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  2. Матчи
  3. Италия
Монца
1:0
Перерыв

Стадион:
Виченца Виртус
0'
3' Желтая карточка
Да Рива Якопо
1:0
18' Гол
Марич Мирко
27' Желтая карточка
Лонго Самуэле
42' Желтая карточка
Палетта Габриэль
45' Желтая карточка
Фоссати Марко
1
Ламанна
Эугенио
31
Сампиризи
Марио
6
Беллучи
Джузеппе
29
Палетта
Габриэль
30
Carlos
Augusto
16
Фраттези
Давиде
5
Фоссати
Марко
10
Andrea
D'Errico
7
Боатенг
Кевин-Принс
24
Марич
Мирко
47
Мота
Дани
33
Перина
Пьетро
15
Брускаджин
Маттео
13
Nicola
Pasini
23
Daniele
Cappelletti
20
Беруатто
Пьетро
17
Simone
Guerra
40
Да
Рива
Якопо
8
Чинелли
Антонио
34
Дальмонте
Никола
9
Гори
Габриэле
29
Лонго
Самуэле
Монца
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-4-2

Ход матча

3'
 
Да Рива Якопо
18'
Марич Мирко
(Сампиризи Марио)
1:0
27'
 
Лонго Самуэле
42'
Палетта Габриэль
 
45'
Фоссати Марко
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 2 (1) 0.22
2. Боатенг Кевин-Принс 2 (2) 0.22
3. Марич Мирко 2 0.22
4. Мота Дани 2 0.22
5. Фраттези Давиде 1 0.11
6. Сампиризи Марио 0 0
7. Барберис Андреа 0 0
8. Мачин Хосе 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 3 0.38
2. Daniele Cappelletti 2 0.25
3. Дальмонте Никола 1 0.13
4. Ригони Лука 1 0.13
5. Да Рива Якопо 1 0.13
6. Emanuele Padella 1 0.13
7. Гори Габриэле 1 0.13
8. Лонго Самуэле 1 (1) 0.13
9. Беруатто Пьетро 0 0
10. Simone Guerra 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 3 0
2. Барилла Антонино 1 1
3. Боатенг Кевин-Принс 2 0
4. Marco Armellino 2 0
5. Барберис Андреа 2 0
6. Палетта Габриэль 1 0
7. Гюткьяр Кристиан 1 0
8. Марич Мирко 1 0
9. Фоссати Марко 1 0
10. Мота Дани 1 0
11. Carlos Augusto 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Беруатто Пьетро 4 0
2. Лонго Самуэле 3 0
3. Ригони Лука 2 0
4. Чинелли Антонио 2 0
5. Emanuele Padella 2 0
6. Брускаджин Маттео 2 0
7. Да Рива Якопо 2 0
8. Меджорини Риккардо 1 0
9. Alessandro Marotta 1 0
10. Дзонта Лорис 1 0
11. Luca Barlocco 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4) 12.5% (1) 0
Виченца Виртус 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне
Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус

Последние игры между собой

Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монца 2:0 Виченца Виртус Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. СПАЛ 2013 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
4. Салернитана 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Венеция 9 5 2 2 16 - 7 17
6. Фрозиноне 9 5 1 3 8 - 7 16
7. Монца 1:0 9 4 4 1 9 - 5 16
8. Читтаделла 8 4 2 2 16 - 9 14
9. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
14. Виченца Виртус 0:1 8 1 4 3 11 - 13 7
15. Пиза 8 1 4 3 13 - 20 7
16. Реджина 9 1 4 4 8 - 12 7
17. Асколи 8 1 2 5 5 - 10 5
18. Виртус Энтелла 9 0 5 4 5 - 14 5
19. Кремонезе 8 0 4 4 5 - 10 4
20. Пескара 9 1 1 7 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
4. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Монца 1:0 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
7. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Фрозиноне 5 2 1 2 2 - 4 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Виченца Виртус 0:1 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
18. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
4. СПАЛ 2013 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Салернитана 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Монца 1:0 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Венеция 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Пиза 5 1 2 2 10 - 14 5
13. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
14. Виченца Виртус 0:1 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Брешия 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Кремонезе 5 0 3 2 5 - 7 3
18. Реджина 5 0 3 2 4 - 8 3
19. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Пескара 4 0 0 4 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Фоссати Марко получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Палетта Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Лонго Самуэле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Марич Мирко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Якопо Да Рива получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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