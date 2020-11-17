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Уэска
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.3
2. Рамирес Сандро 2 0.2
3. Феррейро Давид 1 0.1
4. Сиовас Димитрис 1 0.1
5. Маффео Пабло 1 0.1
6. Лопес Педро 0 0
7. Карлос Хуан Реал 0 0
8. Галан Хави 0 0
9. Онтиверос Хавьер 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 3 0.38
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.25
3. Де Йонг Люк 2 0.25
4. Ракитич Иван 1 0.13
5. Эскудеро Серхио 1 0.13
6. Кунде Жюль 1 0.13
7. Окампос Лукас 1 (1) 0.13
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 3 0
2. Сиовас Димитрис 2 0
3. Пулидо Хорхе 2 0
4. Галан Хави 2 0
5. Лопес Педро 1 0
6. Москера Педро 1 0
7. Феррейро Давид 1 0
8. Рамирес Сандро 1 0
9. Маффео Пабло 1 0
10. Нвакали Келечи 1 0
11. Думбия Идрисса 1 0
12. Эскрих Даниэль 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Навас Хесус 3 0
3. Хордан Хоан 1 1
4. Гудель Неманья 2 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Эскудеро Серхио 1 0
9. Васкес Франко 1 0
10. Окампос Лукас 1 0
11. Акунья Маркос 1 0
12. Сусо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0
 Севилья 27.27% (3) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска
Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар
Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома

Последние игры между собой

Уэска: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Уэска 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
12. Валенсия Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Эльче Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
15. Вальядолид Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
8. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 2 4
12. Алавес Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
14. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Леванте Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэска - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Уэска 2.1% (1)
    X 18.8% (9)
    Севилья 79.2% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэска
    Ничья
    Севилья
    4.25
    3.28
    2.08
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.15 3.20 2.00
    Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.10 2.04
    Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.28 2.06
      4.23 3.28 2.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.50 1.05 6.60 1.10 2.85 1.41 2.20 1.72 1.85 2.02 1.66 2.31 1.31 3.45 1.22 4.10 1.07 7.40 1.06 8.10 0.00 14.50
    8.30 1.08 6.60 1.11 2.88 1.43 2.15 1.72 1.66 2.36 1.31 3.52 1.22 4.55 1.08 8.40 1.06 9.20 1.01 18.25
    8.21 1.10 3.05 1.42 2.66 1.53 2.25 1.71 1.88 2.04 1.66 2.34 1.48 2.81 1.22 4.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.65 2.21 1.32 3.30 1.08 7.40
    2.50 1.53 1.70 2.15 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.10
    2.66 1.53 2.18 1.76 1.68 2.30 1.44 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.60 1.53 2.39 1.19 4.30
    3.32 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.25
    Где смотреть матч Уэска - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Уэска - Севилья

    Исход игры
    Уэска
    2.1% (1)
    Ничья
    18.8% (9)
    Севилья
    79.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    47.9% (23)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    0:1 Севилья
    10.4% (5)
    0:2 Севилья
    10.4% (5)
    1:3 Севилья
    4.2% (2)
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