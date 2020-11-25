  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Сиэтл Саундерс
3:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
18' Гол
Лодейро Николас
1:0
21' Не забитый пенальти
Вела Карлос
2:0
66' Гол
Руидиас Рауль
2:1
77' Гол
Атуэста Эдуард
3:1
80' Гол
Моррис Джордан
88' Желтая карточка
Лодейро Николас
90' Желтая карточка
Эль-Мунир Мохаммед
90'+6
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Joao
Paulo
I
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
23
Сисниего
Пабло
4
Сегура
Эдди
94
Jesus
Murillo
27
Блэкмон
Тристан
2
Харви
Джордан
7
Блессинг
Латиф
20
Атуэста
Эдуард
14
Кайе
Марк-Энтони
10
Вела
Карлос
66
Райт-Филлипс
Брэдли
21
Christian
Torres
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Лос-Анджелес: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес МЛС Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Чемпионат МЛС
Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Вела Карлос пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Лодейро Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lumen Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 17.00 65.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.90 3.58
  1.39 4.19 11.96

Самый высокий коэффициент на матч «Сиэтл Саундерс» – «Лос-Анджелес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лос-Анджелес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сиэтл Саундерс» – «Лос-Анджелес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 4.40 1.18 4.40 1.21 1.70 2.08 1.99 1.75 1.76 2.06 1.18 4.50 1.32 3.20 1.02 3.55 1.10 6.20 1.04 9.00 1.02 11.50 1.02 11.00
4.95 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.35 1.33 3.30 1.24 3.88 1.09 6.20 1.07 6.70 1.00 11.25
3.51 1.32 2.93 1.43 2.33 1.65 1.81 2.07 1.94 1.94 1.60 2.42 1.27 3.89 1.49 2.73 1.15 5.76 1.51 2.70 1.25 4.14 1.10 7.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 2.46 1.51 1.42 2.75 1.23 3.70 1.09 6.50
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 4.90
2.49 1.57 2.05 1.83 1.59 2.45 1.39 3.14 1.42 2.97 1.23 4.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.72 1.53 2.40 1.32 3.05
5.30 1.16 3.76 1.27 2.05 1.77 1.53 2.48 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.55 1.49
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный