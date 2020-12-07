Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Сталь Мелец
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вробель ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|3
|0.27
|2.
|Журавски Мачей
|1
|0.09
|3.
|Фронччак Адам
|1
|0.09
|4.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.09
|5.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.09
|6.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.09
|7.
|Ковальчик Себастьян
|1 (1)
|0.09
|8.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|9.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|10.
|Подставски Томаш
|0
|0
|11.
|Захович Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|3 (1)
|0.25
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.25
|3.
|Гетингер Крыстян
|1
|0.08
|4.
|Томчук Павел
|1
|0.08
|5.
|Форселль Петтери
|1
|0.08
|6.
|Прокич Андрея
|1
|0.08
|7.
|Флис Марцин
|1
|0.08
|8.
|Томашевич Гжегож
|1
|0.08
|9.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0.08
|10.
|Косцельны Камиль
|0
|0
|11.
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|1
|2.
|Горгон Александр
|3
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Штек Давид
|2
|0
|5.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|6.
|Фронччак Адам
|1
|0
|7.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|8.
|Мата Луиш
|1
|0
|9.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|10.
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|11.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|3
|0
|2.
|Матрас Матеуш
|2
|0
|3.
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|4.
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|5.
|Жиро Матеуш
|2
|0
|6.
|Стасик Шимон
|2
|0
|7.
|Форселль Петтери
|1
|0
|8.
|Мак Матеуш
|1
|0
|9.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|10.
|Дадок Роберт
|1
|0
|11.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0
|12.
|Вробель Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|0
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Сталь Мелец
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =7 -4Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе
Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань
Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сталь Мелец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 11
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|6.
|Краковия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|7.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 7
|17
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 16
|16
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 15
|13
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|15.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|5.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|5.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|6.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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