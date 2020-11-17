Валенсия
Позже
Стадион: Месталья
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|4 (4)
|0.4
|2.
|Вальехо Ману
|3
|0.3
|3.
|Макси Гомес
|3
|0.3
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.1
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.1
|6.
|Лато Тони
|1
|0.1
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.1
|8.
|Муса Юнус
|1
|0.1
|9.
|Гильямон Уго
|1
|0.1
|10.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|11.
|Гамейро Кевин
|0
|0
|12.
|Черышев Денис
|0
|0
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.63
|2.
|Суарес Луис
|5
|0.63
|3.
|Льоренте Маркос
|3
|0.38
|4.
|Карраско Янник
|2
|0.25
|5.
|Корреа Анхель
|1
|0.13
|6.
|Коста Диего
|1
|0.13
|7.
|Торрейра Лукас
|1
|0.13
|8.
|Триппьер Киран
|0
|0
|9.
|Эрмосо Марио
|0
|0
|10.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|11.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|4
|0
|2.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|3.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|4.
|Васс Даниэль
|2
|0
|5.
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|6.
|Макси Гомес
|2
|0
|7.
|Лато Тони
|1
|0
|8.
|Черышев Денис
|1
|0
|9.
|Хауме Доменек
|1
|0
|10.
|Гайя Хосе
|1
|0
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|12.
|Солер Карлос
|1
|0
|13.
|Рачич Урош
|1
|0
|14.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|15.
|Муса Юнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|3
|0
|2.
|Коста Диего
|1
|0
|3.
|Суарес Луис
|1
|0
|4.
|Савич Стефан
|1
|0
|5.
|Эррера Эктор
|1
|0
|6.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|7.
|Карраско Янник
|1
|0
|8.
|Хименес Хосе
|1
|0
|9.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|11.
|Парти Томас
|1
|0
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|13.
|Лоди Ренан
|1
|0
|14.
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|Атлетико М
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия
Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М
Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Атлетико М 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 11
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 16
|12
|13.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|12.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия - Атлетико М
Исход игры
Валенсия
2% (1)
Ничья
30% (15)
Атлетико М
68% (34)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (25)
Меньше
46.81% (22)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
42% (21)
1:1 Ничья
24% (12)
0:1 Атлетико М
10% (5)
0:2 Атлетико М
10% (5)
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