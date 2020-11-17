Уэска
Позже
Стадион: Эль-Алькорас
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.3
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.2
|3.
|Феррейро Давид
|1
|0.1
|4.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.1
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.1
|6.
|Лопес Педро
|0
|0
|7.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|8.
|Галан Хави
|0
|0
|9.
|Онтиверос Хавьер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.38
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.25
|3.
|Де Йонг Люк
|2
|0.25
|4.
|Ракитич Иван
|1
|0.13
|5.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.13
|6.
|Кунде Жюль
|1
|0.13
|7.
|Окампос Лукас
|1 (1)
|0.13
|8.
|Навас Хесус
|0
|0
|9.
|Фернандо Режес
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|3
|0
|2.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|4.
|Галан Хави
|2
|0
|5.
|Лопес Педро
|1
|0
|6.
|Москера Педро
|1
|0
|7.
|Феррейро Давид
|1
|0
|8.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|9.
|Маффео Пабло
|1
|0
|10.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|11.
|Думбия Идрисса
|1
|0
|12.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|4
|0
|2.
|Навас Хесус
|3
|0
|3.
|Хордан Хоан
|1
|1
|4.
|Гудель Неманья
|2
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|6.
|Кунде Жюль
|2
|0
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0
|8.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|9.
|Васкес Франко
|1
|0
|10.
|Окампос Лукас
|1
|0
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0
|12.
|Сусо Хесус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|Севилья
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +6 =9 -5Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска
Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар
Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома
Последние игры между собой
Уэска: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 11
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 16
|12
|13.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|12.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска - Севилья
Исход игры
Уэска
2.1% (1)
Ничья
18.8% (9)
Севилья
79.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (27)
Меньше
41.3% (19)
Обе команды забьют
Да
73.91% (34)
Нет
26.09% (12)
Популярный счёт
1:2 Севилья
47.9% (23)
1:1 Ничья
16.7% (8)
0:1 Севилья
10.4% (5)
0:2 Севилья
10.4% (5)
1:3 Севилья
4.2% (2)
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