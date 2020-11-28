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Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Алавес
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
12
Марсело
Виера
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
24
Диас
Мариано
7
Азар
Эден
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
24
Йота
Пелетейро
8
Пина
Томас
6
Батталья
Родриго
11
Риоха
Луис
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Реал Мадрид
4-3-3
Алавес
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.44
2. Вальверде Федерико 3 0.33
3. Винисиус Жуниор 2 0.22
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.22
5. Модрич Лука 1 0.11
6. Азар Эден 1 0.11
7. Диас Мариано 1 0.11
8. Родриго 0 0
9. Марсело Виера 0 0
10. Карвахаль Даниэль 0 0
11. Васкес Лукас 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 2 (1) 0.2
2. Эдгар Мендес 1 0.1
3. Хоселу Санмартин 1 0.1
4. Химо Наварро 1 0.1
5. Пина Томас 1 0.1
6. Эли Родриго 1 0.1
7. Риоха Луис 1 0.1
8. Сайнс Борха 1 0.1
9. Дейверсон Силва 0 0
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Рамос Серхио 2 0
3. Марсело Виера 2 0
4. Начо Игнасио 2 0
5. Карвахаль Даниэль 2 0
6. Кроос Тони 1 0
7. Модрич Лука 1 0
8. Менди Ферлан 1 0
9. Милитао Эдер 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 4 0
2. Эдгар Мендес 2 1
3. Дуарте Рубен 2 1
4. Батталья Родриго 3 0
5. Йота Пелетейро 1 1
6. Пина Томас 2 0
7. Риоха Луис 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хави Лопеc 1 0
10. Химо Наварро 1 0
11. Пачеко Фернандо 1 0
12. Эли Родриго 1 0
13. Дейверсон Силва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Алавес 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Алавес Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес
Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Реал Мадрид 2:0 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
2. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Севилья 1:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
8. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
9. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
12. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска 0:1 Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
9. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
12. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 2 4
13. Алавес Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска 0:1 Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 152
    Реал Мадрид 97.4% (148)
    X 2.6% (4)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Алавес
    1.40
    5.57
    9.77
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.15 9.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.90 8.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.05 9.70
      1.34 5.57 9.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.40 1.20 3.65 1.28 2.31 1.66 2.08 1.78 1.83 2.04 1.70 2.15 1.51 2.60 1.25 3.90 1.19 4.50 1.07 7.40 1.06 8.00 1.02 14.00
    14.00 1.02 4.75 1.19 3.60 1.30 2.33 1.62 1.83 2.00 1.55 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.08 8.20 1.07 9.00 1.01 17.25
    5.16 1.19 2.83 1.48 2.44 1.61 2.17 1.76 1.89 2.01 1.68 2.30 1.55 2.59 1.21 4.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.62 1.58 2.44 1.20 4.50
    3.60 1.29 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45
    3.20 1.40 2.52 1.58 1.88 2.02 1.61 2.44 1.42 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.70 1.28 3.45
    4.70 1.18 3.32 1.33 1.91 1.89 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.35
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Алавес онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.4% (148)
    Ничья
    2.6% (4)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (66)
    Меньше
    56% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    32% (48)
    Нет
    68% (102)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    50% (76)
    3:1 Реал Мадрид
    11.2% (17)
    2:1 Реал Мадрид
    10.5% (16)
    3:0 Реал Мадрид
    9.9% (15)
    1:0 Реал Мадрид
    4.6% (7)
    4:1 Реал Мадрид
    3.9% (6)
    4:0 Реал Мадрид
    2.6% (4)
    4:2 Реал Мадрид
    2% (3)
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