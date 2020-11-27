Вальядолид
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Хосе Сорилья
Леванте
11
Эрвиас
Пабло
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
2
Сон
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Андре МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янко СаидиЗащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Маркос
|2
|0.18
|2.
|Оскар Плано
|1
|0.09
|3.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.09
|4.
|Мичел Мигель
|1
|0.09
|5.
|Жота Серран
|1
|0.09
|6.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.09
|7.
|Вилья Тони
|1
|0.09
|8.
|Орельяна Фабиан
|1 (1)
|0.09
|9.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.09
|10.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|4
|0.4
|2.
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.2
|3.
|Мелеро Гонсало
|2
|0.2
|4.
|Везу Рубен
|1
|0.1
|5.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|6.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|7.
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|3.
|Начо Мартинес
|1
|1
|4.
|Алькарас Рубен
|2
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|2
|0
|6.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|7.
|Масип Хорди
|1
|0
|8.
|Мичел Мигель
|1
|0
|9.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|10.
|Жота Серран
|1
|0
|11.
|Янко Саиди
|1
|0
|12.
|Вилья Тони
|1
|0
|13.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|14.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|15.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|16.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|3
|0
|2.
|Клерк Карлос
|2
|0
|3.
|Постиго Серхио
|1
|0
|4.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|5.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|6.
|Сон
|1
|0
|7.
|Радоя Неманья
|1
|0
|8.
|Малса Микаэль
|1
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|10.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|11.
|Барди Энис
|1
|0
|12.
|Робер Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|0
|10% (1)
|40% (4)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|Леванте
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =4 -12Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес
Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид
Леванте Последние 20 матчей: +7 =6 -7Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта
Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 11
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 16
|12
|13.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Леванте
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|12.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леванте
Исход игры
Вальядолид
53.4% (79)
Ничья
36.5% (54)
Леванте
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
32.65% (48)
Меньше
67.35% (99)
Обе команды забьют
Да
65.31% (96)
Нет
34.69% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
1:0 Вальядолид
24.3% (36)
2:1 Вальядолид
24.3% (36)
1:2 Леванте
4.7% (7)
2:0 Вальядолид
4.7% (7)
0:1 Леванте
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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