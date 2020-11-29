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Кортрейк
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Остенде
0'
1:0
4' Гол
Девале Жиль
15'
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
5
Сейнсбери
Трент
76
Дерейк
Тимоти
4
Девале
Жиль
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Де
Сар
Жюльен
51
Оканси
Эрик
27
Йонкхеере
Михил
7
Номбе
Мбойо
17
Гейе
Папе
Хабиб
28
Юбер
Гийом
24
Патулидис
Эвангелос
5
Теате
Артур
4
Хендри
Джек
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
17
Юльсагер
Эндрю
6
Д'Арпино
Максим
26
Вандандриш
Кевин
18
Макгихан
Кэмерон
7
Гейе
Махтар
Кортрейк
3-4-1-2
Остенде
5-3-2

Ход матча

4'
Девале Жиль
(Номбе Мбойо)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 7 (4) 0.5
2. Йонкхеере Михил 2 0.14
3. Селемани Фаиз 2 0.14
4. Девале Жиль 1 0.07
5. Макаренко Евгений 1 0.07
6. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.07
7. Сейнсбери Трент 1 0.07
8. Оканси Эрик 1 0.07
9. Гейе Папе Хабиб 1 0.07
10. Моффи Теремас 1 0.07
11. Д'Эне Кристоф 0 0
12. Лепуан Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 4 0.29
2. Гейе Махтар 4 (1) 0.29
3. Вандандриш Кевин 2 0.14
4. Макгихан Кэмерон 2 0.14
5. Д'Арпино Максим 1 0.07
6. Хендри Джек 1 0.07
7. Д'Хасе Робби 1 0.07
8. Танье Антон 1 0.07
9. Теате Артур 1 0.07
10. Юльсагер Эндрю 0 0
11. Квасина Марко 0 0
12. Батай Йелле 0 0
13. Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Селемани Фаиз 2 1
3. Макаренко Евгений 2 0
4. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
5. Сейнсбери Трент 2 0
6. Де Сар Жюльен 2 0
7. Йонкхеере Михил 1 0
8. Лепуан Кристоф 1 0
9. Ружо Лукас 1 0
10. Аджагун Абдул 1 0
11. Голубович Петар 1 0
12. Номбе Мбойо 1 0
13. Стоянович Йован 1 0
14. Якубех Адам 1 0
15. Оканси Эрик 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 6 2
2. Гейе Махтар 5 0
3. Сакала Фэшн 4 0
4. Макгихан Кэмерон 3 0
5. Д'Арпино Максим 3 0
6. Теате Артур 3 0
7. Вандандриш Кевин 2 0
8. Юльсагер Эндрю 2 0
9. Квасина Марко 2 0
10. Матам Тео Ндика 2 0
11. Танье Антон 2 0
12. Скуласон Ари 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 27.78% (5)
 Остенде 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3) 5.88% (1) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт
Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа
Остенде Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге
Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Остенде 0:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А
Остенде 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 9 1 4 38 - 33 28
2. Генк Заявка 14 8 4 2 31 - 18 28
3. Брюгге Заявка 14 8 3 3 29 - 11 27
4. Стандард Заявка 14 6 6 2 17 - 12 24
5. Шарлеруа Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
6. Антверпен Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Андерлехт Заявка 14 5 7 2 23 - 18 22
8. АХ Лёвен Заявка 12 5 4 3 21 - 21 19
9. Кортрейк 1:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
10. Серкль Брюгге Заявка 14 6 0 8 21 - 25 18
11. Эйпен Заявка 13 3 7 3 16 - 20 16
12. Гент Заявка 14 5 1 8 21 - 23 16
13. Остенде 0:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 16 16
14. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 19 - 28 14
15. Мехелен Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
16. Сент-Трюйден Заявка 13 2 5 6 15 - 24 11
17. Васланд-Беверен Заявка 13 2 3 8 17 - 30 9
18. Мускрон-Перювельз Заявка 12 1 4 7 6 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 6 0 1 23 - 14 18
2. Генк Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
3. Брюгге Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
4. Андерлехт Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
5. Стандард Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
6. Шарлеруа Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Антверпен Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
8. АХ Лёвен Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Остенде 0:1 Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
13. Кортрейк 1:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
14. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
16. Васланд-Беверен Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
17. Зульте-Варегем Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
18. Мускрон-Перювельз Заявка 6 0 2 4 1 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Кортрейк 1:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Антверпен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
9. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 8 - 11 9
11. Андерлехт Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
12. АХ Лёвен Заявка 6 2 2 2 12 - 13 8
13. Эйпен Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Мехелен Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
15. Васланд-Беверен Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
16. Мускрон-Перювельз Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
17. Остенде 0:1 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18. Сент-Трюйден Заявка 6 0 2 4 7 - 17 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Девале Жиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Остенде
2.72
4.28
5.32
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.75 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.10 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.46 2.59
  2.73 3.79 2.52

Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 12.00 1.03 12.00 1.01 3.75 1.28 4.00 1.22 2.04 1.78 1.77 2.02 2.05 1.72 1.28 3.90 1.40 2.80 1.08 7.70 1.14 5.20 1.01 13.00 1.04 9.00
11.00 1.01 10.25 1.02 4.75 1.19 3.85 1.26 2.34 1.67 1.88 1.92 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 3.98 1.06 7.00
4.89 1.20 2.77 1.49 2.34 1.65 2.08 1.81 1.83 2.08 1.64 2.37 1.52 2.66 1.20 4.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.25 1.63 2.75 1.42 1.19 4.40 1.40 2.80 1.08 7.00
3.26 1.34 2.36 1.59 1.57 2.32 1.24 4.05 1.14 5.65
2.99 1.43 2.35 1.64 1.81 2.10 1.56 2.53 1.38 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.28 1.94 1.81 1.42 2.50 1.30 3.30
5.05 1.19 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
2.75 1.47
Где смотреть матч Кортрейк 1:0 Остенде онлайн

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