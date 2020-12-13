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Краснодар
 
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Стадион:
Локомотив Москва
1
Городов
Евгений
28
Смольников
Игорь
2
Сорокин
Егор
4
Мартынович
Александр
6
Рамирес
Кристиан
14
Олссон
Кристоффер
7
Кабелла
Реми
8
Газинский
Юрий
11
Ионов
Алексей
16
Классон
Виктор
33
Берг
Маркус
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
41
Райкович
Слободан
14
Чорлука
Ведран
31
Рыбус
Мацей
37
Магкеев
Станислав
20
Игнатьев
Владислав
7
Крыховяк
Гжегож
94
Рыбчинский
Дмитрий
11
Миранчук
Антон
19
Эдер
Лопеш
Краснодар
4-3-2-1
Локомотив Москва
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 6 (1) 0.35
2. Кабелла Реми 5 (1) 0.29
3. Классон Виктор 4 (1) 0.24
4. Петров Сергей 2 0.12
5. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.12
6. Ари Феррейра 2 (1) 0.12
7. Вандерсон 1 0.06
8. Олссон Кристоффер 1 0.06
9. Де Вильена Тонни 1 0.06
10. Уткин Даниил 1 0.06
11. Сабуа Леон 1 0.06
12. Ионов Алексей 0 0
13. Камболов Руслан 0 0
14. Газинский Юрий 0 0
15. Марков Евгений 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 4 (3) 0.24
2. Смолов Фёдор 3 0.18
3. Игнатьев Владислав 3 0.18
4. Миранчук Алексей 2 0.12
5. Крыховяк Гжегож 2 0.12
6. Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
7. Лисакович Виталий 1 0.06
8. Зе Луиш Жозе 1 0.06
9. Баринов Дмитрий 1 0.06
10. Мурило Серкейра 1 0.06
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Мартынович Александр 3 1
3. Петров Сергей 4 0
4. Смольников Игорь 4 0
5. Газинский Юрий 4 0
6. Рамирес Кристиан 4 0
7. Олссон Кристоффер 4 0
8. Камболов Руслан 3 0
9. Берг Маркус 3 0
10. Сорокин Егор 1 1
11. Де Вильена Тонни 2 0
12. Уткин Даниил 2 0
13. Ари Феррейра 1 0
14. Классон Виктор 1 0
15. Черников Александр 1 0
16. Литвинов Вячеслав 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Чорлука Ведран 4 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 4 0
5. Жемалетдинов Рифат 4 0
6. Эдер Лопеш 4 0
7. Куликов Даниил 4 0
8. Магкеев Станислав 4 0
9. Мурило Серкейра 4 0
10. Живоглядов Дмитрий 3 0
11. Баринов Дмитрий 3 0
12. Райкович Слободан 1 1
13. Игнатьев Владислав 2 0
14. Рыбчинский Дмитрий 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Лисакович Виталий 1 0
17. Мухин Максим 1 0
18. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 3.85% (1) 15.38% (4) 19.23% (5) 19.23% (5) 23.08% (6) 19.23% (5)
 Локомотив Москва 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар
Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:4 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
5. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
6. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
7. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
8. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
9. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
10. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
5. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
6. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
7. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
    Ассистент: Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия);
    Ассистент: Александр Богданов (Верея, Россия);
    Резервный: Антон Фролов (Москва, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках матча 18-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу футболисты «Краснодара» и «Локомотива». Встреча состоится в Краснодаре, на стадионе «ФК Краснодар».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.60 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.90 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.95 4.90
  1.72 3.93 4.98

Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.50 1.01 10.00 1.03 4.20 1.23 3.30 1.33 2.15 1.82 2.14 1.76 1.93 1.96 1.67 2.28 1.44 2.80 1.21 4.40 1.16 4.90 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 15.50
11.00 1.01 10.00 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.25 1.13 4.85 1.03 8.30
4.29 1.24 3.06 1.40 3.08 1.40 2.54 1.55 2.14 1.75 1.91 1.96 1.66 2.29 1.52 2.61 1.43 2.92 1.15 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.75 1.48 2.65 1.16 5.20
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.85 1.13 6.05
3.26 1.36 2.69 1.50 2.12 1.78 1.67 2.27 1.48 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85
4.45 1.21 3.04 1.38 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.12
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва

Исход игры
Краснодар
61.8% (97)
Ничья
35% (55)
Локомотив Москва
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (68)
Меньше
55.56% (85)
Обе команды забьют
Да
70.59% (108)
Нет
29.41% (45)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
34.4% (54)
1:1 Ничья
25.5% (40)
1:0 Краснодар
23.6% (37)
2:2 Ничья
5.1% (8)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:2 Локомотив Москва
1.9% (3)
2:0 Краснодар
1.3% (2)
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