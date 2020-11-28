  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
 
Позже

Стадион:
Севилья
25
Андрес
Фернандес
3
Маффео
Пабло
4
Инсуа
Пабло
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
20
Сеоане
Хайме
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
24
Гарсия
Борха
I
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
9
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
Уэска
4-3-3
Севилья
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.3
2. Рамирес Сандро 2 0.2
3. Феррейро Давид 1 0.1
4. Сиовас Димитрис 1 0.1
5. Маффео Пабло 1 0.1
6. Лопес Педро 0 0
7. Карлос Хуан Реал 0 0
8. Галан Хави 0 0
9. Онтиверос Хавьер 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 3 0.38
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.25
3. Де Йонг Люк 2 0.25
4. Ракитич Иван 1 0.13
5. Эскудеро Серхио 1 0.13
6. Кунде Жюль 1 0.13
7. Окампос Лукас 1 (1) 0.13
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 3 0
2. Сиовас Димитрис 2 0
3. Пулидо Хорхе 2 0
4. Галан Хави 2 0
5. Лопес Педро 1 0
6. Москера Педро 1 0
7. Феррейро Давид 1 0
8. Рамирес Сандро 1 0
9. Маффео Пабло 1 0
10. Нвакали Келечи 1 0
11. Думбия Идрисса 1 0
12. Эскрих Даниэль 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Навас Хесус 3 0
3. Хордан Хоан 1 1
4. Гудель Неманья 2 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Эскудеро Серхио 1 0
9. Васкес Франко 1 0
10. Окампос Лукас 1 0
11. Акунья Маркос 1 0
12. Сусо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0
 Севилья 27.27% (3) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска
Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар
Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома

Последние игры между собой

Уэска: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Уэска 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
2. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
6. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
9. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
12. Валенсия 0:1 Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М 1:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Валенсия 0:1 Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
8. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
10. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 2 4
12. Севилья Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Алавес Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Валенсия 0:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встреча 11-го тура Ла Лиги между "Уэской" и "Севильей".  Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 146
Уэска 2.1% (3)
X 9.6% (14)
Севилья 88.4% (129)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэска
Ничья
Севилья
4.44
3.55
1.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.35 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.55 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 4.35 3.42 1.90
  4.44 3.55 1.93

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.70 1.03 7.10 1.07 3.15 1.36 2.45 1.60 2.00 1.86 1.77 2.12 1.38 3.05 1.27 3.80 1.11 6.70 1.08 7.10 1.01 13.00 0.00 22.00 0.00 20.00 0.00 14.50
9.40 1.06 7.80 1.09 3.18 1.36 2.39 1.59 1.78 2.15 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.90 1.09 7.80 1.02 15.25
8.20 1.10 3.28 1.37 2.89 1.46 2.48 1.60 2.03 1.88 1.78 2.14 1.58 2.52 1.26 4.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.12 1.35 3.25 1.09 7.30
2.79 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 8.00
2.77 1.50 2.27 1.70 1.76 2.18 1.49 2.80 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.88
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Уэска - Севилья онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Уэска - Севилья

Исход игры
Уэска
2.1% (3)
Ничья
9.6% (14)
Севилья
88.4% (129)
Тотал 2.5
Больше
55.94% (80)
Меньше
44.06% (63)
Обе команды забьют
Да
62.94% (90)
Нет
37.06% (53)
Популярный счёт
1:2 Севилья
45.9% (67)
0:1 Севилья
20.5% (30)
0:2 Севилья
13% (19)
1:1 Ничья
8.2% (12)
1:3 Севилья
5.5% (8)
1:0 Уэска
1.4% (2)
0:3 Севилья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный