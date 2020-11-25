Сиэтл Саундерс
3:1
Конец матча
Стадион: Lumen Field
Лос-Анджелес
1:0
18' ГолЛодейро Николас
1:0
21' Не забитый пенальтиВела Карлос
2:0
66' ГолРуидиас Рауль
2:1
77' ГолАтуэста Эдуард
3:1
80' ГолМоррис Джордан
88' Желтая карточкаЛодейро Николас
90' Желтая карточкаЭль-Мунир Мохаммед
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
33
Джонс
Джовин
10
Вела
Карлос
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
26 Перес ЭдриенНападающий
-
28 Tony Leone
-
22 Kwadwo Opoku
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
18'
21'
1:0
66'
2:0
77'
2:1
80'
3:1
88'
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Лос-Анджелес: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Победитель
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