3
Роча Тони
121'
Карлос Антонио
4:3
121'
4:4
Тажури-Шради Исмаэль
121'
Урсо Жуниор
5:4
121'
5:5
Кастельянос Валентин
122'
Нани Луиш
5:5
122'
5:6
Асеведо Николас
122'
Янссон Робин
6:6
122'
6:6
Тораринссон Гудмундур
122'
Мишель Бенжи
7:6
Пен
6:5

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед
Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт
Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Шано Максим бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Нани Луиш из команды Орландо Сити забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 2.20 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.78 2.68
  3.76 2.04 3.54

Самый высокий коэффициент на матч «Орландо Сити» – «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орландо Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орландо Сити» – «Нью-Йорк Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 4.80 1.16 3.90 1.23 3.05 1.35 2.10 1.73 1.91 1.89 1.71 2.14 1.44 2.65 1.29 3.40 1.09 6.50 1.09 6.70 1.09 6.50 1.15 5.00 1.04 9.00
13.00 1.00 12.50 1.00 4.85 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.90 1.90 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.00 1.07 6.65 1.05 7.30
5.52 1.17 2.79 1.48 2.58 1.54 2.15 1.75 1.71 2.22 1.47 2.78 1.35 3.33 1.69 2.24 1.43 2.93 1.47 2.78 1.27 3.94 1.52 2.63 1.61 2.40 1.49 2.72 1.24 4.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.37 1.55 1.60 2.33 1.22 4.00 3.30 1.30 1.50 2.48 1.11 5.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20
3.13 1.40 2.48 1.58 1.88 2.01 1.61 2.42 1.42 3.04 1.72 2.20 1.44 2.91 1.16 5.62 1.47 2.81 1.33 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.00 1.75 1.49 2.50 1.30 3.30
5.05 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
1.75 2.01 1.10 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный