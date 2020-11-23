Миннесота Юнайтед
3:0
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Колорадо Рэпидс
1:0
22' ГолМолино Кевин
44' Желтая карточкаНамли Юнес
50' Желтая карточкаАбубакар Лалас
52' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
2:0
54' ГолЛод Робин
3:0
79' ГолМолино Кевин
77
Гаспер
Чейз
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Камара КейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
22'
1:0
44'
50'
52'
54'
2:0
79'
3:0
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Победитель
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