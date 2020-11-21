Орландо Сити
1:1
Итог после пенальти
Стадион: Exploria Stadium
Нью-Йорк Сити
1:0
5' ПенальтиНани Луиш
1:1
8' ГолШано Максим
70' Желтая карточкаКастельянос Валентин
71' Желтая карточкаКарлос Антонио
77' Желтая карточкаТейшейра Руан
87' Красная карточкаТейшейра Руан
88' Желтая карточкаМаккей-Стивен Гари
90' Желтая карточкаЯнссон Робин
90' Желтая карточкаПерея Андрес
103' Желтая карточкаГальесе Педро
120' Желтая карточкаИбеага Себастьен
121' Красная карточкаГальесе Педро
1:1
121' Не забитый пенальтиМоралес Максимильяно
2:1
121' ПенальтиАкинделе Тешо
2:2
121' ПенальтиМедина Хесус
3:2
121' ПенальтиПерея Андрес
3:3
121' ПенальтиРоча Тони
4:3
121' ПенальтиКарлос Антонио
4:4
121' ПенальтиТажури-Шради Исмаэль
5:4
121' ПенальтиУрсо Жуниор
5:5
121' ПенальтиКастельянос Валентин
5:5
122' Не забитый пенальтиНани Луиш
5:6
122' ПенальтиАсеведо Николас
6:6
122' ПенальтиЯнссон Робин
6:6
122' Не забитый пенальтиТораринссон Гудмундур
7:6
122' ПенальтиМишель Бенжи
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
99 Айяс МатеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
5'
1:0
8'
1:1
71'
77'
87'
90'
90'
101'
103'
115'
120'
121'
121'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
121'
5:4
121'
122'
5:5
122'
5:6
122'
6:6
122'
122'
7:6
Пен
6:5
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =6 -4Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед
Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт
Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Победитель
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