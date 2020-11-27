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  3. Испания
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Леванте
0' 24'
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
20
Сан
Эметерио
Феде
14
Алькарас
Рубен
10
Оскар
Плано
7
Гвардиола
Серхи
16
Андре
Маркос
34
Карденас
Дани
2
Сон
14
Везу
Рубен
15
Постиго
Серхио
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
12
Малса
Микаэль
24
Кампанья
Хосе
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
22
Мелеро
Гонсало
Вальядолид
4-4-2
Леванте
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 2 0.18
2. Оскар Плано 1 0.09
3. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.09
4. Мичел Мигель 1 0.09
5. Жота Серран 1 0.09
6. Бруно Гонсалес 1 0.09
7. Вилья Тони 1 0.09
8. Орельяна Фабиан 1 (1) 0.09
9. Рубио Вальдо 1 (1) 0.09
10. Начо Мартинес 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 4 0.4
2. Рохер Марти 2 (1) 0.2
3. Мелеро Гонсало 2 0.2
4. Везу Рубен 1 0.1
5. Кампанья Хосе 0 0
6. Мирамон Хорхе 0 0
7. Барди Энис 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Алькарас Рубен 2 0
5. Сан Эметерио Феде 2 0
6. Карнеро Рауль 2 0
7. Масип Хорди 1 0
8. Мичел Мигель 1 0
9. Эрвиас Пабло 1 0
10. Жота Серран 1 0
11. Янко Саиди 1 0
12. Вилья Тони 1 0
13. Гвардиола Серхи 1 0
14. Санчес Хавьер 1 0
15. Рубио Вальдо 1 0
16. Эль-Ямик Джавад 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 3 0
2. Клерк Карлос 2 0
3. Постиго Серхио 1 0
4. Кампанья Хосе 1 0
5. Дуарте Оскар 1 0
6. Сон 1 0
7. Радоя Неманья 1 0
8. Малса Микаэль 1 0
9. Мирамон Хорхе 1 0
10. Антонио Гарсия 1 0
11. Барди Энис 1 0
12. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 10% (1) 40% (4) 30% (3) 10% (1) 10% (1)
 Леванте 22.22% (2) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес
Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид
Леванте Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта
Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Вальядолид 0:0 Леванте Ла Лига Леванте 2:0 Вальядолид Ла Лига Леванте 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Леванте Примера
Вальядолид 0:4 Леванте Сегунда Леванте 3:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Вальядолид Примера Леванте 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:0 Леванте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
12. Валенсия Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
18. Леванте 0:0 Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Вальядолид 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
15. Эльче Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Леванте 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
8. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Леванте 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
10. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 2 4
12. Севилья Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Алавес Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Вальядолид 53.4% (79)
X 36.5% (54)
Леванте 10.1% (15)
Все прогнозы
2.19 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Леванте
2.75
3.40
3.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.30 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.30 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.40 2.81
  2.47 3.24 3.12

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 6.10 1.05 3.55 1.30 2.05 1.45 2.18 1.73 1.92 1.94 1.72 2.20 1.51 3.60 1.35 4.44 1.15 5.50 1.11 6.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
10.25 1.06 8.40 1.08 3.60 1.30 2.76 1.46 1.92 1.98 1.50 2.62 1.36 3.20 1.15 5.60 1.12 6.45 1.03 11.75
3.62 1.32 2.69 1.52 2.75 1.49 2.20 1.74 1.91 1.99 1.69 2.28 1.47 2.83 1.31 3.64 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 4.44 1.12 6.40
2.79 1.44 1.91 1.89 1.44 2.77 1.13 5.85 1.09 7.00
2.88 1.44 2.37 1.63 1.84 2.04 1.53 2.61 1.38 3.18 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.31 3.40
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.31
Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леванте

Исход игры
Вальядолид
53.4% (79)
Ничья
36.5% (54)
Леванте
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
32.65% (48)
Меньше
67.35% (99)
Обе команды забьют
Да
65.31% (96)
Нет
34.69% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
1:0 Вальядолид
24.3% (36)
2:1 Вальядолид
24.3% (36)
1:2 Леванте
4.7% (7)
2:0 Вальядолид
4.7% (7)
0:1 Леванте
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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