Монца
1:0
Перерыв
Стадион: U-Power Stadium
Виченца Виртус
3' Желтая карточкаДа Рива Якопо
1:0
18' ГолМарич Мирко
27' Желтая карточкаЛонго Самуэле
42' Желтая карточкаПалетта Габриэль
45' Желтая карточкаФоссати Марко
24
Марич
Мирко
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
18'
1:0
27'
42'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|2 (1)
|0.22
|2.
|Боатенг Кевин-Принс
|2 (2)
|0.22
|3.
|Марич Мирко
|2
|0.22
|4.
|Мота Дани
|2
|0.22
|5.
|Фраттези Давиде
|1
|0.11
|6.
|Сампиризи Марио
|0
|0
|7.
|Барберис Андреа
|0
|0
|8.
|Мачин Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|3
|0.38
|2.
|Daniele Cappelletti
|2
|0.25
|3.
|Дальмонте Никола
|1
|0.13
|4.
|Ригони Лука
|1
|0.13
|5.
|Да Рива Якопо
|1
|0.13
|6.
|Emanuele Padella
|1
|0.13
|7.
|Гори Габриэле
|1
|0.13
|8.
|Лонго Самуэле
|1 (1)
|0.13
|9.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|10.
|Simone Guerra
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|3
|0
|2.
|Барилла Антонино
|1
|1
|3.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|4.
|Marco Armellino
|2
|0
|5.
|Барберис Андреа
|2
|0
|6.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|7.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|8.
|Марич Мирко
|1
|0
|9.
|Фоссати Марко
|1
|0
|10.
|Мота Дани
|1
|0
|11.
|Carlos Augusto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|2.
|Лонго Самуэле
|3
|0
|3.
|Ригони Лука
|2
|0
|4.
|Чинелли Антонио
|2
|0
|5.
|Emanuele Padella
|2
|0
|6.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|7.
|Да Рива Якопо
|2
|0
|8.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|9.
|Alessandro Marotta
|1
|0
|10.
|Дзонта Лорис
|1
|0
|11.
|Luca Barlocco
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|0
|Виченца Виртус
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: +9 =7 -4Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне
Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус
Последние игры между собой
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|СПАЛ 2013
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Салернитана
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Венеция
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Фрозиноне
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|7.
|Монца
|1:0
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|8.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|9.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Виченца Виртус
|0:1
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|13 - 20
|7
|16.
|Реджина
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Асколи
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|19.
|Кремонезе
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Пескара
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Монца
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|6.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|7.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|0:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Салернитана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Монца
|1:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|13.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|Виченца Виртус
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Реджина
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|19.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Пескара
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0