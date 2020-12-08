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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
1:1
Перерыв

Стадион:
Брешия
0'
3' Желтая карточка
Стриццоло Лука
1:0
13' Гол
Пинато Марко
21' Желтая карточка
Пинато Марко
25' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
33' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
1:1
43' Гол
Торрегросса Эрнесто
1
Альфонсо
Энрико
2
Фьордализо
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
20
Терранова
Эмануэле
3
Emanuele
Valeri
95
Пинато
Марко
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
17
Стриццоло
Лука
9
Чофани
Даниэль
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
28
Nicolo
Verzeni
24
Ягелло
Филип
5
Ван
Де
Лои
Томми
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
20
Айе
Флориан
Кремонезе
4-4-1-1
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

3'
Стриццоло Лука
 
13'
Пинато Марко
(Стриццоло Лука)
1:0
21'
Пинато Марко
 
25'
Бьянкетти Маттео
 
33'
 
Торрегросса Эрнесто
43'
1:1
Торрегросса Эрнесто

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 3 0.3
2. Вальцания Лука 2 0.2
3. Пинато Марко 1 0.1
4. Буонаюто Кристиан 1 0.1
5. Гаэтано Джанлука 1 0.1
6. Целар Жан 0 0
7. Фьордализо Алессандро 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 2 0.2
2. Ндой Эмануэле 2 0.2
3. Дессена Даниэле 1 0.1
4. Доннарумма Альфредо 1 0.1
5. Торрегросса Эрнесто 1 0.1
6. Рагуза Антонио 1 0.1
7. Бизоли Димитри 1 0.1
8. Ягелло Филип 1 0.1
9. Мангравити Массимилиано 1 0.1
10. Папетти Андреа 1 0.1
11. Змрхаль Яромир 0 0
12. Шпалек Николас 0 0
13. Ван Де Лои Томми 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Стриццоло Лука 4 0
3. Бьянкетти Маттео 3 0
4. Кастаньетти Микеле 3 0
5. Раванелли Лука 3 0
6. Густафссон Самуэль 2 0
7. Крешенци Алессандро 1 0
8. Пинато Марко 1 0
9. Дели Франческо 1 0
10. Фьордализо Алессандро 1 0
11. Гаэтано Джанлука 1 0
12. Цортеа Надир 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Торрегросса Эрнесто 4 0
2. Бьярнасон Биркир 1 1
3. Матею Алеш 1 1
4. Папетти Андреа 1 1
5. Дессена Даниэле 2 0
6. Сабелли Стефано 2 0
7. Шпалек Николас 2 0
8. Ван Де Лои Томми 2 0
9. Доннарумма Альфредо 1 0
10. Чансельор Джон 1 0
11. Йоронен Йессе 1 0
12. Мартелла Бруно 1 0
13. Айе Флориан 1 0
14. Ягелло Филип 1 0
15. Мангравити Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 0 14.29% (1)
 Брешия 16.67% (2) 0 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1915 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус
Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара
Брешия Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия
Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Кремонезе 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:2 Кремонезе Серия B Брешия 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:0 Брешия Серия B
Брешия 0:0 Кремонезе Кубок Брешия 1:2 Кремонезе Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне Заявка 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче Заявка 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи Заявка 10 5 4 1 16 - 11 19
6. Венеция Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Читтаделла Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кьево Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
10. Порденоне Заявка 10 2 7 1 11 - 10 13
11. Реджана 1915 Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
12. Брешия 1:1 Заявка 10 2 4 4 13 - 15 10
13. Реджина Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
14. Виченца Виртус Заявка 9 1 6 2 13 - 14 9
15. Козенца Заявка 10 1 6 3 7 - 9 9
16. Кремонезе 1:1 Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
17. Пиза Заявка 9 1 4 4 13 - 24 7
18. Пескара Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи Заявка 9 1 2 6 5 - 12 5
20. Виртус Энтелла Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Эмполи Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Реджана 1915 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Читтаделла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Реджина Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Кьево Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Брешия 1:1 Заявка 5 1 3 1 9 - 7 6
13. Кремонезе 1:1 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Порденоне Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
15. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
16. Пескара Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17. Асколи Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Козенца Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Пиза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
20. Виртус Энтелла Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
4. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Эмполи Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Салернитана Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Венеция Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Козенца Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Монца Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Виченца Виртус Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Брешия 1:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Виртус Энтелла Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Реджана 1915 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 1:1 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Брешия
2.60
4.30
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.40 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.70 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.06 3.20

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.03 7.20 1.07 7.50 1.07 2.40 1.57 1.98 1.83 2.75 1.42 1.37 2.95 1.58 2.30 1.10 6.30 1.20 4.20 1.01 13.00 1.05 8.50 0.00 20.00
7.40 1.05 6.40 1.09 3.04 1.36 2.32 1.61 1.76 2.18 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.08 1.92 1.82 1.09 6.70 1.17 4.70
2.59 1.50 1.75 2.08 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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