Тамбов
Позже
Стадион: Мордовия Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|3
|0.18
|2.
|Онугха Герман
|3 (1)
|0.18
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.12
|4.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.12
|5.
|Карасёв Павел
|1
|0.06
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.06
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.06
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|12.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|7 (1)
|0.41
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.24
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.12
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.12
|5.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.12
|6.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.12
|7.
|Старфельт Карл
|2
|0.12
|8.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.06
|9.
|Йевтич Дарко
|1
|0.06
|10.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|2.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|3.
|Онугха Герман
|5
|0
|4.
|Чуперка Валерий
|4
|0
|5.
|Ароян Вараздат
|2
|1
|6.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|7.
|Шляков Евгений
|3
|0
|8.
|Костюков Михаил
|3
|0
|9.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|10.
|Килин Антон
|1
|1
|11.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|12.
|Чичерин Никита
|2
|0
|13.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|14.
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|15.
|Балашов Виталий
|1
|0
|16.
|Чагров Никита
|1
|0
|17.
|Карасёв Павел
|1
|0
|18.
|Карапетян Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|7
|0
|2.
|Макаров Денис
|6
|0
|3.
|Йевтич Дарко
|3
|1
|4.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|5.
|Бегич Сильвие
|3
|1
|6.
|Самошников Илья
|4
|0
|7.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|8.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|9.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|10.
|Шатов Олег
|3
|0
|11.
|Деспотович Джордже
|3
|0
|12.
|Зуев Александр
|3
|0
|13.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|14.
|Зотов Георгий
|2
|0
|15.
|Старфельт Карл
|1
|0
|16.
|Медведев Никита
|1
|0
|17.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|18.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|19.
|Климов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|Рубин
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =3 -12Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат
Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Рубин Последние 20 матчей: +8 =4 -8Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Рубин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|37 - 13
|35
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 17
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 16
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|7.
|Сочи
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 22
|27
|8.
|Ахмат
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|9.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 19
|24
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|11.
|Химки
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 28
|19
|12.
|Урал
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 29
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 27
|12
|16.
|Ротор
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|7 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 8
|21
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|14 - 8
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 18
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов - Рубин
Исход игры
Тамбов
4.5% (3)
Ничья
22.7% (15)
Рубин
72.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
41.27% (26)
Меньше
58.73% (37)
Обе команды забьют
Да
60.32% (38)
Нет
39.68% (25)
Популярный счёт
1:2 Рубин
36.4% (24)
0:1 Рубин
19.7% (13)
1:1 Ничья
19.7% (13)
0:2 Рубин
10.6% (7)
0:0 Ничья
3% (2)
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