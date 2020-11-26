Краснодар
Позже
Стадион: Краснодар
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|6 (1)
|0.35
|2.
|Кабелла Реми
|5 (1)
|0.29
|3.
|Классон Виктор
|4 (1)
|0.24
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.12
|5.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.12
|6.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.12
|7.
|Вандерсон
|1
|0.06
|8.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.06
|9.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.06
|10.
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|11.
|Сабуа Леон
|1
|0.06
|12.
|Ионов Алексей
|0
|0
|13.
|Камболов Руслан
|0
|0
|14.
|Газинский Юрий
|0
|0
|15.
|Марков Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.24
|2.
|Смолов Фёдор
|3
|0.18
|3.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.18
|4.
|Миранчук Алексей
|2
|0.12
|5.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.12
|6.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.06
|7.
|Лисакович Виталий
|1
|0.06
|8.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.06
|9.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.06
|10.
|Мурило Серкейра
|1
|0.06
|11.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|6
|1
|2.
|Мартынович Александр
|3
|1
|3.
|Петров Сергей
|4
|0
|4.
|Смольников Игорь
|4
|0
|5.
|Газинский Юрий
|4
|0
|6.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|7.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|8.
|Камболов Руслан
|3
|0
|9.
|Берг Маркус
|3
|0
|10.
|Сорокин Егор
|1
|1
|11.
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|12.
|Уткин Даниил
|2
|0
|13.
|Ари Феррейра
|1
|0
|14.
|Классон Виктор
|1
|0
|15.
|Черников Александр
|1
|0
|16.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|1
|2.
|Чорлука Ведран
|4
|1
|3.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|4.
|Рыбус Мацей
|4
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|6.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|7.
|Куликов Даниил
|4
|0
|8.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|9.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|10.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|11.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|12.
|Райкович Слободан
|1
|1
|13.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|15.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|17.
|Мухин Максим
|1
|0
|18.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|Локомотив Москва
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар
Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:4 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|37 - 13
|35
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 17
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 16
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|7.
|Сочи
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 22
|27
|8.
|Ахмат
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|9.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 19
|24
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|11.
|Химки
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 28
|19
|12.
|Урал
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 29
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 27
|12
|16.
|Ротор
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|7 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 8
|21
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|14 - 8
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 18
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва
Исход игры
Краснодар
49.2% (32)
Ничья
44.6% (29)
Локомотив Москва
6.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (28)
Меньше
54.84% (34)
Обе команды забьют
Да
80.65% (50)
Нет
19.35% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (22)
2:1 Краснодар
30.8% (20)
1:0 Краснодар
16.9% (11)
2:2 Ничья
7.7% (5)
1:2 Локомотив Москва
3.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!