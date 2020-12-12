Атлетико Паранаэнсе
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0:0
32' Не забитый пенальтиKeno
0:1
44' ГолВаргас Эдуардо
52' Желтая карточкаErick2
66' Желтая карточкаЛео Ситтадини
68' Желтая карточкаGabriel Paulista XVI
90' Желтая карточкаРевер Умберто
26
Erick2
27
Ivaldo
16
Abner2
11
Nikao
31
Everson
2
Guga3
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Khellven
-
-
33 Lucas Halter
-
17 Bissoli
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
26 Calebe
-
38 Marrony
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
32'
0:0
44'
0:1
52'
65'
66'
77'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.16
|2.
|Carlos Eduardo III
|3
|0.12
|3.
|Лео Ситтадини
|3
|0.12
|4.
|Victor Vitinho4
|2
|0.08
|5.
|Christian Cardoso
|2
|0.08
|6.
|Abner2
|1
|0.04
|7.
|Nikao
|1
|0.04
|8.
|Thiago Heleno
|1
|0.04
|9.
|Жеуванио
|1
|0.04
|10.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.04
|11.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.04
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Leo Gomes
|0
|0
|14.
|Lucas Halter
|0
|0
|15.
|Erick2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.4
|2.
|Саша Эдуардо
|5
|0.2
|3.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.16
|4.
|Marrony
|4 (1)
|0.16
|5.
|Арана Гильерме
|3
|0.12
|6.
|Hyoran
|3
|0.12
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.12
|8.
|Франко Алан
|3
|0.12
|9.
|Jair II
|1
|0.04
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|11.
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|12.
|Igor Rabello
|1
|0.04
|13.
|Guga3
|1 (1)
|0.04
|14.
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|15.
|Everson
|0
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|17.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|9
|0
|2.
|Christian Cardoso
|6
|0
|3.
|Thiago Heleno
|4
|1
|4.
|Erick2
|5
|0
|5.
|Жеуванио
|4
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|4
|0
|7.
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|0
|8.
|Abner2
|3
|0
|9.
|Nikao
|2
|0
|10.
|Фернандо Матос
|2
|0
|11.
|Jonatan VII
|2
|0
|12.
|Khellven
|2
|0
|13.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|14.
|Энрике Педру II
|1
|0
|15.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|16.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|17.
|Ivaldo
|1
|0
|18.
|Leo Gomes
|1
|0
|19.
|Lucas Halter
|1
|0
|20.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|21.
|Kawan
|1
|0
|22.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|23.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|6
|0
|2.
|Jair II
|5
|0
|3.
|Keno
|4
|0
|4.
|Dylan Borrero
|2
|1
|5.
|Ревер Умберто
|3
|0
|6.
|Арана Гильерме
|3
|0
|7.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|8.
|Аллан Соуза
|3
|0
|9.
|Hyoran
|2
|0
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|11.
|Igor Rabello
|2
|0
|12.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|13.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|14.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|15.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|16.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|17.
|Victor IV
|1
|0
|18.
|Франко Алан
|1
|0
|19.
|Marrony
|1
|0
|20.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|10% (2)
|15% (3)
|30% (6)
|0
|25% (5)
|20% (4)
|Атлетико Минейро
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|24
|14
|8
|2
|42 - 20
|50
|2.
|Атлетико Минейро
|25
|14
|4
|7
|44 - 31
|46
|3.
|Фламенго
|23
|12
|6
|5
|38 - 31
|42
|4.
|Палмейрас
|3:0
|24
|11
|8
|5
|36 - 23
|41
|5.
|Интернасьональ
|2:1
|25
|11
|8
|6
|37 - 25
|41
|6.
|Гремио
|23
|10
|10
|3
|32 - 20
|40
|7.
|Флуминенсе
|24
|11
|6
|7
|34 - 26
|39
|8.
|Сантос
|24
|10
|8
|6
|36 - 29
|38
|9.
|Сеара
|24
|8
|8
|8
|34 - 34
|32
|10.
|Брагантино
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|11.
|Коринтианс
|24
|7
|9
|8
|25 - 29
|30
|12.
|Форталеза
|25
|7
|9
|9
|24 - 23
|30
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|6
|10
|8
|20 - 28
|28
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|4
|13
|20 - 28
|28
|15.
|Байя
|0:3
|25
|8
|4
|13
|29 - 42
|28
|16.
|Спорт Ресифи
|24
|7
|4
|13
|21 - 34
|25
|17.
|Васко да Гама
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|18.
|Куритиба
|24
|5
|6
|13
|20 - 32
|21
|19.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|25
|3
|11
|11
|23 - 36
|20
|20.
|Гойяс
|24
|4
|7
|13
|25 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|2.
|Сан-Паулу
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|3.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|4.
|Интернасьональ
|2:1
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|3:0
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Брагантино
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|9.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|10.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Байя
|0:3
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|17.
|Куритиба
|12
|3
|3
|6
|6 - 9
|12
|18.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|3.
|Палмейрас
|3:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|6.
|Интернасьональ
|2:1
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|7.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|11.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|13.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|15.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|16.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|18.
|Байя
|0:3
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|19.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Гойяс
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
Победитель
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