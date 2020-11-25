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Серкль Брюгге
0:0
Перерыв

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
20' Желтая карточка
Бока Эрик
25' Желтая карточка
Витиньо Виктор II
27' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
30' Желтая карточка
Онана Жан
1
Дидийон
Томас
41
Бьянкон
Жулиан
24
Марселен
Жан
4
Таравель
Жереми
2
Витиньо
Виктор
II
10
Хотич
Дино
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
42
Лопес
Леонардо
16
Коффи
Херве
22
Бока
Эрик
5
Агузуль
Саад
26
Сильвестре
Матиас
13
Сиранни
Алессандро
7
Олинга
Фабрис
10
Бакич
Марко
8
Онана
Жан
23
Шадаш
Бруну
20
Да
Кошта
Нуну
31
Ньоэр
Харлем-Эдди
Серкль Брюгге
4-3-3
Мускрон-Перювельз
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 7 (1) 0.54
2. Хотич Дино 3 (1) 0.23
3. Мусаба Антони 2 0.15
4. Мбенза Гай 2 0.15
5. Азар Килиан 1 0.08
6. Витиньо Виктор II 1 0.08
7. Кануте Франк 1 0.08
8. Марселен Жан 1 0.08
9. Сомерс Тибо 1 0.08
10. Таравель Жереми 0 0
11. Оггас Кевин 0 0
12. Велковски Димитар 0 0
13. Ванхутт Шарль 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакич Марко 1 0.09
2. Ньоэр Харлем-Эдди 1 0.09
3. Табеку Серж 1 0.09
4. Да Кошта Нуну 1 0.09
5. Фараж Имад 0 0
6. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Бьянкон Жулиан 3 0
3. Таравель Жереми 2 0
4. Хотич Дино 2 0
5. Азар Килиан 2 0
6. Бейтс Дэвид 2 0
7. Витиньо Виктор II 2 0
8. Сомерс Тибо 2 0
9. Угбо Ике 1 0
10. Кануте Франк 1 0
11. Марселен Жан 1 0
12. Ванхутт Шарль 1 0
13. Декостере Роббе 1 0
14. Мусаба Антони 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Хочко Дени 3 1
2. Сиранни Алессандро 4 0
3. Онана Жан 2 1
4. Бока Эрик 2 1
5. Бакич Марко 3 0
6. Агузуль Саад 2 0
7. Антонов Неманья 1 0
8. Бадибанга Бени 1 0
9. Да Кошта Нуну 1 0
10. Коффи Херве 1 0
11. Нландю Дарли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 10.53% (2) 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 42.11% (8)
 Мускрон-Перювельз 0 0 50% (2) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент
Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа
Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
Мускрон-Перювельз: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 3:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 5:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 8 2 3 29 - 11 26
2. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 8 1 4 35 - 31 25
3. Генк Заявка 13 7 4 2 26 - 17 25
4. Шарлеруа Заявка 12 7 2 3 21 - 11 23
5. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
6. Антверпен Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Андерлехт Заявка 13 5 6 2 23 - 18 21
8. АХ Лёвен Заявка 12 5 4 3 21 - 21 19
9. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 13 6 1 6 19 - 18 19
10. Гент Заявка 13 5 1 7 21 - 20 16
11. Остенде Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
12. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
13. Эйпен Заявка 12 2 7 3 13 - 19 13
14. Мехелен Заявка 12 3 3 6 17 - 22 12
15. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 16 - 28 11
16. Сент-Трюйден Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
17. Васланд-Беверен Заявка 12 2 2 8 16 - 29 8
18. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 11 0 4 7 4 - 18 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Онана Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Бьянкон Жулиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Витиньо Виктор II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Эрик Бока получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Мускрон-Перювельз
2.15
3.50
4.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.93 3.30 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.35 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.50 3.90
  2.15 2.84 4.52

Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 9.10 1.04 2.90 1.38 2.90 1.38 1.65 2.15 1.78 2.03 1.57 2.41 1.22 4.00 1.16 4.80 1.07 7.50 1.05 9.70 1.03 10.00 0.00 17.00
10.50 1.00 9.80 1.03 3.78 1.25 3.12 1.36 2.10 1.81 1.62 2.30 1.39 2.90 1.17 4.40 1.12 5.10 1.02 8.70
5.05 1.19 3.60 1.31 2.44 1.59 2.00 1.88 1.73 2.18 1.47 2.81 1.68 2.27 1.29 3.77 1.77 2.12 1.55 2.56 1.49 2.75 1.17 5.43 1.15 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 2.04 1.78 1.17 4.70 1.14 5.20 1.01 12.60
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.20
1.24 4.25 1.12 6.67 1.24 4.30 1.62 2.38 1.44 2.89 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.33 3.30 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:0 Мускрон-Перювельз онлайн

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