Бетис
0:2
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Эйбар
15' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
34' Undefined phrase: football_event_Инуи Такаси
0:1
49' ГолМуто Йосинори
0:2
54' ПенальтиБургос Эстебан
64' Желтая карточкаХиль Бриан
79' Желтая карточкаГидо Родригес
0:2
89' Не забитый пенальтиЭнрич Серхи
12
Сидней
15
Морено
Алекс
20
Корреа
Робер
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
14
Инуи
Такаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марин КарлосВратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
32 Арьета УнаиНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
34'
49'
0:1
54'
0:2
64'
79'
89'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|4
|0.36
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.18
|3.
|Санабрия Антонио
|2
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|1
|0.09
|5.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.09
|6.
|Манди Аисса
|1
|0.09
|7.
|Морон Лоренцо
|1
|0.09
|8.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|9.
|Морено Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.27
|2.
|Кике Гарсия
|3
|0.27
|3.
|Кевин Родригес
|1
|0.09
|4.
|Муто Йосинори
|1
|0.09
|5.
|Педро Леон
|0
|0
|6.
|Папа Диоп
|0
|0
|7.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|8.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|9.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манди Аисса
|3
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|4
|1
|3.
|Бартра Марк
|3
|0
|4.
|Фекир Набиль
|3
|0
|5.
|Гидо Родригес
|3
|0
|6.
|Каналес Серхио
|2
|0
|7.
|Морено Алекс
|2
|0
|8.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|9.
|Сидней
|1
|0
|10.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|12.
|Акуоку Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|3
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|3
|0
|3.
|Кике Гарсия
|1
|1
|4.
|Педро Леон
|1
|0
|5.
|Альварес Серхио
|1
|0
|6.
|Ресио Хосе
|1
|0
|7.
|Бигас Педро
|1
|0
|8.
|Корреа Робер
|1
|0
|9.
|Кевин Родригес
|1
|0
|10.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|11.
|Техеро Альваро
|1
|0
|12.
|Эспозито Эду
|1
|0
|13.
|Хиль Бриан
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|Эйбар
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|50% (4)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар
Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна
Последние игры между собой
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 10
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|15.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|16.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис 0:2 Эйбар
Исход игры
Бетис
76% (111)
Ничья
21.9% (32)
Эйбар
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
56.25% (81)
Нет
43.75% (63)
Популярный счёт
2:1 Бетис
31.5% (46)
1:0 Бетис
30.1% (44)
1:1 Ничья
19.2% (28)
2:0 Бетис
9.6% (14)
3:1 Бетис
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Бетис
1.4% (2)
0:1 Эйбар
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!