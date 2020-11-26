  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Тамбов
 
Позже

Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.18
2. Онугха Герман 3 (1) 0.18
3. Панченко Кирилл 2 0.12
4. Чуперка Валерий 2 (1) 0.12
5. Карасёв Павел 1 0.06
6. Костюков Михаил 1 0.06
7. Грицаенко Алексей 1 0.06
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0
12. Меренчуков Дмитрий 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 7 (1) 0.41
2. Макаров Денис 4 0.24
3. Бакаев Солтмурад 2 0.12
4. Кварацхелия Хвича 2 0.12
5. Ин-Бём Хван 2 0.12
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.12
7. Старфельт Карл 2 0.12
8. Шатов Олег 1 (1) 0.06
9. Йевтич Дарко 1 0.06
10. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 2 2
2. Каплиенко Александр 5 0
3. Онугха Герман 5 0
4. Чуперка Валерий 4 0
5. Ароян Вараздат 2 1
6. Рыжиков Сергей 3 0
7. Шляков Евгений 3 0
8. Костюков Михаил 3 0
9. Тетрашвили Гурам 1 1
10. Килин Антон 1 1
11. Ойеволе Адессойе 2 0
12. Чичерин Никита 2 0
13. Рыбин Алексей 2 0
14. Кабахидзе Владимир 2 0
15. Балашов Виталий 1 0
16. Чагров Никита 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 7 0
2. Макаров Денис 6 0
3. Йевтич Дарко 3 1
4. Меркулов Михаил 3 1
5. Бегич Сильвие 3 1
6. Самошников Илья 4 0
7. Абильдгор Оливер 4 0
8. Игнатьев Иван 2 1
9. Ин-Бём Хван 2 1
10. Шатов Олег 3 0
11. Деспотович Джордже 3 0
12. Зуев Александр 3 0
13. Кварацхелия Хвича 3 0
14. Зотов Георгий 2 0
15. Старфельт Карл 1 0
16. Медведев Никита 1 0
17. Косарев Кирилл 1 0
18. Бакаев Солтмурад 1 0
19. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 16.67% (2) 0 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5)
 Рубин 4.35% (1) 8.7% (2) 26.09% (6) 26.09% (6) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат
Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Рубин Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Рубин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Рубин 2:2 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Тамбов Премьер-лига Рубин 0:0 Тамбов Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Сочи Заявка 17 7 6 4 25 - 22 27
8. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Сочи Заявка 8 4 4 0 14 - 8 16
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 5 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Тамбов 4.5% (3)
    X 22.7% (15)
    Рубин 72.7% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Рубин
    19.00
    7.50
    1.23
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 12.00 6.40 1.23
    Бонус: 5 000 ₽ 16.00 7.10 1.18
    Бонус: 5 000 ₽ 19.00 7.50 1.19
      12.45 6.42 1.15

    Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    16.00 1.01 12.00 1.01 4.80 1.16 3.75 1.23 2.17 1.69 2.45 1.64 2.11 1.78 1.96 2.02 1.75 2.15 1.61 2.41 1.31 3.80 1.23 4.10 1.09 6.60 1.07 7.20 1.01 12.50 0.00 22.00
    15.50 1.02 14.00 1.02 4.90 1.19 3.52 1.31 2.42 1.63 1.86 1.96 1.52 2.57 1.27 3.84 1.19 4.90 1.09 8.20
    4.76 1.14 2.25 1.55 2.00 1.69 1.76 1.93 1.58 2.19 1.47 2.45 1.16 4.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.46 1.55 1.57 2.40 1.23 4.40
    3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.21 4.40 1.15 5.70
    2.96 1.37 2.35 1.55 1.79 1.97 1.54 2.38 1.36 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.29 2.01 1.75 1.50 2.50 1.30 3.30
    4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.44 2.77 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.53
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.27
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Тамбов - Рубин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Тамбов - Рубин

    Исход игры
    Тамбов
    4.5% (3)
    Ничья
    22.7% (15)
    Рубин
    72.7% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.27% (26)
    Меньше
    58.73% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    60.32% (38)
    Нет
    39.68% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    36.4% (24)
    0:1 Рубин
    19.7% (13)
    1:1 Ничья
    19.7% (13)
    0:2 Рубин
    10.6% (7)
    0:0 Ничья
    3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный