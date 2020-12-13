  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
2:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
0:1
28' Гол
Pedro Raul
33' Желтая карточка
Марсело Родиней
1:1
36' Гол
Patrick I
38' Желтая карточка
Кавальери Диего
41' Желтая карточка
Rhuan Castro
55' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
57' Желтая карточка
Назарио Бруно
69' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
2:1
70' Гол
Yuri Alberto
79' Желтая карточка
Луис Виктор
84' Желтая карточка
Кайо Ранхел
90' Желтая карточка
Дурадо Родриго
90'+8
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
23
Marcos
Guilherme
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
17
Galhardo
Thiago
11
Yuri
Alberto
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
3
Кану
Рубенилсон
43
Helerson
6
Луис
Виктор
50
Jose
Welison
19
Caio
Alexandre
10
Назарио
Бруно
4
Хонда
Кейсуке
25
Warley
Leandro
9
Pedro
Raul
Интернасьональ
4-4-2
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.6
2. Patrick I 4 0.16
3. Yuri Alberto 4 0.16
4. Герреро Паоло 3 0.12
5. Эденилсон дос Сантос 2 0.08
6. Эрнандес Абель 2 0.08
7. Бошилья Габриэл 1 0.04
8. José Maurisio3 1 0.04
9. Peglow 1 0.04
10. Мусто Дамиан 1 0.04
11. Моледо Родриго 1 0.04
12. Gustavo1 1 0.04
13. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
14. Moises VII 0 0
15. Leandro Miguel Fernandez 0 0
16. Саравия Ренсо 0 0
17. Marcos Guilherme 0 0
18. Rodrigo I 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 6 0.24
2. Pedro Raul 4 0.16
3. Caio Alexandre 4 0.16
4. Луис Виктор 2 (2) 0.08
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.08
6. Назарио Бруно 1 0.04
7. Marcelo Conceicao 1 0.04
8. Калу Саломон 1 0.04
9. Фернандо Луис IV 1 0.04
10. Warley Leandro 1 0.04
11. Кану Рубенилсон 0 0
12. Марсиньо Силва 0 0
13. Guilherme Santos 0 0
14. Jose Welison 0 0
15. Kevin II 0 0
16. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Эденилсон дос Сантос 5 0
3. Rodrigo I 5 0
4. Мусто Дамиан 3 1
5. Моледо Родриго 3 1
6. Galhardo Thiago 2 1
7. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
8. Д'Алессандро Андрес 3 0
9. Marcelo Lomba 3 0
10. Марсело Родиней 3 0
11. Gustavo1 3 0
12. Bruno Praxedes 3 0
13. Jose Gabriel 1 1
14. Leandro Miguel Fernandez 2 0
15. Дурадо Родриго 2 0
16. Marcos Guilherme 2 0
17. Бошилья Габриэл 2 0
18. Yuri Alberto 2 0
19. Jussa 2 0
20. William Pottker 0 1
21. Uendel 1 0
22. Кайо Ранхел 1 0
23. Эрнандес Абель 1 0
24. Энрике Педро 1 0
25. Саравия Ренсо 1 0
26. Danilo XVI 1 0
27. Patrick I 1 0
28. Moises VII 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 5 1
2. Рафаэль Форстер 4 1
3. Nascimento Leite Matheus3 5 0
4. Caio Alexandre 5 0
5. Луис Виктор 3 1
6. Federico Barrandeguy 3 1
7. Кану Рубенилсон 4 0
8. Guilherme Santos 3 0
9. Назарио Бруно 3 0
10. Kevin II 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Danilo IV 2 0
14. Pedro Raul 2 0
15. Rhuan Castro 2 0
16. Хонда Кейсуке 1 0
17. Марсиньо Силва 1 0
18. Carlos Renteria II 1 0
19. Fernando Costanza 1 0
20. Фернандес Роберто III 1 0
21. Warley Leandro 1 0
22. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 16.67% (6) 22.22% (8) 16.67% (6) 11.11% (4) 13.89% (5) 19.44% (7)
 Ботафого Рибейрао 0 26.09% (6) 17.39% (4) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ
Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза
Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Интернасьональ 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Интернасьональ 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 24 14 8 2 42 - 20 50
2. Атлетико Минейро 25 14 4 7 44 - 31 46
3. Фламенго 23 12 6 5 38 - 31 42
4. Палмейрас 24 11 8 5 36 - 23 41
5. Гремио 24 10 11 3 32 - 20 41
6. Интернасьональ 25 11 8 6 37 - 25 41
7. Флуминенсе 24 11 6 7 34 - 26 39
8. Сантос 24 10 8 6 36 - 29 38
9. Сеара 25 8 8 9 35 - 36 32
10. Брагантино 25 7 10 8 31 - 29 31
11. Атлетико Гойяненсе 25 7 10 8 22 - 29 31
12. Коринтианс 24 7 9 8 25 - 29 30
13. Форталеза 25 7 9 9 24 - 23 30
14. Атлетико Паранаэнсе 25 8 4 13 20 - 28 28
15. Байя 25 8 4 13 29 - 42 28
16. Спорт Ресифи 24 7 4 13 21 - 34 25
17. Васко да Гама 23 6 6 11 24 - 35 24
18. Куритиба 24 5 6 13 20 - 32 21
19. Гойяс 25 4 8 13 25 - 40 20
20. Ботафого Рибейрао 25 3 11 11 23 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 3 1 29 - 11 30
2. Сан-Паулу 12 8 4 0 20 - 6 28
3. Интернасьональ 12 7 4 1 22 - 11 25
4. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
7. Палмейрас 12 6 4 2 21 - 12 22
8. Брагантино 12 6 3 3 20 - 12 21
9. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
10. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Гойяс 13 3 4 6 15 - 21 13
17. Васко да Гама 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Куритиба 12 3 3 6 6 - 9 12
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 6 4 13 - 16 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 12 6 4 2 22 - 14 22
3. Палмейрас 12 5 4 3 15 - 11 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Атлетико Минейро 12 5 1 6 15 - 20 16
6. Гремио 12 3 7 2 10 - 9 16
7. Интернасьональ 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Сантос 11 4 3 4 11 - 13 15
10. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
11. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
13. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
14. Атлетико Паранаэнсе 12 3 1 8 10 - 18 10
15. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
16. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
18. Байя 12 2 3 7 11 - 23 9
19. Ботафого Рибейрао 12 1 6 5 11 - 19 9
20. Гойяс 12 1 4 7 10 - 19 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Rhuan Castro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Кавальери Диего получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Patrick бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Марсело Родиней получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Pedro Raul бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 2.25 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 1.95 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.76 5.80
  2.71 1.87 6.79

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Ботафого Рибейрао», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.13 6.20 1.10 4.20 1.20 2.14 1.71 1.81 2.00 2.30 1.58 1.29 3.40 1.40 2.80 1.07 7.50 1.03 10.00 1.01 22.00 0.00 22.00 0.00 21.00
8.20 1.08 6.55 1.12 2.82 1.44 2.10 1.75 1.64 2.39 1.30 3.60 1.22 4.40 1.07 8.50 1.06 9.40 1.01 18.50
4.41 1.20 3.65 1.27 2.43 1.57 1.99 1.88 1.72 2.15 1.46 2.70 1.35 3.13 2.17 1.71 1.81 2.05 1.42 2.87 1.28 3.56 1.48 2.71 1.28 3.69 1.30 3.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 1.67 2.20 1.12 3.25 1.07 7.30
2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.74 2.13 1.43 2.80 1.14 5.38 1.38 2.97 1.27 3.60 1.19 4.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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