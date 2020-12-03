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Эйпен
1:1
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
20' Гол
Нгой Жульен
78' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
88' Желтая карточка
Ван Дамме Йоахим
1:1
90' Гол
Схоофс Роб
90'+5
31
Дефурни
Тео
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
23
Мьянге
Сенна
21
Адриано
Коррея
39
Каембе
Эдо
8
Петерс
Стеф
10
Мусона
Ноуледж
18
Схоутерден
Нильс
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
1
Куке
Гетан
26
Вернерссон
Виктор
14
Вут
Симен
30
Ванлерберге
Йорди
5
Уолш
Сэнди
13
Ван
Дамме
Йоахим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
8
Кайя
Онур
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
Эйпен
3-5-2
Мехелен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 4 0.29
2. Превляк Смаил 4 (1) 0.29
3. Мусона Ноуледж 2 0.14
4. Петерс Стеф 1 0.07
5. Эрис Жонатан 1 0.07
6. Колс Йенс 1 0.07
7. Кох Менно 1 0.07
8. Нуху Айзек 1 0.07
9. Адриано Коррея 0 0
10. Схоутерден Нильс 0 0
11. Коне Мамаду 0 0
12. Н'Дри Конан 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайреманс Джеффри 3 0.21
2. Де Камарго Игор 3 0.21
3. Вранкс Астер 3 0.21
4. Схоофс Роб 2 0.14
5. Сторм Никола 2 (1) 0.14
6. Мрабти Керим 1 0.07
7. Тоги Уильям 1 0.07
8. Ванлерберге Йорди 1 0.07
9. Вут Симен 1 0.07
10. Ван Дамме Йоахим 1 (1) 0.07
11. Энгвалль Густав 0 0
12. Каборе Исса 0 0
13. Уолш Сэнди 0 0
14. Ван Клеемпут Жюль 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 4 0
2. Колс Йенс 4 0
3. Адриано Коррея 3 0
4. Мусона Ноуледж 3 0
5. Амат Хорди 3 0
6. Эрис Жонатан 1 1
7. Пулен Бенуа 2 0
8. Коне Мамаду 2 0
9. Кох Менно 2 0
10. Бек Андреас 1 0
11. Васкес Виктор II 1 0
12. Превляк Смаил 1 0
13. Нгой Жульен 1 0
14. Каембе Эдо 1 0
15. Н'Дри Конан 1 0
16. Нуху Айзек 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Ван Дамме Йоахим 7 0
2. Вранкс Астер 3 1
3. Каборе Исса 3 1
4. Бейкер Лукас 3 0
5. Ванлерберге Йорди 3 0
6. Кайя Онур 2 0
7. Хайреманс Джеффри 2 0
8. Схоофс Роб 2 0
9. Бушири Рокки 2 0
10. Дефур Стивен 1 0
11. Де Камарго Игор 1 0
12. Пейре Тибо 1 0
13. Сторм Никола 1 0
14. Куке Гетан 1 0
15. Вут Симен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3)
 Мехелен 16.67% (3) 0 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен
Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен
Мехелен Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен
Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Мехелен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Мехелен 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 4:1 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 1:0 Эйпен Лига Про Эйпен 0:2 Мехелен Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 9 1 4 38 - 33 28
2. Генк Заявка 14 8 4 2 31 - 18 28
3. Брюгге Заявка 14 8 3 3 29 - 11 27
4. Антверпен Заявка 14 7 4 3 26 - 19 25
5. Стандард Заявка 14 6 6 2 17 - 12 24
6. Шарлеруа Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
7. Андерлехт Заявка 14 5 7 2 23 - 18 22
8. АХ Лёвен Заявка 13 5 4 4 23 - 24 19
9. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
10. Серкль Брюгге Заявка 14 6 0 8 21 - 25 18
11. Эйпен Заявка 14 3 8 3 17 - 21 17
12. Гент Заявка 14 5 1 8 21 - 23 16
13. Остенде Заявка 14 4 4 6 18 - 18 16
14. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 19 - 28 14
15. Мехелен Заявка 14 3 4 7 20 - 26 13
16. Васланд-Беверен Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
17. Сент-Трюйден Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
18. Мускрон-Перювельз Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 6 0 1 23 - 14 18
2. Антверпен Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
3. Генк Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Брюгге Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
5. Андерлехт Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Стандард Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
7. Шарлеруа Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
8. АХ Лёвен Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Остенде Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Кортрейк Заявка 7 2 2 3 14 - 15 8
14. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
16. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
17. Васланд-Беверен Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Зульте-Варегем Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Антверпен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
9. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 8 - 11 9
11. Андерлехт Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
12. АХ Лёвен Заявка 7 2 2 3 14 - 16 8
13. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
14. Мехелен Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15. Эйпен Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
16. Мускрон-Перювельз Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
17. Остенде Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
18. Сент-Трюйден Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 5.30 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 4.05 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.68 2.51
  1.25 4.65 30.79

Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «Мехелен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мехелен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «Мехелен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 10.50 1.03 1.92 1.82 3.40 1.30 1.14 5.20 1.94 1.86 1.75 2.08 1.11 5.80 1.23 3.90 1.07 7.50 1.06 8.20 1.02 10.00 1.01 14.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.72 2.12 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 7.90
1.76 2.14 1.47 2.79 1.18 5.12 1.59 2.43 1.43 2.95 1.76 2.15 1.50 2.69 1.57 2.49 1.87 2.01 1.65 2.32 1.44 2.92 1.18 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.30 1.58 2.25 1.65 1.23 2.42 1.18 4.50 1.05 8.50
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
3.31 1.34 2.74 1.47 2.15 1.74 1.69 2.22 1.32 3.47 1.17 5.22 1.38 3.11 1.26 3.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.88 1.89 1.41 2.75
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Эйпен 1:1 Мехелен онлайн

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