Кремонезе
1:1
Перерыв
Стадион: Джованни Цини
Брешия
3' Желтая карточкаСтриццоло Лука
1:0
13' ГолПинато Марко
21' Желтая карточкаПинато Марко
25' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
33' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
1:1
43' ГолТоррегросса Эрнесто
95
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
Ход матча
13'
1:0
21'
25'
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|3
|0.3
|2.
|Вальцания Лука
|2
|0.2
|3.
|Пинато Марко
|1
|0.1
|4.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.1
|5.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.1
|6.
|Целар Жан
|0
|0
|7.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|2
|0.2
|2.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.2
|3.
|Дессена Даниэле
|1
|0.1
|4.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.1
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.1
|6.
|Рагуза Антонио
|1
|0.1
|7.
|Бизоли Димитри
|1
|0.1
|8.
|Ягелло Филип
|1
|0.1
|9.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.1
|10.
|Папетти Андреа
|1
|0.1
|11.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|12.
|Шпалек Николас
|0
|0
|13.
|Ван Де Лои Томми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|4
|0
|3.
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|4.
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|5.
|Раванелли Лука
|3
|0
|6.
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|7.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|8.
|Пинато Марко
|1
|0
|9.
|Дели Франческо
|1
|0
|10.
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|11.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|12.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|2.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|3.
|Матею Алеш
|1
|1
|4.
|Папетти Андреа
|1
|1
|5.
|Дессена Даниэле
|2
|0
|6.
|Сабелли Стефано
|2
|0
|7.
|Шпалек Николас
|2
|0
|8.
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|9.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|10.
|Чансельор Джон
|1
|0
|11.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|12.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|13.
|Айе Флориан
|1
|0
|14.
|Ягелло Филип
|1
|0
|15.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|0
|14.29% (1)
|Брешия
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1915 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус
Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара
Брешия Последние 20 матчей: +5 =4 -11Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия
Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 11
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Кьево
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|11 - 10
|13
|11.
|Реджана 1915
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Брешия
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|13.
|Реджина
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|15.
|Козенца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|16.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Пиза
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 24
|7
|18.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Эмполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|Реджана 1915
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Кьево
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Брешия
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|13.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|16.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Пиза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Салернитана
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Козенца
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Брешия
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Реджана 1915
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Победитель
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