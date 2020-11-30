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  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Эйбар
0' 2'
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
12
Сидней
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
23
Арбилья
Анайц
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
22
Посо
Алехандро
25
Хиль
Бриан
14
Инуи
Такаси
12
Муто
Йосинори
Бетис
4-2-3-1
Эйбар
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.4
2. Карвалью Вилльям 2 0.2
3. Санабрия Антонио 2 0.2
4. Каналес Серхио 1 0.1
5. Фекир Набиль 1 (1) 0.1
6. Манди Аисса 1 0.1
7. Морон Лоренцо 1 0.1
8. Хоакин Санчес 0 0
9. Морено Алекс 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 3 0.3
2. Бургос Эстебан 2 (1) 0.2
3. Кевин Родригес 1 0.1
4. Педро Леон 0 0
5. Папа Диоп 0 0
6. Паулу Оливейра 0 0
7. Арбилья Анайц 0 0
8. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 3 2
2. Эмерсон Жуниор 3 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Фекир Набиль 3 0
5. Каналес Серхио 2 0
6. Морено Алекс 2 0
7. Гидо Родригес 2 0
8. Монтойя Мартин 0 1
9. Сидней 1 0
10. Санабрия Антонио 1 0
11. Иглесиас Борха 1 0
12. Акуоку Поль 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 3 0
3. Кике Гарсия 1 1
4. Педро Леон 1 0
5. Альварес Серхио 1 0
6. Ресио Хосе 1 0
7. Бигас Педро 1 0
8. Корреа Робер 1 0
9. Кевин Родригес 1 0
10. Арбилья Анайц 1 0
11. Техеро Альваро 1 0
12. Эспозито Эду 1 0
13. Атьенса Мигель 1 0
14. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)
 Эйбар 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар
Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эйбар Примера
Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 5:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Бетис Примера Эйбар 1:1 Бетис Примера Бетис 0:4 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
14. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
15. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 4 5 11 - 20 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
11. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 1'
    Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Фекир Набиль из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Бургос Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Фекир Набиль из команды Бетис подал угловой слева.
  • 1'
    Тельо Кристиан из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Бетис имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Бетис 76% (111)
X 21.9% (32)
Эйбар 2.1% (3)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Эйбар
1.92
3.71
4.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.82 3.50 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.60 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.48 4.33
  1.81 3.71 4.94

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.50 1.07 3.15 1.35 2.45 1.55 2.07 1.81 1.75 2.05 1.77 2.20 1.38 3.00 1.27 3.70 1.11 6.50 1.09 7.20 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 19.50
9.80 1.06 8.30 1.08 3.38 1.33 2.57 1.52 1.87 2.03 1.45 2.79 1.32 3.45 1.13 6.10 1.11 6.95 1.03 13.50
3.62 1.32 2.73 1.51 2.16 1.76 1.86 2.05 1.67 2.33 1.47 2.88 1.32 3.63 1.11 7.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 2.00 1.37 3.05 1.11 6.80
2.83 1.43 1.89 1.91 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
2.93 1.45 2.40 1.63 1.88 2.03 1.55 2.59 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.25 3.65
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Бетис 0:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:0 Эйбар

Исход игры
Бетис
76% (111)
Ничья
21.9% (32)
Эйбар
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
56.25% (81)
Нет
43.75% (63)
Популярный счёт
2:1 Бетис
31.5% (46)
1:0 Бетис
30.1% (44)
1:1 Ничья
19.2% (28)
2:0 Бетис
9.6% (14)
3:1 Бетис
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Бетис
1.4% (2)
0:1 Эйбар
1.4% (2)
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