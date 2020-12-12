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  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:0
32' Не забитый пенальти
Keno
0:1
44' Гол
Варгас Эдуардо
52' Желтая карточка
Erick2
66' Желтая карточка
Лео Ситтадини
68' Желтая карточка
Gabriel Paulista XVI
90' Желтая карточка
Ревер Умберто
90'+7
1
Дос
Сантос
Адербар
26
Erick2
34
Энрике
Педру
II
27
Ivaldo
16
Abner2
88
Christian
Cardoso
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
18
Лео
Ситтадини
11
Nikao
79
Renato
Kayzer
96
Carlos
Eduardo
III
31
Everson
2
Guga3
30
Gabriel
Paulista
XVI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
20
Hyoran
70
Саварино
Джефферсон
11
Keno
10
Варгас
Эдуардо
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.16
2. Carlos Eduardo III 3 0.12
3. Лео Ситтадини 3 0.12
4. Victor Vitinho4 2 0.08
5. Christian Cardoso 2 0.08
6. Abner2 1 0.04
7. Nikao 1 0.04
8. Thiago Heleno 1 0.04
9. Жеуванио 1 0.04
10. Раванелли Феррейра 1 0.04
11. Фабиньо Энрике 1 0.04
12. Фернандо Матос 0 0
13. Leo Gomes 0 0
14. Lucas Halter 0 0
15. Erick2 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.4
2. Саша Эдуардо 5 0.2
3. Саварино Джефферсон 4 0.16
4. Marrony 4 (1) 0.16
5. Арана Гильерме 3 0.12
6. Hyoran 3 0.12
7. Натан Аллан 3 0.12
8. Франко Алан 3 0.12
9. Jair II 1 0.04
10. Варгас Эдуардо 1 0.04
11. Ревер Умберто 1 0.04
12. Igor Rabello 1 0.04
13. Guga3 1 (1) 0.04
14. Сарачо Федерико 1 0.04
15. Everson 0 0
16. Феррейра Мариано 0 0
17. Алонсо Хуниор 0 0
18. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 9 0
2. Christian Cardoso 6 0
3. Thiago Heleno 4 1
4. Erick2 5 0
5. Жеуванио 4 0
6. Лео Ситтадини 4 0
7. Richard Almeida de Oliveira2 4 0
8. Abner2 3 0
9. Nikao 2 0
10. Фернандо Матос 2 0
11. Jonatan VII 2 0
12. Khellven 2 0
13. Лучо Гонсалес 1 0
14. Энрике Педру II 1 0
15. Азеведо Марсио 1 0
16. Агилар Фелипе 1 0
17. Ivaldo 1 0
18. Leo Gomes 1 0
19. Lucas Halter 1 0
20. Альварадо Джейми 1 0
21. Kawan 1 0
22. Victor Vitinho4 1 0
23. Pedrinho VI4 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 6 0
2. Jair II 5 0
3. Keno 4 0
4. Dylan Borrero 2 1
5. Ревер Умберто 3 0
6. Арана Гильерме 3 0
7. Саварино Джефферсон 3 0
8. Аллан Соуза 3 0
9. Hyoran 2 0
10. Gabriel Paulista XVI 2 0
11. Igor Rabello 2 0
12. Рафаэл Пирес 0 1
13. Варгас Эдуардо 1 0
14. Саша Эдуардо 1 0
15. Феррейра Мариано 1 0
16. Буэно Веллингтон 1 0
17. Victor IV 1 0
18. Франко Алан 1 0
19. Marrony 1 0
20. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 10% (2) 15% (3) 30% (6) 0 25% (5) 20% (4)
 Атлетико Минейро 7.32% (3) 14.63% (6) 21.95% (9) 21.95% (9) 17.07% (7) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 24 14 8 2 42 - 20 50
2. Атлетико Минейро 25 14 4 7 44 - 31 46
3. Фламенго 23 12 6 5 38 - 31 42
4. Палмейрас 3:0 24 11 8 5 36 - 23 41
5. Интернасьональ 2:1 25 11 8 6 37 - 25 41
6. Гремио 23 10 10 3 32 - 20 40
7. Флуминенсе 24 11 6 7 34 - 26 39
8. Сантос 24 10 8 6 36 - 29 38
9. Сеара 24 8 8 8 34 - 34 32
10. Брагантино 25 7 10 8 31 - 29 31
11. Коринтианс 24 7 9 8 25 - 29 30
12. Форталеза 25 7 9 9 24 - 23 30
13. Атлетико Гойяненсе 24 6 10 8 20 - 28 28
14. Атлетико Паранаэнсе 25 8 4 13 20 - 28 28
15. Байя 0:3 25 8 4 13 29 - 42 28
16. Спорт Ресифи 24 7 4 13 21 - 34 25
17. Васко да Гама 23 6 6 11 24 - 35 24
18. Куритиба 24 5 6 13 20 - 32 21
19. Ботафого Рибейрао 1:2 25 3 11 11 23 - 36 20
20. Гойяс 24 4 7 13 25 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 3 1 29 - 11 30
2. Сан-Паулу 12 8 4 0 20 - 6 28
3. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
4. Интернасьональ 2:1 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
7. Палмейрас 3:0 12 6 4 2 21 - 12 22
8. Брагантино 12 6 3 3 20 - 12 21
9. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
10. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Байя 0:3 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Васко да Гама 11 3 3 5 10 - 13 12
17. Куритиба 12 3 3 6 6 - 9 12
18. Гойяс 12 3 3 6 15 - 21 12
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 6 4 13 - 16 12
20. Ботафого Рибейрао 1:2 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 12 6 4 2 22 - 14 22
3. Палмейрас 3:0 12 5 4 3 15 - 11 19
4. Атлетико Минейро 12 5 1 6 15 - 20 16
5. Атлетико Гойяненсе 12 4 4 4 7 - 12 16
6. Интернасьональ 2:1 13 4 4 5 15 - 14 16
7. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
8. Сантос 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
10. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
11. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
13. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
14. Атлетико Паранаэнсе 12 3 1 8 10 - 18 10
15. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
16. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
18. Байя 0:3 12 2 3 7 11 - 23 9
19. Ботафого Рибейрао 1:2 12 1 6 5 11 - 19 9
20. Гойяс 12 1 4 7 10 - 19 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Варгас Эдуардо бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Keno пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 5.10 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.86 3.70 1.92
  15.62 4.83 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.13 9.50 1.04 1.77 1.97 3.00 1.35 2.04 1.78 1.11 5.80 1.83 1.98 1.61 2.33 1.08 7.00 1.18 4.50 1.04 9.00 1.04 9.20 1.03 9.80 0.00 16.50
11.75 1.04 10.00 1.05 3.84 1.27 2.91 1.42 2.01 1.89 1.55 2.49 1.38 3.10 1.17 5.25 1.13 6.05 1.04 11.50
3.97 1.24 2.64 1.48 1.57 2.45 1.33 3.34 1.69 2.20 1.44 2.77 1.32 3.34 1.58 2.40 1.35 3.18 1.27 3.68 1.42 2.96 1.14 6.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.06 1.76 1.03 10.00 1.15 5.10
3.15 1.36 2.05 1.77 1.48 2.65 1.15 5.45 1.11 6.70
1.25 3.94 1.12 6.04 1.26 3.70 1.18 4.63 1.42 2.81 1.26 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.20 1.23 2.83 1.43 1.73 2.09 1.33 3.32 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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