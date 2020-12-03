Эйпен
1:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Мехелен
1:0
20' ГолНгой Жульен
78' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
88' Желтая карточкаВан Дамме Йоахим
1:1
90' ГолСхоофс Роб
31
Дефурни
Тео
23
Мьянге
Сенна
39
Каембе
Эдо
14
Вут
Симен
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
77 Коне МамадуПолузащитник
-
11 Баби АмараНападающий
-
34 Н'Дри КонанНападающий
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вут СименЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дайлли НиклоНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
20'
1:0
74'
88'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|4
|0.29
|2.
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.29
|3.
|Мусона Ноуледж
|2
|0.14
|4.
|Петерс Стеф
|1
|0.07
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.07
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.07
|7.
|Кох Менно
|1
|0.07
|8.
|Нуху Айзек
|1
|0.07
|9.
|Адриано Коррея
|0
|0
|10.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|11.
|Коне Мамаду
|0
|0
|12.
|Н'Дри Конан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|3
|0.21
|2.
|Де Камарго Игор
|3
|0.21
|3.
|Вранкс Астер
|3
|0.21
|4.
|Схоофс Роб
|2
|0.14
|5.
|Сторм Никола
|2 (1)
|0.14
|6.
|Мрабти Керим
|1
|0.07
|7.
|Тоги Уильям
|1
|0.07
|8.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.07
|9.
|Вут Симен
|1
|0.07
|10.
|Ван Дамме Йоахим
|1 (1)
|0.07
|11.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|12.
|Каборе Исса
|0
|0
|13.
|Уолш Сэнди
|0
|0
|14.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|4
|0
|2.
|Колс Йенс
|4
|0
|3.
|Адриано Коррея
|3
|0
|4.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|5.
|Амат Хорди
|3
|0
|6.
|Эрис Жонатан
|1
|1
|7.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|8.
|Коне Мамаду
|2
|0
|9.
|Кох Менно
|2
|0
|10.
|Бек Андреас
|1
|0
|11.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|12.
|Превляк Смаил
|1
|0
|13.
|Нгой Жульен
|1
|0
|14.
|Каембе Эдо
|1
|0
|15.
|Н'Дри Конан
|1
|0
|16.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|7
|0
|2.
|Вранкс Астер
|3
|1
|3.
|Каборе Исса
|3
|1
|4.
|Бейкер Лукас
|3
|0
|5.
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|6.
|Кайя Онур
|2
|0
|7.
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|8.
|Схоофс Роб
|2
|0
|9.
|Бушири Рокки
|2
|0
|10.
|Дефур Стивен
|1
|0
|11.
|Де Камарго Игор
|1
|0
|12.
|Пейре Тибо
|1
|0
|13.
|Сторм Никола
|1
|0
|14.
|Куке Гетан
|1
|0
|15.
|Вут Симен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Мехелен
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен
Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен
Мехелен Последние 20 матчей: +3 =5 -12Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен
Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Мехелен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|38 - 33
|28
|2.
|Генк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|3.
|Брюгге
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 11
|27
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 19
|25
|5.
|Стандард
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 12
|24
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|23 - 18
|22
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 24
|19
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|21 - 25
|18
|11.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 21
|17
|12.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 28
|14
|15.
|Мехелен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 26
|13
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|3.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|12.
|АХ Лёвен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|14.
|Мехелен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|17.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 20
|2
Победитель
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