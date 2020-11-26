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Краснодар
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 6 (1) 0.35
2. Кабелла Реми 5 (1) 0.29
3. Классон Виктор 4 (1) 0.24
4. Петров Сергей 2 0.12
5. Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.12
6. Ари Феррейра 2 (1) 0.12
7. Вандерсон 1 0.06
8. Олссон Кристоффер 1 0.06
9. Де Вильена Тонни 1 0.06
10. Уткин Даниил 1 0.06
11. Сабуа Леон 1 0.06
12. Ионов Алексей 0 0
13. Камболов Руслан 0 0
14. Газинский Юрий 0 0
15. Марков Евгений 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 4 (3) 0.24
2. Смолов Фёдор 3 0.18
3. Игнатьев Владислав 3 0.18
4. Миранчук Алексей 2 0.12
5. Крыховяк Гжегож 2 0.12
6. Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
7. Лисакович Виталий 1 0.06
8. Зе Луиш Жозе 1 0.06
9. Баринов Дмитрий 1 0.06
10. Мурило Серкейра 1 0.06
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Мартынович Александр 3 1
3. Петров Сергей 4 0
4. Смольников Игорь 4 0
5. Газинский Юрий 4 0
6. Рамирес Кристиан 4 0
7. Олссон Кристоффер 4 0
8. Камболов Руслан 3 0
9. Берг Маркус 3 0
10. Сорокин Егор 1 1
11. Де Вильена Тонни 2 0
12. Уткин Даниил 2 0
13. Ари Феррейра 1 0
14. Классон Виктор 1 0
15. Черников Александр 1 0
16. Литвинов Вячеслав 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Чорлука Ведран 4 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 4 0
5. Жемалетдинов Рифат 4 0
6. Эдер Лопеш 4 0
7. Куликов Даниил 4 0
8. Магкеев Станислав 4 0
9. Мурило Серкейра 4 0
10. Живоглядов Дмитрий 3 0
11. Баринов Дмитрий 3 0
12. Райкович Слободан 1 1
13. Игнатьев Владислав 2 0
14. Рыбчинский Дмитрий 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Лисакович Виталий 1 0
17. Мухин Максим 1 0
18. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 3.85% (1) 15.38% (4) 19.23% (5) 19.23% (5) 23.08% (6) 19.23% (5)
 Локомотив Москва 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар
Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:4 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Сочи Заявка 17 7 6 4 25 - 22 27
8. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Сочи Заявка 8 4 4 0 14 - 8 16
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Краснодар 49.2% (32)
    X 44.6% (29)
    Локомотив Москва 6.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.00
    3.60
    4.39
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.30 4.35
    Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.60 4.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.52 4.15
      1.91 3.45 4.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.90 1.03 7.40 1.07 3.20 1.36 2.48 1.61 2.02 1.88 1.78 2.14 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.60 1.09 6.80 1.02 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
    8.10 1.04 6.95 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.15 1.06 6.85
    3.33 1.34 2.93 1.43 2.49 1.55 2.02 1.84 1.76 2.11 1.57 2.47 1.26 3.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.83 1.96 1.40 3.00 1.12 6.40
    2.75 1.45 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
    2.94 1.42 2.41 1.59 1.87 1.98 1.54 2.54 1.39 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
    3.64 1.28 2.45 1.55 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.25
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    Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва

    Исход игры
    Краснодар
    49.2% (32)
    Ничья
    44.6% (29)
    Локомотив Москва
    6.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.16% (28)
    Меньше
    54.84% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    80.65% (50)
    Нет
    19.35% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.8% (22)
    2:1 Краснодар
    30.8% (20)
    1:0 Краснодар
    16.9% (11)
    2:2 Ничья
    7.7% (5)
    1:2 Локомотив Москва
    3.1% (2)
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