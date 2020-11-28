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  2. Матчи
  3. Испания
Эльче
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Кадис
0'
12' Желтая карточка
Бое Лукас
12' Желтая карточка
Верду Гонсало
1:0
38' Гол
Бое Лукас
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Каррильо Гидо
45' Вторая желтая карточка
Бое Лукас
54' Желтая карточка
Алекс Фернандес
1:1
56' Гол
Хименес Альваро
60'
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
24
Хосема
11
Моренте
Тете
15
Луисми
Луис
4
Марконе
Иван
9
Бое
Лукас
21
Каррильо
Гидо
10
Милья
Пере
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
25
Искьердо
Хайро
21
Хименес
Альваро
24
Малбашич
Филип
Эльче
4-4-2
Кадис
4-4-2

Ход матча

12'
Бое Лукас
 
12'
Верду Гонсало
 
21'
 
Переа Альберто
Искьердо Хайро
38'
Бое Лукас
(Милья Пере)
1:0
44'
Каррильо Гидо
 
45'
Бое Лукас
 
54'
 
Алекс Фернандес
56'
1:1
Хименес Альваро
(Переа Альберто)
57'
Гутьеррес Хосе
Луисми Луис
 
58'
 
Помбо Хорхе
Малбашич Филип
59'
 
Алькала Педро
Хименес Фали

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 2 (1) 0.22
2. Моренте Тете 2 0.22
3. Фернандес Хосан 2 0.22
4. Бое Лукас 2 0.22
5. Милья Пере 1 0.11
6. Хосема 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 2 0.18
2. Санчес Сальвадор 2 0.18
3. Лосано Энтони 1 0.09
4. Помбо Хорхе 1 0.09
5. Алехо Иван 1 0.09
6. Малбашич Филип 0 0
7. Хименес Альваро 0 0
8. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 3 0
3. Барраган Антонио 2 0
4. Гутьеррес Хосе 2 0
5. Мфулу Оменуке 2 0
6. Фернандес Хосан 2 0
7. Диего Гонсалес VII 2 0
8. Верду Гонсало 2 0
9. Марконе Иван 1 0
10. Кальво Даниэль 1 0
11. Фидель Чавес 1 0
12. Санчес-Миньо Хуан 1 0
13. Ригони Эмилиано 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 3 0
2. Негредо Альваро 1 1
3. Акапо Карлос 1 1
4. Кала Хуан 2 0
5. Альфонсо Луис 2 0
6. Лосано Энтони 1 0
7. Йонссон Йенс 1 0
8. Аугусто Фернандес 1 0
9. Малбашич Филип 1 0
10. Мари Хосе 1 0
11. Помбо Хорхе 1 0
12. Гарридо Хон 1 0
13. Искьердо Хайро 1 0
14. Санчес Сальвадор 1 0
15. Мауро Маркос 1 0
16. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Кадис 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия
Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче
Кадис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал
Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис

Последние игры между собой

Эльче: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Кадис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эльче 0:0 Кадис Сегунда Кадис 0:0 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Кадис Сегунда Кадис 5:1 Эльче Сегунда
Кадис 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:3 Кадис Сегунда Кадис 2:1 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:1 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Эльче 1:0 Заявка 9 4 3 2 9 - 9 15
6. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7. Кадис 0:1 Заявка 11 4 2 5 8 - 12 14
8. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
12. Валенсия Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Эльче 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 5 8
10. Барселона Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
11. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис 0:1 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Эльче 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
8. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
10. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 2 4
12. Севилья Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Алавес Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Эльче 34.6% (53)
X 49.7% (76)
Кадис 15.7% (24)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Кадис
3.30
2.90
5.91
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 2.40 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 2.28 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 2.90 2.93
  1.90 2.90 5.91

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.15 1.35 4.50 1.22 2.85 1.42 1.99 1.89 1.69 2.26 1.66 2.23 1.37 6.10 1.15 5.20 1.07 8.40 1.02 11.00 1.01 12.50 0.00 26.00 0.00 18.50 0.00 18.50 0.00 18.50
4.90 1.13 3.80 1.23 2.16 1.67 1.63 2.28 1.41 3.14 1.16 5.25 1.11 6.15 1.01 12.00 1.00 12.00
3.20 1.38 2.67 1.51 2.14 1.76 1.72 2.21 1.52 2.64 2.31 1.65 1.79 2.09 1.49 2.69 1.12 6.93 1.12 6.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.22 4.20 1.41 2.95 1.08 7.77 1.04 11.50
2.09 1.74 1.41 2.91 1.22 4.25 1.04 11.25 1.03 12.50
1.20 4.79 1.10 7.70 1.11 7.10 1.25 4.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.78 1.97 1.36 2.95 1.10 6.30
2.65 1.48 1.80 2.01 1.36 3.12 1.10 6.95 1.07 8.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
7.10 1.12
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Где смотреть матч Эльче 1:1 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:1 Кадис

Исход игры
Эльче
34.6% (53)
Ничья
49.7% (76)
Кадис
15.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
17.22% (26)
Меньше
82.78% (125)
Обе команды забьют
Да
62.91% (95)
Нет
37.09% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (69)
1:0 Эльче
19% (29)
0:1 Кадис
9.8% (15)
2:1 Эльче
9.8% (15)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Эльче
3.3% (5)
1:2 Кадис
3.3% (5)
1:3 Кадис
1.3% (2)
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