Интернасьональ
2:1
Второй тайм: 85'
Ботафого Рибейрао
0:1
28' ГолPedro Raul
33' Желтая карточкаМарсело Родиней
1:1
36' ГолPatrick I
38' Желтая карточкаКавальери Диего
41' Желтая карточкаRhuan Castro
55' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
57' Желтая карточкаНазарио Бруно
69' Желтая карточкаКану Рубенилсон
2:1
70' ГолYuri Alberto
79' Желтая карточкаЛуис Виктор
84' Желтая карточкаКайо Ранхел
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
2
Kevin
II
43
Helerson
50
Jose
Welison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
- Защитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Gustavo1
-
31 Peglow
-
35 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
43 HelersonЗащитник
- Защитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
15 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бесса ЭберНападающий
-
28 Cicero II
-
47 Lucas Campos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ramon Diaz
Ход матча
28'
0:1
33'
36'
1:1
38'
41'
57'
69'
70'
2:1
79'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.6
|2.
|Patrick I
|4
|0.16
|3.
|Yuri Alberto
|4
|0.16
|4.
|Герреро Паоло
|3
|0.12
|5.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.08
|6.
|Эрнандес Абель
|2
|0.08
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.04
|8.
|José Maurisio3
|1
|0.04
|9.
|Peglow
|1
|0.04
|10.
|Мусто Дамиан
|1
|0.04
|11.
|Моледо Родриго
|1
|0.04
|12.
|Gustavo1
|1
|0.04
|13.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|14.
|Moises VII
|0
|0
|15.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|16.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|17.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|18.
|Rodrigo I
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.24
|2.
|Pedro Raul
|4
|0.16
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.16
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.08
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.08
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.04
|7.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.04
|8.
|Калу Саломон
|1
|0.04
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.04
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.04
|11.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|13.
|Guilherme Santos
|0
|0
|14.
|Jose Welison
|0
|0
|15.
|Kevin II
|0
|0
|16.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|5
|0
|3.
|Rodrigo I
|5
|0
|4.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|5.
|Моледо Родриго
|3
|1
|6.
|Galhardo Thiago
|2
|1
|7.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|8.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|9.
|Marcelo Lomba
|3
|0
|10.
|Марсело Родиней
|3
|0
|11.
|Gustavo1
|3
|0
|12.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|13.
|Jose Gabriel
|1
|1
|14.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|15.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|16.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|17.
|Yuri Alberto
|2
|0
|18.
|Jussa
|2
|0
|19.
|William Pottker
|0
|1
|20.
|Uendel
|1
|0
|21.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|22.
|Энрике Педро
|1
|0
|23.
|Дурадо Родриго
|1
|0
|24.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|25.
|Danilo XVI
|1
|0
|26.
|Patrick I
|1
|0
|27.
|Moises VII
|1
|0
|28.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|29.
|Фукс Бруно
|1
|0
|30.
|Peglow
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|5
|1
|2.
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|3.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|4.
|Caio Alexandre
|5
|0
|5.
|Луис Виктор
|3
|1
|6.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|7.
|Кану Рубенилсон
|4
|0
|8.
|Guilherme Santos
|3
|0
|9.
|Назарио Бруно
|3
|0
|10.
|Kevin II
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Danilo IV
|2
|0
|14.
|Pedro Raul
|2
|0
|15.
|Rhuan Castro
|2
|0
|16.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|17.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|18.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|19.
|Fernando Costanza
|1
|0
|20.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|21.
|Warley Leandro
|1
|0
|22.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|Ботафого Рибейрао
|0
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =8 -6Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ
Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =7 -10Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза
Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Интернасьональ 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Интернасьональ 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|24
|14
|8
|2
|42 - 20
|50
|2.
|Атлетико Минейро
|25
|14
|4
|7
|44 - 31
|46
|3.
|Фламенго
|23
|12
|6
|5
|38 - 31
|42
|4.
|Палмейрас
|3:0
|24
|11
|8
|5
|36 - 23
|41
|5.
|Интернасьональ
|2:1
|25
|11
|8
|6
|37 - 25
|41
|6.
|Гремио
|23
|10
|10
|3
|32 - 20
|40
|7.
|Флуминенсе
|24
|11
|6
|7
|34 - 26
|39
|8.
|Сантос
|24
|10
|8
|6
|36 - 29
|38
|9.
|Сеара
|24
|8
|8
|8
|34 - 34
|32
|10.
|Брагантино
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|11.
|Коринтианс
|24
|7
|9
|8
|25 - 29
|30
|12.
|Форталеза
|25
|7
|9
|9
|24 - 23
|30
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|6
|10
|8
|20 - 28
|28
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|4
|13
|20 - 28
|28
|15.
|Байя
|0:3
|25
|8
|4
|13
|29 - 42
|28
|16.
|Спорт Ресифи
|24
|7
|4
|13
|21 - 34
|25
|17.
|Васко да Гама
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|18.
|Куритиба
|24
|5
|6
|13
|20 - 32
|21
|19.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|25
|3
|11
|11
|23 - 36
|20
|20.
|Гойяс
|24
|4
|7
|13
|25 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|2.
|Сан-Паулу
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|3.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|4.
|Интернасьональ
|2:1
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|3:0
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Брагантино
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|9.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|10.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Байя
|0:3
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|17.
|Куритиба
|12
|3
|3
|6
|6 - 9
|12
|18.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|3.
|Палмейрас
|3:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|6.
|Интернасьональ
|2:1
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|7.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|11.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|13.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|15.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|16.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|18.
|Байя
|0:3
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|19.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Гойяс
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
Победитель
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