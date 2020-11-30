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  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
0:2
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
15' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
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Инуи Такаси
0:1
49' Гол
Муто Йосинори
0:2
54' Пенальти
Бургос Эстебан
64' Желтая карточка
Хиль Бриан
79' Желтая карточка
Гидо Родригес
0:2
89' Не забитый пенальти
Энрич Серхи
90'+6
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
12
Сидней
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
23
Арбилья
Анайц
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
22
Посо
Алехандро
25
Хиль
Бриан
14
Инуи
Такаси
12
Муто
Йосинори
Бетис
4-2-3-1
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

15'
Эмерсон Жуниор
 
34'
 
Инуи Такаси
46'
Монтойя Мартин
Эмерсон Жуниор
 
49'
0:1
Муто Йосинори
(Бургос Эстебан)
54'
0:2
Бургос Эстебан
54'
Морон Лоренцо
Тельо Кристиан
 
54'
Карвалью Вилльям
Гуардадо Андрес
 
64'
 
Хиль Бриан
69'
Иглесиас Борха
Фекир Набиль
 
69'
Лаинес Диего
Санабрия Антонио
 
78'
 
Энрич Серхи
Муто Йосинори
79'
Гидо Родригес
 
89'
0:2
Энрич Серхи
90'
 
Альварес Серхио
Хиль Бриан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.36
2. Карвалью Вилльям 2 0.18
3. Санабрия Антонио 2 0.18
4. Каналес Серхио 1 0.09
5. Фекир Набиль 1 (1) 0.09
6. Манди Аисса 1 0.09
7. Морон Лоренцо 1 0.09
8. Хоакин Санчес 0 0
9. Морено Алекс 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургос Эстебан 3 (2) 0.27
2. Кике Гарсия 3 0.27
3. Кевин Родригес 1 0.09
4. Муто Йосинори 1 0.09
5. Педро Леон 0 0
6. Папа Диоп 0 0
7. Паулу Оливейра 0 0
8. Арбилья Анайц 0 0
9. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 3 2
2. Эмерсон Жуниор 4 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Фекир Набиль 3 0
5. Гидо Родригес 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Монтойя Мартин 0 1
9. Сидней 1 0
10. Санабрия Антонио 1 0
11. Иглесиас Борха 1 0
12. Акуоку Поль 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 3 0
3. Кике Гарсия 1 1
4. Педро Леон 1 0
5. Альварес Серхио 1 0
6. Ресио Хосе 1 0
7. Бигас Педро 1 0
8. Корреа Робер 1 0
9. Кевин Родригес 1 0
10. Арбилья Анайц 1 0
11. Техеро Альваро 1 0
12. Эспозито Эду 1 0
13. Хиль Бриан 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)
 Эйбар 0 12.5% (1) 25% (2) 50% (4) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар
Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эйбар Примера
Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 5:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Бетис Примера Эйбар 1:1 Бетис Примера Бетис 0:4 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
13. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
14. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
15. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
16. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 4 5 11 - 20 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
11. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Бетис 76% (111)
X 21.9% (32)
Эйбар 2.1% (3)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 17.00 5.50 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 17.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.48 4.33
  1.81 3.71 4.94

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.50 1.30 2.35 1.58 1.57 2.40 1.20 4.44 2.07 1.81 1.80 1.40 1.77 2.20 1.20 4.44 1.12 6.10 1.12 6.50 1.09 7.20 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 19.50
9.80 1.06 8.30 1.08 3.38 1.33 2.57 1.52 1.87 2.03 1.45 2.79 1.32 3.45 1.13 6.10 1.11 6.95 1.03 13.50
3.62 1.32 2.73 1.51 2.16 1.76 1.57 2.49 1.34 3.42 1.11 7.40 1.32 3.63 1.11 7.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.11 6.80
2.83 1.43 1.89 1.91 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
2.93 1.45 2.40 1.63 1.88 2.03 1.55 2.59 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.40 1.57 1.58 2.35 1.25 3.65
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Бетис 0:2 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:2 Эйбар

Исход игры
Бетис
76% (111)
Ничья
21.9% (32)
Эйбар
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
56.25% (81)
Нет
43.75% (63)
Популярный счёт
2:1 Бетис
31.5% (46)
1:0 Бетис
30.1% (44)
1:1 Ничья
19.2% (28)
2:0 Бетис
9.6% (14)
3:1 Бетис
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Бетис
1.4% (2)
0:1 Эйбар
1.4% (2)
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