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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Миннесота Юнайтед
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0' 6'
97
Сен
Клер
Дейн
31
Дотсон
Хассани
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
21
Дибасси
Бакай
8
Грегуш
Ян
94
Хэрстон
Марлон
13
Финлей
Итан
10
Emanuel
Reynoso2
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
7
Льюис
Джонатан
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
99
Шиньяшики
Андре
11
Рубио
Диего
10
Акоста
Келлин
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-3-3

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.48
3.91
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.90 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.60 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.85 2.66
  2.48 3.91 2.71

Самый высокий коэффициент на матч «Миннесота Юнайтед» – «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Миннесота Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Миннесота Юнайтед» – «Колорадо Рэпидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.10 1.16 4.20 1.20 2.45 1.49 2.07 1.75 2.02 1.79 1.77 2.05 1.58 2.33 1.33 3.25 1.25 3.80 1.10 6.20 1.09 6.70 1.01 11.50 1.02 11.00
12.75 1.00 11.25 1.01 4.95 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 1.99 1.82 1.66 2.35 1.34 3.26 1.25 3.78 1.05 7.20 1.06 6.75
5.41 1.17 2.79 1.47 2.57 1.55 2.30 1.67 2.03 1.86 1.79 2.10 1.64 2.35 1.25 4.18 1.10 8.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.46 1.51 1.63 2.25 1.23 3.85 1.15 5.00
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.95
3.22 1.38 2.55 1.55 1.91 1.98 1.63 2.38 1.43 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.07 1.70 1.57 2.40 1.35 3.15
5.30 1.16 3.85 1.26 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
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