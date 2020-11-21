Коламбус Кру
3:2
Конец матча
Стадион: Мэйпфре
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
23' ГолCaden Clark
1:1
26' ПенальтиСантуш Педру
40' Желтая карточкаДэвис Шон II
2:1
46' ГолНэйджби Дарлингтон
3:1
68' ГолЗардес Гьяси
81' Желтая карточкаДанкан Кайл
89' Желтая карточкаЛонг Аарон
3:2
90' ГолУайт Брайан
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
11
Зардес
Гьяси
18
Мира
Райан
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
37
Caden
Clark
22
Вало
Флориан
74
Барлоу
Том
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
27 Дэвис Шон IIПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Caden ClarkПолузащитник
-
22 Вало ФлорианПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Эгбо МанделаЗащитник
-
11 Тетте СамуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт БрайанНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
23'
0:1
26'
1:1
40'
46'
68'
3:1
81'
89'
90'
3:2
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +9 =4 -7Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Коламбус Кру» – «Нью-Йорк Ред Буллз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коламбус Кру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нью-Йорк Ред Буллз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коламбус Кру» – «Нью-Йорк Ред Буллз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров