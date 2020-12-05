Морейренсе
0:0
Перерыв
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
Жил Висенте
14' Желтая карточкаКамара Ибраима III
17' Желтая карточкаРенан Соарес
21' Желтая карточкаАфонсо Жоао III
12
Луис
Андре
V
10
Перес
Фелипе
1
Денис
44
Ногейра
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
2
Joel
V
25
Минеро
Лукас
29
Лино
Сэмуел
19
Ренан
Соарес
7
Лоуренси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луис Андре VНападающий
-
10 Перес ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
-
77 ВалтерсонНападающий
-
-
-
29 Reynaldo2
-
17 Yan III
-
33 Galego
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
-
44 НогейраЗащитник
-
5 РодригаоЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
2 Joel VПолузащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелНападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
7 ЛоуренсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
22 Барай ИвНападающий
-
9 Miullen
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
Ход матча
17'
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуну Педру
|2
|0.22
|2.
|Абреу Фабиу
|2 (1)
|0.22
|3.
|Перес Фелипе
|1
|0.11
|4.
|Алекс Соареш
|0
|0
|5.
|Соареш Филипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|3
|0.33
|2.
|Родригао
|1
|0.11
|3.
|Лоуренси
|1
|0.11
|4.
|Минеро Лукас
|1
|0.11
|5.
|Талоша Жоау
|0
|0
|6.
|Барай Ив
|0
|0
|7.
|Лоте Антуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|2
|0
|2.
|Витория Стивен
|2
|0
|3.
|Соареш Филипе
|2
|0
|4.
|Феррареси Науэль
|2
|0
|5.
|Galego
|2
|0
|6.
|Росич Лазар
|1
|0
|7.
|Камара Ибраима III
|1
|0
|8.
|Алекс Соареш
|1
|0
|9.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|10.
|Фигейреду Афоншу
|1
|0
|11.
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|12.
|Derik Lacerda
|1
|0
|13.
|Goncalo Franco
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Афонсо Жоао III
|5
|0
|2.
|Ногейра
|4
|0
|3.
|Родригао
|2
|0
|4.
|Ренан Соарес
|1
|0
|5.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|6.
|Рубен Мигель
|1
|0
|7.
|Leandro XII
|1
|0
|8.
|Денис
|1
|0
|9.
|Лоуренси
|1
|0
|10.
|Joel V
|1
|0
|11.
|Минеро Лукас
|1
|0
|12.
|Лоте Антуан
|1
|0
|13.
|Miullen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Морейренсе
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Жил Висенте
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Морейренсе Последние 20 матчей: +5 =7 -8Морейренсе 0:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Мерелиненсе 0:1 Морейренсе Риу Аве 2:0 Морейренсе
Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Бенфика 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:2 Тондела Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л Авеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Риу Аве
Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш
Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Жил Висенте 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Морейренсе 0:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 4:3 Морейренсе Примейра-лига Жил Висенте 2:1 Морейренсе Кубок лиги Жил Висенте 2:1 Морейренсе Главная лига Морейренсе 1:1 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 3:3 Морейренсе Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Бенфика
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 10
|18
|3.
|Брага
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|4.
|Порту
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|5.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|7 - 7
|16
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|11.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|12.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|13.
|Тондела
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 14
|8
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|3 - 5
|8
|15.
|Маритиму
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|16.
|Боавишта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|17.
|Портимоненсе
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|Порту
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Тондела
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|15.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Портимоненсе
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|Боавишта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|14.
|Портимоненсе
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|Тондела
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|18.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Морейренсе» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Морейренсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Морейренсе» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Жил Висенте
Исход игры
Морейренсе
30.9% (46)
Ничья
56.4% (84)
Жил Висенте
12.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
18.37% (27)
Меньше
81.63% (120)
Обе команды забьют
Да
66.67% (98)
Нет
33.33% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (71)
1:0 Морейренсе
18.8% (28)
2:1 Морейренсе
9.4% (14)
0:1 Жил Висенте
7.4% (11)
0:0 Ничья
5.4% (8)
1:2 Жил Висенте
4.7% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:0 Морейренсе
1.3% (2)
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