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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Коламбус Кру
3:2
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
23' Гол
Caden Clark
1:1
26' Пенальти
Сантуш Педру
40' Желтая карточка
Дэвис Шон II
2:1
46' Гол
Нэйджби Дарлингтон
3:1
68' Гол
Зардес Гьяси
81' Желтая карточка
Данкан Кайл
89' Желтая карточка
Лонг Аарон
3:2
90' Гол
Уайт Брайан
90'+9
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
19
Валенсуэла
Мильтон
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
22
Этьенн
Дерик
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
24
Пендан
Джейсон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
77
Ройер
Даниэль
37
Caden
Clark
22
Вало
Флориан
74
Барлоу
Том
Коламбус Кру
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Дэвис Шон II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Сантуш Педру из команды Коламбус Кру забивает с точки!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Caden Clark бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.70 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.60 3.55
  1.22 5.56 22.30

Самый высокий коэффициент на матч «Коламбус Кру» – «Нью-Йорк Ред Буллз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коламбус Кру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нью-Йорк Ред Буллз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коламбус Кру» – «Нью-Йорк Ред Буллз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
9.20 1.03 8.20 1.06 3.20 1.32 2.65 1.45 2.17 1.70 3.90 1.23 1.72 2.12 1.48 2.65 2.65 1.44 1.13 5.40 1.44 2.65 1.02 11.00 1.07 7.50
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.52 2.53 1.34 3.14 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 10.25
7.70 1.10 2.66 1.51 2.30 1.66 1.95 1.93 1.67 2.29 1.51 2.64 3.54 1.32 2.90 1.44 2.11 1.77 2.56 1.54 2.11 1.78 1.64 2.34 1.42 2.99 1.72 2.20 1.50 2.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.91 1.89 1.38 2.90 1.12 5.70 1.17 4.70
3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
1.88 2.00 1.55 2.53 1.23 4.35 1.50 2.68 1.36 3.26 1.34 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.10 1.28 3.45
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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