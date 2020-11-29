Кортрейк
3:1
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Остенде
1:0
4' ГолДевале Жиль
17' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
1:1
32' ГолЮльсагер Эндрю
2:1
49' ГолГейе Папе Хабиб
57' Желтая карточкаЮльсагер Эндрю
77' Желтая карточкаХендри Джек
3:1
80' ГолНомбе Мбойо
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
4'
1:0
17'
32'
1:1
49'
2:1
57'
77'
80'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.57
|2.
|Девале Жиль
|2
|0.14
|3.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.14
|4.
|Селемани Фаиз
|2
|0.14
|5.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.14
|6.
|Макаренко Евгений
|1
|0.07
|7.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.07
|8.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.07
|9.
|Оканси Эрик
|1
|0.07
|10.
|Моффи Теремас
|1
|0.07
|11.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|12.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|4
|0.29
|2.
|Гейе Махтар
|4 (1)
|0.29
|3.
|Вандандриш Кевин
|2
|0.14
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.14
|5.
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.07
|6.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.07
|7.
|Хендри Джек
|1
|0.07
|8.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.07
|9.
|Танье Антон
|1
|0.07
|10.
|Теате Артур
|1
|0.07
|11.
|Батай Йелле
|0
|0
|12.
|Квасина Марко
|0
|0
|13.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|3.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|4.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|5.
|Сейнсбери Трент
|2
|0
|6.
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|7.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|8.
|Лепуан Кристоф
|1
|0
|9.
|Ружо Лукас
|1
|0
|10.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|11.
|Голубович Петар
|1
|0
|12.
|Номбе Мбойо
|1
|0
|13.
|Стоянович Йован
|1
|0
|14.
|Якубех Адам
|1
|0
|15.
|Оканси Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|6
|2
|2.
|Гейе Махтар
|5
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|5.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|6.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|7.
|Теате Артур
|3
|0
|8.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|9.
|Квасина Марко
|2
|0
|10.
|Матам Тео Ндика
|2
|0
|11.
|Танье Антон
|2
|0
|12.
|Скуласон Ари
|1
|0
|13.
|Хендри Джек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Остенде
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +4 =7 -9Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт
Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа
Остенде Последние 20 матчей: +8 =4 -8Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге
Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Остенде 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|38 - 33
|28
|2.
|Генк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|3.
|Брюгге
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 11
|27
|4.
|Стандард
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 12
|24
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|23 - 18
|22
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 21
|19
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|21 - 25
|18
|11.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|12.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 28
|14
|15.
|Мехелен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 24
|11
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 30
|9
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|3.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Антверпен
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|12.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|13.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Мехелен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|17.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 17
|2
Победитель
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