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Морейренсе
0:0
Перерыв

Стадион:
Жил Висенте
0'
14' Желтая карточка
Камара Ибраима III
17' Желтая карточка
Ренан Соарес
21' Желтая карточка
Афонсо Жоао III
14
Пасинато
Матеус
2
Д'Альберто
Антони
3
Росич
Лазар
19
Витория
Стивен
25
Фигейреду
Афоншу
21
Соареш
Филипе
6
Пачеку
Фабиу
8
Камара
Ибраима
III
7
Тавареш
Давид
12
Луис
Андре
V
10
Перес
Фелипе
1
Денис
44
Ногейра
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
2
Joel
V
25
Минеро
Лукас
6
Афонсо
Жоао
III
8
Гонсалвеш
Клод
29
Лино
Сэмуел
19
Ренан
Соарес
7
Лоуренси
Морейренсе
4-4-2
Жил Висенте
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуну Педру 2 0.22
2. Абреу Фабиу 2 (1) 0.22
3. Перес Фелипе 1 0.11
4. Алекс Соареш 0 0
5. Соареш Филипе 0 0
Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 3 0.33
2. Родригао 1 0.11
3. Лоуренси 1 0.11
4. Минеро Лукас 1 0.11
5. Талоша Жоау 0 0
6. Барай Ив 0 0
7. Лоте Антуан 0 0

Карточки

Морейренсе
# Игрок      
1. Пачеку Фабиу 2 0
2. Витория Стивен 2 0
3. Соареш Филипе 2 0
4. Феррареси Науэль 2 0
5. Galego 2 0
6. Росич Лазар 1 0
7. Камара Ибраима III 1 0
8. Алекс Соареш 1 0
9. Абреу Фабиу 1 0
10. Фигейреду Афоншу 1 0
11. Д'Альберто Антони 1 0
12. Derik Lacerda 1 0
13. Goncalo Franco 1 0
Жил Висенте
# Игрок      
1. Афонсо Жоао III 5 0
2. Ногейра 4 0
3. Родригао 2 0
4. Ренан Соарес 1 0
5. Гонсалвеш Клод 1 0
6. Рубен Мигель 1 0
7. Leandro XII 1 0
8. Денис 1 0
9. Лоуренси 1 0
10. Joel V 1 0
11. Минеро Лукас 1 0
12. Лоте Антуан 1 0
13. Miullen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Морейренсе 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0
 Жил Висенте 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Морейренсе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Морейренсе 0:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Мерелиненсе 0:1 Морейренсе Риу Аве 2:0 Морейренсе
Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Бенфика 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:2 Тондела Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л Авеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Риу Аве
Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш
Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара

Последние игры между собой

Морейренсе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Жил Висенте 1:5 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 3:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:1 Морейренсе Товарищеские матчи Жил Висенте 0:0 Морейренсе Товарищеские матчи
Жил Висенте 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Морейренсе 0:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 4:3 Морейренсе Примейра-лига Жил Висенте 2:1 Морейренсе Кубок лиги Жил Висенте 2:1 Морейренсе Главная лига Морейренсе 1:1 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 3:3 Морейренсе Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Бенфика Заявка 8 6 0 2 19 - 10 18
3. Брага Заявка 8 6 0 2 13 - 7 18
4. Порту Заявка 8 5 1 2 19 - 10 16
5. Витория Гимарайнш 1:0 Заявка 9 5 1 3 7 - 7 16
6. Пасуш де Феррейра Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Санта-Клара Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
8. Насьонал Мадейра Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Риу Аве Заявка 8 2 4 2 5 - 7 10
10. Фамаликан Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
11. Жил Висенте 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
12. Морейренсе 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
13. Тондела Заявка 8 2 2 4 6 - 14 8
14. Белененсеш Заявка 8 1 5 2 3 - 5 8
15. Маритиму Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
16. Боавишта Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
17. Портимоненсе 0:1 Заявка 9 2 1 6 6 - 12 7
18. Фаренсе Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
2. Порту Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Пасуш де Феррейра Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Брага Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Морейренсе 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Жил Висенте 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Тондела Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
9. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Витория Гимарайнш 1:0 Заявка 5 2 0 3 2 - 6 6
11. Фамаликан Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
12. Риу Аве Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Санта-Клара Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Фаренсе Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
15. Маритиму Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Портимоненсе 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Боавишта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Белененсеш Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2. Витория Гимарайнш 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Брага Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Порту Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
6. Санта-Клара Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Риу Аве Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
8. Пасуш де Феррейра Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Белененсеш Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
10. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Фамаликан Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Маритиму Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Боавишта Заявка 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Портимоненсе 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
15. Жил Висенте 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
16. Тондела Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Фаренсе Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
18. Морейренсе 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Афонсо Жоао III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Renan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Камара Ибраима III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Морейренсе 30.9% (46)
X 56.4% (84)
Жил Висенте 12.8% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Жил Висенте
4.60
3.05
2.84
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 2.80 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 2.08 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.05 2.48
  3.31 3.13 2.46

Самый высокий коэффициент на матч «Морейренсе» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Морейренсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Морейренсе» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.62 1.45 5.80 1.12 1.33 3.15 2.02 1.79 1.73 2.10 1.07 7.50 1.25 3.70 1.03 10.00 1.06 8.20 1.03 10.00 0.00 16.00
6.60 1.07 5.50 1.12 2.67 1.45 2.01 1.80 1.61 2.46 1.27 3.76 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.70
7.89 1.10 2.80 1.48 2.42 1.61 2.05 1.85 1.74 2.18 1.57 2.52 1.45 2.90 1.20 4.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 1.58 2.37 1.03 10.00 1.07 8.10 1.03 10.00
2.45 1.55 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.10 1.05 9.60
2.54 1.56 2.09 1.82 1.61 2.42 1.40 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Морейренсе 0:0 Жил Висенте онлайн

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Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Жил Висенте

Исход игры
Морейренсе
30.9% (46)
Ничья
56.4% (84)
Жил Висенте
12.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
18.37% (27)
Меньше
81.63% (120)
Обе команды забьют
Да
66.67% (98)
Нет
33.33% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (71)
1:0 Морейренсе
18.8% (28)
2:1 Морейренсе
9.4% (14)
0:1 Жил Висенте
7.4% (11)
0:0 Ничья
5.4% (8)
1:2 Жил Висенте
4.7% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:0 Морейренсе
1.3% (2)
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