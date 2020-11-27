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  2. Матчи
  3. Испания
Вальядолид
1:1
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
32' Желтая карточка
Постиго Серхио
40' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
1:0
57' Гол
Андре Маркос
74' Желтая карточка
Гомес Даниэль
1:1
83' Пенальти
Кампанья Хосе
90'+4
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
20
Сан
Эметерио
Феде
14
Алькарас
Рубен
10
Оскар
Плано
7
Гвардиола
Серхи
16
Андре
Маркос
34
Карденас
Дани
2
Сон
14
Везу
Рубен
15
Постиго
Серхио
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
12
Малса
Микаэль
24
Кампанья
Хосе
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
22
Мелеро
Гонсало
Вальядолид
4-4-2
Леванте
4-4-2

Ход матча

32'
 
Постиго Серхио
40'
 
Мелеро Гонсало
57'
Андре Маркос
(Оскар Плано)
1:0
67'
 
Де Фрутос Хорхе
Мелеро Гонсало
70'
Янко Саиди
Эрвиас Пабло
 
71'
 
Робер Пьер
Сон
71'
 
Гомес Даниэль
Моралес Луис
74'
 
Гомес Даниэль
80'
 
Леон Серхио
Рохер Марти
80'
 
Коке Хорхе II
Малса Микаэль
83'
1:1
Кампанья Хосе
85'
Жота Серран
Оскар Плано
 
88'
Санчес Хавьер
Сан Эметерио Феде
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 11
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.27
2. Оскар Плано 1 0.09
3. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.09
4. Мичел Мигель 1 0.09
5. Жота Серран 1 0.09
6. Бруно Гонсалес 1 0.09
7. Вилья Тони 1 0.09
8. Орельяна Фабиан 1 (1) 0.09
9. Рубио Вальдо 1 (1) 0.09
10. Начо Мартинес 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 4 0.4
2. Рохер Марти 2 (1) 0.2
3. Мелеро Гонсало 2 0.2
4. Кампанья Хосе 1 (1) 0.1
5. Везу Рубен 1 0.1
6. Мирамон Хорхе 0 0
7. Барди Энис 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Алькарас Рубен 2 0
5. Сан Эметерио Феде 2 0
6. Карнеро Рауль 2 0
7. Масип Хорди 1 0
8. Мичел Мигель 1 0
9. Эрвиас Пабло 1 0
10. Жота Серран 1 0
11. Янко Саиди 1 0
12. Вилья Тони 1 0
13. Гвардиола Серхи 1 0
14. Санчес Хавьер 1 0
15. Рубио Вальдо 1 0
16. Эль-Ямик Джавад 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 3 0
2. Постиго Серхио 2 0
3. Клерк Карлос 2 0
4. Гомес Даниэль 1 0
5. Кампанья Хосе 1 0
6. Дуарте Оскар 1 0
7. Сон 1 0
8. Радоя Неманья 1 0
9. Малса Микаэль 1 0
10. Мирамон Хорхе 1 0
11. Антонио Гарсия 1 0
12. Мелеро Гонсало 1 0
13. Барди Энис 1 0
14. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 9.09% (1) 36.36% (4) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Леванте 20% (2) 0 30% (3) 20% (2) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес
Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид
Леванте Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта
Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Вальядолид 0:0 Леванте Ла Лига Леванте 2:0 Вальядолид Ла Лига Леванте 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Леванте Примера
Вальядолид 0:4 Леванте Сегунда Леванте 3:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Вальядолид Примера Леванте 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:0 Леванте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
12. Валенсия Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
15. Эльче Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
8. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
10. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 2 4
12. Севилья Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Алавес Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Вальядолид 53.4% (79)
X 36.5% (54)
Леванте 10.1% (15)
Все прогнозы
2.19 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.00 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.40 2.81
  1.34 4.39 14.95

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.22 3.00 1.38 1.66 2.20 1.15 5.30 2.18 1.73 1.08 7.77 1.72 2.20 1.11 6.50 1.08 7.77 1.15 5.50 1.11 6.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
10.25 1.06 8.40 1.08 3.60 1.30 2.76 1.46 1.92 1.98 1.50 2.62 1.36 3.20 1.15 5.60 1.12 6.45 1.03 11.75
3.99 1.27 2.85 1.46 2.14 1.76 1.51 2.69 1.29 3.79 1.63 2.37 1.42 3.02 1.31 3.66 1.69 2.28 1.47 2.83 1.17 5.57 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50 1.12 6.40
2.79 1.44 1.91 1.89 1.44 2.77 1.13 5.85 1.09 7.00
1.23 4.35 1.12 6.87 1.24 4.20 1.18 5.25 1.38 3.18 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.63 1.48 1.75 2.20 1.31 3.40
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.15 1.31
Где смотреть матч Вальядолид 1:1 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Леванте

Исход игры
Вальядолид
53.4% (79)
Ничья
36.5% (54)
Леванте
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
32.65% (48)
Меньше
67.35% (99)
Обе команды забьют
Да
65.31% (96)
Нет
34.69% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
1:0 Вальядолид
24.3% (36)
2:1 Вальядолид
24.3% (36)
1:2 Леванте
4.7% (7)
2:0 Вальядолид
4.7% (7)
0:1 Леванте
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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