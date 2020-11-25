Серкль Брюгге
1:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Мускрон-Перювельз
20' Желтая карточкаБока Эрик
25' Желтая карточкаВитиньо Виктор II
27' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
30' Желтая карточкаОнана Жан
1:0
64' ГолМусаба Антони
1:1
81' ГолСильвестре Матиас
86' Желтая карточкаЛопес Леонардо
1:2
87' ПенальтиНьоэр Харлем-Эдди
90' Желтая карточкаОггас Кевин
24
Марселен
Жан
10
Хотич
Дино
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
16
Коффи
Херве
22
Бока
Эрик
10
Бакич
Марко
23
Шадаш
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Гобле МервейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
-
22 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
Ход матча
20'
27'
30'
64'
1:0
81'
1:1
86'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|7 (1)
|0.54
|2.
|Мусаба Антони
|3
|0.23
|3.
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.23
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.15
|5.
|Азар Килиан
|1
|0.08
|6.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.08
|7.
|Кануте Франк
|1
|0.08
|8.
|Марселен Жан
|1
|0.08
|9.
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|10.
|Оггас Кевин
|0
|0
|11.
|Таравель Жереми
|0
|0
|12.
|Велковски Димитар
|0
|0
|13.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.18
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.09
|3.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.09
|4.
|Табеку Серж
|1
|0.09
|5.
|Да Кошта Нуну
|1
|0.09
|6.
|Онана Жан
|0
|0
|7.
|Фараж Имад
|0
|0
|8.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|3.
|Таравель Жереми
|2
|0
|4.
|Хотич Дино
|2
|0
|5.
|Азар Килиан
|2
|0
|6.
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|7.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|8.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|9.
|Лопес Леонардо
|1
|0
|10.
|Угбо Ике
|1
|0
|11.
|Оггас Кевин
|1
|0
|12.
|Кануте Франк
|1
|0
|13.
|Марселен Жан
|1
|0
|14.
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|15.
|Декостере Роббе
|1
|0
|16.
|Мусаба Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хочко Дени
|3
|1
|2.
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|3.
|Онана Жан
|2
|1
|4.
|Бока Эрик
|2
|1
|5.
|Бакич Марко
|3
|0
|6.
|Агузуль Саад
|2
|0
|7.
|Антонов Неманья
|1
|0
|8.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|9.
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|10.
|Коффи Херве
|1
|0
|11.
|Нландю Дарли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|10% (2)
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|40% (8)
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|66.67% (4)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =1 -10Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент
Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =3 -13Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа
Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
Мускрон-Перювельз: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Мускрон-Перювельз 3:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 5:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|35 - 31
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 17
|25
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 11
|23
|5.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 18
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 21
|19
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|20 - 20
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|11.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 19
|13
|14.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 28
|11
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|16 - 29
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
Победитель
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