Эльче
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Мартинес Валеро
Кадис
12' Желтая карточкаБое Лукас
12' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:0
38' ГолБое Лукас
44' Undefined phrase: football_event_Каррильо Гидо
45' Вторая желтая карточкаБое Лукас
54' Желтая карточкаАлекс Фернандес
1:1
56' ГолХименес Альваро
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
11
Моренте
Тете
15
Луисми
Луис
10
Милья
Пере
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Фидель ЧавесЗащитник
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Алехо ИванНападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
12'
38'
1:0
44'
45'
54'
56'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.22
|2.
|Моренте Тете
|2
|0.22
|3.
|Фернандес Хосан
|2
|0.22
|4.
|Бое Лукас
|2
|0.22
|5.
|Милья Пере
|1
|0.11
|6.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|2
|0.18
|2.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.18
|3.
|Лосано Энтони
|1
|0.09
|4.
|Помбо Хорхе
|1
|0.09
|5.
|Алехо Иван
|1
|0.09
|6.
|Малбашич Филип
|0
|0
|7.
|Хименес Альваро
|0
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Моренте Тете
|3
|0
|3.
|Барраган Антонио
|2
|0
|4.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|5.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|6.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|8.
|Верду Гонсало
|2
|0
|9.
|Марконе Иван
|1
|0
|10.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|11.
|Фидель Чавес
|1
|0
|12.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|13.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|3
|0
|2.
|Негредо Альваро
|1
|1
|3.
|Акапо Карлос
|1
|1
|4.
|Кала Хуан
|2
|0
|5.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|6.
|Лосано Энтони
|1
|0
|7.
|Йонссон Йенс
|1
|0
|8.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|9.
|Малбашич Филип
|1
|0
|10.
|Мари Хосе
|1
|0
|11.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|12.
|Гарридо Хон
|1
|0
|13.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|14.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|15.
|Мауро Маркос
|1
|0
|16.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Кадис
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия
Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче
Кадис Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал
Последние игры между собой
Эльче: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Кадис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Эльче
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|6.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|Кадис
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 12
|14
|8.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 16
|12
|13.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Эльче
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 5
|8
|10.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 5
|12
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Эльче
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|10.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|12.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 1:1 Кадис
Исход игры
Эльче
34.6% (53)
Ничья
49.7% (76)
Кадис
15.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
17.22% (26)
Меньше
82.78% (125)
Обе команды забьют
Да
62.91% (95)
Нет
37.09% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (69)
1:0 Эльче
19% (29)
0:1 Кадис
9.8% (15)
2:1 Эльче
9.8% (15)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Эльче
3.3% (5)
1:2 Кадис
3.3% (5)
1:3 Кадис
1.3% (2)
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