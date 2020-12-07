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Погонь Щецин
2:0
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
39' Желтая карточка
Зьявиньски Лукаш
1:0
43' Гол
Захович Лука
49' Желтая карточка
Матрас Матеуш
56' Желтая карточка
Чорбаджийски Божидар
2:0
57' Пенальти
Дрыгас Камил
90'+6
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
20
Горгон
Александр
14
Дрыгас
Камил
64
Козловски
Кацпер
16
Хостикка
Сантери
10
Захович
Лука
1
Глива
Михал
23
Гетингер
Крыстян
4
Чорбаджийски
Божидар
5
Жиро
Матеуш
14
Косцельны
Камиль
21
Матрас
Матеуш
7
Доманьски
Мацей
17
Форселль
Петтери
20
Томашевич
Гжегож
10
Мак
Матеуш
99
Зьявиньски
Лукаш
Погонь Щецин
4-1-4-1
Сталь Мелец
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 3 0.27
2. Захович Лука 1 0.09
3. Дрыгас Камил 1 (1) 0.09
4. Журавски Мачей 1 0.09
5. Фронччак Адам 1 0.09
6. Бенедычак Адриан 1 0.09
7. Триантафиллопулос Константинос 1 0.09
8. Кухарчик Михал 1 (1) 0.09
9. Ковальчик Себастьян 1 (1) 0.09
10. Дабровски Дамьян 0 0
11. Подставски Томаш 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 3 (1) 0.25
2. Мак Матеуш 3 0.25
3. Гетингер Крыстян 1 0.08
4. Томчук Павел 1 0.08
5. Форселль Петтери 1 0.08
6. Прокич Андрея 1 0.08
7. Флис Марцин 1 0.08
8. Томашевич Гжегож 1 0.08
9. Зьявиньски Лукаш 1 0.08
10. Косцельны Камиль 0 0
11. Дадок Роберт 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 3 1
2. Горгон Александр 3 0
3. Дабровски Дамьян 3 0
4. Штек Давид 2 0
5. Смолиньски Кацпер 2 0
6. Фронччак Адам 1 0
7. Дрыгас Камил 1 0
8. Мата Луиш 1 0
9. Ковальчик Себастьян 1 0
10. Бенедычак Адриан 1 0
11. Козловски Кацпер 1 0
12. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Матрас Матеуш 3 0
2. Флис Марцин 3 0
3. Томашевич Гжегож 2 0
4. Гетингер Крыстян 2 0
5. Жиро Матеуш 2 0
6. Зьявиньски Лукаш 2 0
7. Стасик Шимон 2 0
8. Форселль Петтери 1 0
9. Мак Матеуш 1 0
10. Косцельны Камиль 1 0
11. Чорбаджийски Божидар 1 0
12. Дадок Роберт 1 0
13. Вробель Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Сталь Мелец 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе
Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань
Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сталь Мелец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 12 8 2 2 19 - 11 26
2. Ракув Заявка 12 7 3 2 24 - 13 24
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Шлёнск Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
5. Погонь Щецин Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
6. Заглембе Любин Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
7. Краковия Заявка 12 4 6 2 16 - 14 18
8. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
9. Лех Заявка 11 4 4 3 22 - 16 16
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань Заявка 12 4 1 7 11 - 15 13
12. Висла Краков Заявка 12 2 5 5 17 - 17 11
13. Висла Плоцк Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Пяст Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
15. Сталь Мелец Заявка 12 2 3 7 13 - 25 9
16. Подбескидзе Заявка 12 2 3 7 12 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
5. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
6. Погонь Щецин Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
8. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Зьявиньски Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 6.20 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.58 4.35

Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Сталь Мелец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.25 1.13 7.80 1.06 2.08 1.70 2.55 1.51 2.08 1.75 1.65 2.15 1.70 2.15 1.42 2.75 1.08 7.00 1.12 5.70 1.05 8.50 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.86 1.94 1.02 11.00 1.11 6.00 1.02 11.00
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец онлайн

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